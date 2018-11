Vyhazovat každoročně Vánoční hvězdu je velká chyba

Vánoční hvězda je pro spoustu lidí tradičním symbolem Vánoc. Rozhodně se není čemu divit, jde o opravdu nádhernou rostlinu, kterou má naprostá většina za sezónní rostlinu. Po vánočních svátcích opadá a velmi často končí v koši. Víte ale, že je to chyba? Vánoční hvězda se řadí mezi trvalky, postačí tedy jen trocha vaší péče a tato květina se může stát ozdobou i dalších Vánoc.

Důležitý je i samotný nákup

Uhynula vám rostlina i přes to, že jste se sebevíc snažili? V tom případě to rozhodně vůbec nemusí být vaše vina. Velmi důležitý je totiž už samotný výběr rostliny v obchodě. Proto při jejím výběru rozhodně nespěchejte a rostlinu si opravdu důkladně prohlédněte. Vždy je potřeba zkontrolovat, zda není napadena nějakou zákeřnou chorobou, nebo zda si na ní již nepochutnávají škůdci. Zkontrolujte také to, zda květina není příliš zalitá, nebo zda naopak nemá substrát naprosto vyschlý. Pokud byste si odnesli nějakou takovou rostlinu, s největší pravděpodobností by nepřežila, ani pokud byste jí věnovali veškerou svou péči. Mimo to si také rostlinu celkově prohlédněte. Zaměřte se na její listy. Ty by měly být sametové, obohacené o výrazné žilkování. Nejlepší bude, pokud hvězda ještě není vůbec rozkvetlá, ale má jen poupata. Rozhodně nekupujte takovou, která již pomalu začíná odkvétat. Další důležitý bod, je její choulostivost na mrazy. Proto si jí vždy při nákupu nechte důkladně zabalit! Pokud jste našli správnou Vánoční hvězdu, máte již teď na půl vyhráno a její osud je jen ve vašich rukách.

Jak o ni správně pečovat?

Pokud jste si z obchodu odnesli krásnou a zdravou hvězdu, je čas na to abyste o ní začaly správným způsobem pečovat. Doma jí umístěte na světlé místo, to má totiž hvězda opravdu ráda. Pozor ale, nedávejte jí na přímé slunce. Ideální pro ni bude, pokud se teplota v místnosti pohybuje kolem 22 °C. Nikdy jí ale nedávejte přímo k radiátorům. Pozor také dávejte na průvan při větrání, ten hvězda také velmi špatně snáší. Substrát by měl zůstávat vždy trochu vlhký, ale nikdy jej příliš nepřelévejte. Hvězda také ocení, pokud jí jednou za čas její listy osvěžíte rosením.

Co dělat aby kvetla i další Vánoce?

Ve chvíli, kdy hvězda odkvete, přijde o všechny své listy a bude z ní nezajímavá rostlina, kterou většina z nás vezme a vyhodí. To je ale opravdu škoda. Jde o trvalku a radost nám tak může dělat mnohem delší dobu. Ve chvíli, kdy rostlina odkvete, umístíme jí na chladnější místo. Ideálně do stínu a také výrazně omezíme zálivku. Takto jí můžeme nechat až do března. Pak bychom měli seříznout její výhonky přibližně na deseticentimetrovou délku. Při této činnosti buďte opatrní, ze stonků bude vytékat mléko, které je jedovaté a při styku z kůží může také udělat nepříjemné popáleniny. V tuto chvíli jí také přesaďte, a začněte zalévat. Od září jí začněte dávat přibližně na 10 hodin na denní světlo a zbytek dne jí držte v temnu. Tento krok je v jejím pěstování opravdu velmi zásadní! Jestliže byste rostlinu nezatemňovali a nechali jí na světle stále, nejspíš by vůbec nevykvetla. A jestli ano, tak pak jen velmi slabě. Pokud dodržíte všechny tyto body, před Vánoci by hvězda měla opět vykvést a věřte, nebo ne, bude mnohem krásnější než rok předešlý.