Vyčistit okna auta bez jediného šmouhy? Naučím vás fígl, který funguje
Kdo někdy sedl ráno do auta a zjistil, že přes sklo skoro nic nevidí, ví, jak nepříjemná záležitost to je. Venku mlha, uvnitř zapnuté topení, a do toho ještě šmouhy a mastnota na skle, která dokáže výhled úplně pokazit. Přitom se nejedná jen o estetiku – špinavá a zamlžená okna jsou i nebezpečná, protože zhoršují viditelnost. Já sama s tím párkrát bojovala, a až když jsem zjistila pár triků, začala jsem mít konečně klid. Tak se s vámi o ně podělím – ať i vaše okna vypadají jako nová.
Proč se vnitřní strana špiní víc, než čekáme
Může se zdát, že uvnitř auta přece není odkud by se sklo špinilo. Jenže ve skutečnosti se tam usazuje prach, pyl, mastnota z rukou, ale i výpary z plastů, které se z interiéru pomalu uvolňují. Přidáte-li k tomu zbytky kouře z cigaret nebo spreje na palubní desku, vznikne na skle tenký film, který se drží zuby nehty. A přesně ten pak dělá ty nepříjemné šmouhy.
Jak na dokonalé vyčištění – krok za krokem
1. Připravte si správné pomůcky
Na čištění potřebujete kvalitní mikrovláknovou utěrku (nejlépe dvě), čistič na skla a případně i destilovanou vodu. Mikrovlákno je důležité, protože klasický hadr nebo papírové utěrky zanechávají chloupky a šmouhy.
2. Očistěte hrubé nečistoty
Než začnete se sprejem, je dobré sklo nejdřív „nasucho“ přetřít. Už tím se zbavíte prachu a části mastnoty. Utěrku vždy přehýbejte, ať máte víc čistých stran.
3. Použijte vhodný čistič
Na vnitřní sklo se hodí buď přímo přípravek na auto skla, nebo obyčejný čistič oken, který doma běžně používáte. Pokud chcete jít přírodní cestou, můžete zkusit směs destilované vody a octa (v poměru 2:1). Funguje skvěle proti mastnotě a nezanechává šmouhy.
4. Správná technika
Stříkněte čistič na utěrku, ne přímo na sklo – jinak vám může kapalina stékat na palubní desku. Pohybujte utěrkou do kříže, tedy nejdřív vodorovně, pak svisle. Tím docílíte, že nevynecháte žádné místo a sklo bude rovnoměrně čisté.
5. Vyleštění do sucha
Druhou suchou utěrkou sklo důkladně přeleštěte. Tohle je klíčový krok – právě díky němu získá sklo ten „krystalově čistý“ vzhled.
Tipy, které se hodí znát
- Čistěte za suchého počasí. Pokud se sklo mlží nebo je vlhké, nepůjde vám to tak dobře.
- Vyhněte se slunci. Na přímém slunci čistič rychle zasychá a vytváří mapy.
- Nepoužívejte saponáty. Zanechávají film, který se později ještě víc špiní.
- Vyzkoušejte noviny. Starý trik našich babiček – obyčejný novinový papír sklo krásně doleští a nezanechá chloupky.
Domácí recepty na čistič skel
Pokud nechcete kupovat hotové přípravky, můžete si udělat vlastní. Vyzkoušela jsem dva a oba fungují skvěle:
- Ocet + voda: smíchejte 2 díly destilované vody a 1 díl octa. Ideální na mastný film.
- Alkohol + voda: smíchejte 1 díl isopropylalkoholu s 1 dílem destilované vody. Tenhle roztok rychle schne a je vhodný i na zimní období.
Čemu se vyhnout
Hodně lidí dělá tu chybu, že používá univerzální čističe, saponáty nebo dokonce prostředky na palubní desku i na skla. Jenže ty často obsahují silikon nebo vosky, které pak udělají na okně film a ten se při vlhkosti krásně rozmaže. Takže pravidlo číslo jedna – na sklo vždy používat jen to, co je určené na sklo.
Malý trik pro řidiče
Pokud chcete, aby se vám sklo méně mlžilo, můžete po vyčištění použít ještě speciální přípravek proti zamlžování. Prodává se v každém obchodě s autodoplňky, ale funguje i obyčejný brambor – stačí přetřít půlku brambory po skle a pak doleštit suchým hadříkem. Na povrchu zůstane neviditelná vrstvička, která brání srážení vody.
Jak často čistit?
Já se snažím aspoň jednou za měsíc pořádně skla umýt. V zimě je to dokonce častěji, protože topení a vlhkost dělají svoje. A když si na to člověk zvykne, není to taková otrava – navíc ten rozdíl v čistotě a viditelnosti je opravdu znát.
Čistá okna nejsou jen o vzhledu, ale hlavně o bezpečnosti. Šmouhy a mastnota dokážou udělat s viditelností hotové divy – a když jedete v noci proti autům, světla se v nich nepříjemně lámou. Proto stojí za to věnovat tomu pár minut navíc. Já osobně si vždycky po vyčištění říkám, že auto vypadá hned o pár let mladší. A ten pocit, když sednete za volant a vidíte skrz sklo jako přes nové brýle, je k nezaplacení.
