Vyrábíme s dětmi: Perníková holčička

Zabavit děti v době koronavirové mnohdy tak jednoduché. Zkuste děti zabavit výrobnou zápichů nebo ozdobiček. Rozdíl je jen v tom, zda použijete kousek provázku nebo špejli. Stačí vytisknout a vymalovat šablonu perníčku-holčičky. Jednodušší už to být nemůže, uvidíte sami. Dekor perníčku navíc doslova vybízí ke kreativnímu tvoření. Fantazii se meze nekladou! My jsme udělali perníčkovou slečnu se šatičkami, domalovali copánky a podobně. Dnes je navíc den matek, takže obdarovat maminku zajímavým zápicem do kytky je velmi kreativní.

Budete potřebovat:

šablonu perníčků (k vytištění zde)

pastelky nebo fixy

lepidlo, nůžky

špejle

Postup:

Přichystejte vše potřebné, vytiskněte šablonu. Nechte děti, aby perníčky kreativně vybarvily.

Vystřihněte 2 perníčky a jeden namažte lepidlem. Přiložte špejli a nalepte další část. Pokud místo špejle použijete kousek provázku, který před přilepení obou částí dáte na hlavu perníčku, dostanete krásnou ozdobičku na stromeček. Šablonu chlapečka najdete ZDE.