Vypečené tipy, jak vybrat univerzální pekáč

Lasagne, trhané maso, pečená kachna nebo domácí chleba. Co mají všechna tato jídla společné? Při jejich přípravě se kromě kvalitních surovin neobejdete bez dobrého pekáče. Z jakého materiálu by takový pekáč měl být a na co si při jeho výběru posvítit?

Keramický, nerezový, skleněný, hranatý nebo oválný. Pekáčů a zapékacích mís je spousta druhů. Některé jsou univerzální, jiné slouží pro přípravu specifických jídel. Najít takový univerzální pekáč, ve kterém připravíte vše, na co dostanete chuť, tak může být oříšek. Poradíme vám, na co se při nákupu zaměřit, samotný výběr vám pak usnadní vyhledávat FAVI.cz. Díky praktickým filtrům tady totiž najdete pekáč podle svého gusta raz dva.

Kulatý, hranatý, nebo oválný?

Ideální tvar pekáče úzce souvisí s tím, jaké jídlo v něm chcete připravovat. Hranaté a oválné jsou klasika, ve které připravíte nedělní pečeni, buchty nebo zapečené těstoviny. Kulatý pekáč je pak nejlepší na přípravu drůbeže, oválný se pak hodí na ryby a zapékané brambory.

Jaká je ideální velikost?

V první řadě vybírejte pekáč podle toho, kolik porcí jídla obvykle připravujete. Pokud vaříte většinou jen pro dva a čas od času k vám zavítá návštěva, bohatě si vystačíte s menší velikostí. Zlatou střední cestou jsou pak pekáče s délkou okolo 35 cm. Do větších rodin se naopak hodí hlubší pekáče s délkou přes 40 cm.

Vybírejte z kvalitních materiálů

Povrch a materiál hrají při výběru pekáčů zásadní roli. Důležité je, aby byl odolný vůči poškrábání, nepřilnavý a zvládnul jak vysoké teploty v troubě, tak ty nízké v lednici. Nejkvalitnější pekáče jsou ty litinové nebo titanové, které vám díky výjimečné odolnosti vydrží i několik desítek let. Oba typy jsou také charakteristické tím, že opravdu dlouho drží teplo a jsou tak považovány za ekonomicky nejúspornější materiál vůbec. Mají ale také dvě nevýhody, těmi jsou vysoká cena a hmotnost. Pokud tak hledáte lehký pekáč, vybírejte spíše z materiálů jako je smalt nebo nerez. Počítejte však s kratší životností a poměrně náročnějším čištěním.

Praktické detaily, které oceníte

Krom materiálu a velikosti se při výběru dívejte také na tloušťku dna. Čím větší, tím vyšší kvalita pekáče. Aby se vám s pekáčem dobře manipulovalo, věnujte pozornost také velikosti rukojeti. Praktický je také vyjímatelný rošt, díky kterému se pečené propeče ze všech stran.

Tip na závěr: Zajímáte se o starožitnosti? Pořiďte si do kuchyně starožitný příborník nebo kredenc.