Internetový hobby magazín

Zvířata

Nejnovější články

Vykrmování hus a kachen, aby měly dost tuku a netrpěly zimou: Staré triky, které fungují i dnes

Lis 2513 Autor: Claudie Kornelová

Podzim je pro každého chovatele kachen a hus trochu zlomové období. Létě si zvířata většinou vystačí s pastvou, zelení a tím, co si sama najdou na dvoře nebo na vodě. Jakmile se ale dny začnou krátit a tráva mizí, je potřeba jim pomoct a zajistit, aby šly do zimy s dostatečnými zásobami tuku. Ten jim totiž slouží nejen jako ochrana proti chladu, ale i jako zdroj energie. Ať už kachny a husy chováte na maso, nebo jen pro radost, vyplatí se věnovat podzimnímu krmení víc pozornosti.

husa

Jak se správně postarat o husy a kachny v zimním období? Zdroj foto: Pixabay.com – LucieNovotná

Proč je tuk tak důležitý

Na rozdíl od slepic, které v zimě jen omezí snášku, potřebují vodní ptáci především dobře izolovat. Jejich tuková vrstva funguje jako přirozený kabát, který je chrání před chladem a vlhkem. U hus je navíc právě tuk to, co dává masu šťavnatost a typickou chuť. Není proto divu, že už naši předci husy na podzim „vytukovávali“ – tedy cíleně přikrmovali, aby před zimou dobře přibraly.

Jak vypadá ideální podzimní krmná dávka

Základ by měl tvořit kvalitní obilný šrot nebo celé obilí – nejčastěji oves, ječmen, pšenice. Husy a kachny ho dobře tráví a obilí jim dodá energii. Kdo má možnost, může obilí míchat s vařenými bramborami nebo kukuřicí.

Kukuřice je oblíbená právě proto, že je bohatá na škrob a tuk. Pokud ji ptáci dobře přijímají, je ideální součástí podzimní výkrmné dávky. Nesmí se to ale přehánět – jednostranná strava by mohla vést k problémům s trávením.

Zelené krmivo a zbytky ze zahrady

Ani na podzim není dobré zapomínat na zeleň. Pokud už tráva neroste, můžete přidávat nasekané kopřivy, listy zelí, mrkvovou nať nebo zbytky zeleniny. Vše samozřejmě bez plísní a hniloby. Vodní ptáci ocení i kbelík řepy, kterou si sami rádi vyzobou.

Na dvoře se často využívají i jablka – ať už spadaná, nebo rozkrájená na kousky. Husy se po nich mohou utlouct. A i když se to zdá jako obyčejný doplněk, vitamíny a vláknina v jablkách přispívají k lepšímu trávení.

husy

Husám i kachnám je dobré dávat zbytky zeleniny. Zdroj foto: Pixabay.com – Sanda8

Bílkoviny a minerály

Aby se zvířata dobře vyvíjela a měla pevné kosti, nesmí chybět zdroj bílkovin a minerálních látek. Tradičně se kachnám a husám podávalo mléko nebo tvaroh, dnes se spíš přidává sójový či slunečnicový šrot, případně kupované směsi.

Určitě je důležité zajistit i přístup k štěrku a písku, které jim pomáhají s trávením zrna. Bez toho by mohlo dojít k ucpání žaludku.

Krmení prakticky: kdy a kolik

Podzimní přikrmování by mělo být vydatnější než v létě. Nejčastěji se krmí dvakrát denně – ráno a večer. Ranní dávka může být spíš lehčí (zelenina, trocha obilí), večerní naopak výživnější (obilí, kukuřice, směsi). Večer totiž zvířata tráví v klidu a zpracují i těžší krmivo.

Množství závisí na stáří a velikosti hejna. Orientačně se počítá s 200–300 g obilí na dospělou husu denně, u kachen o něco méně. Důležité je sledovat jejich kondici – neměly by být vyhublé, ale ani obézní.

Voda – nezapomínejte ani na ni

Možná to zní banálně, ale dostatek čisté vody je naprostý základ. Kachny a husy potřebují vodu nejen k pití, ale i k proplachování nozder a čistění peří. Pokud nemají rybník, je dobré jim zajistit aspoň větší nádobu nebo vaničku. V zimě pak hlídat, aby voda nezamrzala.

voda

Zapomínat byste neměli ani na vodu. V zimě hlídejte, aby nezmrzla. Zdroj foto: Pixabay.com – All7

Tradiční vykrmování na husu

Kdo chová husy i pro maso, ví, že tradičně se na podzim začínaly „dokrmovat“ speciálně na svatomartinskou nebo vánoční tabuli. Obilí a kukuřice tvořily hlavní část jídelníčku a zvířata se méně pouštěla ven, aby energii spíš ukládala. I když dnes už většina lidí husy nevykrmuje tak přísně jako naši předci, princip zůstává stejný: dopřát jim dostatek kvalitní stravy, aby byly v zimě silné a zdravé.

Podzim je čas, kdy kachny a husy potřebují trochu víc naší pozornosti. Stačí jim zajistit pestrou stravu s dostatkem obilí, trochou kukuřice, zeleniny a doplňků, a ony se nám odmění dobrou kondicí a krásně vyvinutým peřím. Tuková zásoba není jen o mase – je to především jejich přirozená ochrana proti mrazu a vlhku. A když se při krmení člověk na chvíli zastaví a pozoruje hejno hus nebo kachen, jak spokojeně zobou, možná mu dojde, že i tahle každodenní práce má své kouzlo.

