Výroba domácích mastiček

Už vás nebaví chodit do drogérií a utrácet spoustu peněz za mastičky, které leckdy nejsou ani moc dobré a obsahují spoustu chemických složek? Pak není nic jednoduššího než si bylinné mastičky vyrobit doma. Věřte, není to nic těžkého ani nákladného.

Voňavá, zázračná levandule

Krásná, voňavá a pro naše tělo velmi prospěšná. Tyto tři slova tuto bylinu skvěle vystihují. Tak proč si z ní nepřipravit domácí mastičku. Prospěšná pro naše tělo nebude jen vůní, která naše smysly uklidní, ale i svými lékařskými účinky na kůži. Velmi jí oceníte, pokud trpíte na revma, akné, suché ekzémy, lupénku, ale pomůže také při migrénách nebo stresu. Navíc také dokáže krásně zklidnit kůži, což oceníte především po opalování, při spáleninách ale také jako péči o pokožku po holení.

Jak levandulovou mast vyrobit?

Na její výrobu budete potřebovat:

hrst čerstvých nebo sušených květů levandule

300g bambuckého másla/lékařské vazelíny

30g včelího vosku

nádobu, ve které mast uskladníme

Nejprve ve vodní lázni rozpustíme máslo nebo vazelínu a včelí vosk a poté přidáme i květy levandule. Směs necháme na mírném plamenu vařit asi 10 minut ale pozor, musíme bedlivě hlídat teplotu. Ta by totiž neměla přesáhnout 80°C. Asi po 10 minutách směs sundáme z ohně a necháme jeden den odležet. Další den směs opět dáme na plotýnku a necháme jí rozpustit a poté jí přes plátno přecedíme. Poté mast už jen přelijeme do nádoby a uskladníme na suchém a tmavém místě. Pokud nevíte, zda použít bambucké máslo nebo vazelínu, doporučujeme použít spíše máslo. Vazelína totiž ucpává póry a podporuje tak tvorbu vrásek.

Zkuste vyrobit i měsíčkovou mast

Ani bylina jménem měsíček nezůstává pozadu. I on má zázračné účinky a proto se již od pradávna přidává do všech možných mastiček, krémů nebo balzámů na rty. Velmi často je také obsažen v krémech, které jsou určeny pro péči o dětskou pokožku, která je velmi citlivá. Pokožku dokáže velmi zjemnit a zároveň má skvělé protizánětlivé a hojící účinky.

Jak na výrobu měsíčkové masti?

Na výrobu si připravte:

100ml vepřového sádla

hrst čerstvých květů/25g sušených

Začneme tím, že pozvolna rozpustíme sádlo ve vodní lázni a do něj budeme pomalu přidávat květy měsíčku. Až do něj přidáme veškeré květy, budeme směs ještě asi 10 minut vařit, ale opět pozor na teplotu! Sádlo musí jen bublat, rozhodně se nesmí škvařit. Poté směs necháme odstát do druhého dne. Druhý den směs znovu povaříme a přes síto nalejeme do připravených nádob. Uchovávejte jí v chladu a temnu. V lednici vám klidně vydrží i rok.

Nastydli jste? Zkuste tymiánovou mast

Tymián se řadí mezi skvělé pomocníky v boji s nachlazením. Pokud vás tedy trápí kašel, dýchání a rýma, bude tymiánová mast jasnou volbou. To ale rozhodně není to jediné, v čem vám bude tymiánová mast prospěšná. Uleví vám i při bolesti hlavy, při problémech se spánkem, ale i při bolestech kloubů. Tymiánová mast také velmi uleví miminkům při nepříjemných bolestech bříška, které je tak často trápí.

Výroba tymiánové masti

Na její výrobu budete potřebovat:

3 polévkové lžíce sušeného nebo čerstvého tymiánu

3 lžíce sádla

Sádlo rozpustíme ve vodní lázni a přidáme tymián. Opět necháme prohřát po dobu asi 20 minut. Sádlo se opět rozhodně nesmí škvařit. Poté necháme jeden den odstát. Následující den přelijeme směs přes síto do připravené nádoby a je hotovo.

Jistě jste si všimli, že postup výroby mastí je velmi podobný, nejde tedy o nic, čeho byste se měli obávat a s chutí se do výroby pusťte.

