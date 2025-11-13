Vykrmování hus a kachen, aby měly dost tuku a netrpěly zimou: Staré triky, které fungují i dnes
Podzim je pro každého chovatele kachen a hus trochu zlomové období. Létě si zvířata většinou vystačí s pastvou, zelení a tím, co si sama najdou na dvoře nebo na vodě. Jakmile se ale dny začnou krátit a tráva mizí, je potřeba jim pomoct a zajistit, aby šly do zimy s dostatečnými zásobami tuku. Ten jim totiž slouží nejen jako ochrana proti chladu, ale i jako zdroj energie. Ať už kachny a husy chováte na maso, nebo jen pro radost, vyplatí se věnovat podzimnímu krmení víc pozornosti.
Proč je tuk tak důležitý
Na rozdíl od slepic, které v zimě jen omezí snášku, potřebují vodní ptáci především dobře izolovat. Jejich tuková vrstva funguje jako přirozený kabát, který je chrání před chladem a vlhkem. U hus je navíc právě tuk to, co dává masu šťavnatost a typickou chuť. Není proto divu, že už naši předci husy na podzim „vytukovávali“ – tedy cíleně přikrmovali, aby před zimou dobře přibraly.
Jak vypadá ideální podzimní krmná dávka
Základ by měl tvořit kvalitní obilný šrot nebo celé obilí – nejčastěji oves, ječmen, pšenice. Husy a kachny ho dobře tráví a obilí jim dodá energii. Kdo má možnost, může obilí míchat s vařenými bramborami nebo kukuřicí.
Kukuřice je oblíbená právě proto, že je bohatá na škrob a tuk. Pokud ji ptáci dobře přijímají, je ideální součástí podzimní výkrmné dávky. Nesmí se to ale přehánět – jednostranná strava by mohla vést k problémům s trávením.
Zelené krmivo a zbytky ze zahrady
Ani na podzim není dobré zapomínat na zeleň. Pokud už tráva neroste, můžete přidávat nasekané kopřivy, listy zelí, mrkvovou nať nebo zbytky zeleniny. Vše samozřejmě bez plísní a hniloby. Vodní ptáci ocení i kbelík řepy, kterou si sami rádi vyzobou.
Na dvoře se často využívají i jablka – ať už spadaná, nebo rozkrájená na kousky. Husy se po nich mohou utlouct. A i když se to zdá jako obyčejný doplněk, vitamíny a vláknina v jablkách přispívají k lepšímu trávení.
Bílkoviny a minerály
Aby se zvířata dobře vyvíjela a měla pevné kosti, nesmí chybět zdroj bílkovin a minerálních látek. Tradičně se kachnám a husám podávalo mléko nebo tvaroh, dnes se spíš přidává sójový či slunečnicový šrot, případně kupované směsi.
Určitě je důležité zajistit i přístup k štěrku a písku, které jim pomáhají s trávením zrna. Bez toho by mohlo dojít k ucpání žaludku.
Krmení prakticky: kdy a kolik
Podzimní přikrmování by mělo být vydatnější než v létě. Nejčastěji se krmí dvakrát denně – ráno a večer. Ranní dávka může být spíš lehčí (zelenina, trocha obilí), večerní naopak výživnější (obilí, kukuřice, směsi). Večer totiž zvířata tráví v klidu a zpracují i těžší krmivo.
Množství závisí na stáří a velikosti hejna. Orientačně se počítá s 200–300 g obilí na dospělou husu denně, u kachen o něco méně. Důležité je sledovat jejich kondici – neměly by být vyhublé, ale ani obézní.
Voda – nezapomínejte ani na ni
Možná to zní banálně, ale dostatek čisté vody je naprostý základ. Kachny a husy potřebují vodu nejen k pití, ale i k proplachování nozder a čistění peří. Pokud nemají rybník, je dobré jim zajistit aspoň větší nádobu nebo vaničku. V zimě pak hlídat, aby voda nezamrzala.
Tradiční vykrmování na husu
Kdo chová husy i pro maso, ví, že tradičně se na podzim začínaly „dokrmovat“ speciálně na svatomartinskou nebo vánoční tabuli. Obilí a kukuřice tvořily hlavní část jídelníčku a zvířata se méně pouštěla ven, aby energii spíš ukládala. I když dnes už většina lidí husy nevykrmuje tak přísně jako naši předci, princip zůstává stejný: dopřát jim dostatek kvalitní stravy, aby byly v zimě silné a zdravé.
Podzim je čas, kdy kachny a husy potřebují trochu víc naší pozornosti. Stačí jim zajistit pestrou stravu s dostatkem obilí, trochou kukuřice, zeleniny a doplňků, a ony se nám odmění dobrou kondicí a krásně vyvinutým peřím. Tuková zásoba není jen o mase – je to především jejich přirozená ochrana proti mrazu a vlhku. A když se při krmení člověk na chvíli zastaví a pozoruje hejno hus nebo kachen, jak spokojeně zobou, možná mu dojde, že i tahle každodenní práce má své kouzlo.
