Vlhkost, aneb nepřítel každé domácnosti – jak jí předcházet a co dělat, když dojde na nejhorší?

Vlhkost, neboli koncentrovaná vodní pára v ovzduší, je noční můrou majitelů nemovitostí. Molekuly vody ve vzduchu svědčí plísním a způsobují škody na zdraví i majetku. Příliš nízká vlhkost však pro člověka také není zrovna nejlepší. Jak udržovat ideální vlhkost v domácnosti?

Prevence je v tomto případě více než důležitá. Vlhký zanedbaný byt je semeništěm plísní a jeho stěny mohou vyžadovat nákladnou rekonstrukci.

1.Ideální vlhkost je mezi 40 až 60 %

Příliš suchý vzduch nesvědčí vašemu zdraví, vlhké klima naopak neprospívá technickému stavu domácnosti. Jaká je tedy optimální vlhkost?

Ideální koncentrace vodních par se během léta pohybuje mezi 40 a 55 %. V zimě udržujte vlhkost vyšší – ideálně 45 až 60 %. Domácnost je totiž v topné sezóně náchylná na snížení vlhkosti až o 20 procent.

Příliš suchý byt je častým zdrojem respiračních onemocnění. Suchý vzduch vyvolává dráždivý kašel a způsobuje vysychání horních cest dýchacích. Pocítíte ho na kvalitě pleti a v očích, které trpí pálením. U dětí navíc hrozí riziko zánětu hrtanu.

Vzduch s vlhkostí přes 60 % ohrožuje nejen vaše zdraví, ale i majetek. Tento problém se týká převážně starších domů s technickými závadami. Vysoká vlhkost ve vzduchu způsobuje poškození stěn a nábytku.

2. Správné větrání, plísně vyhání

Vlhkost v domácnosti vyvolává i běžný provoz – při praní, sprchování a vaření vzniká velké množství páry, která se usazuje ve stěnách a nábytku. V hůře dostupných místech se tak vytváří ideální podmínky pro tvorbu nebezpečných plísní.

Nejběžnějším způsobem, jak docílíte vhodného domácího klimatu, je větrání. Pokud bydlíte v bytě, minimálně dvakrát týdně udělejte silný průvan otevřením vchodových dveří a oken. Čistý vzduch vyžene z domácnosti vlhkost a společně s ní i zárodky plísní.

3. Větrání nezabírá, co dál?

Co ale dělat, pokud větrání nezabere? Součástí preventivních opatření by mělo být co nejmenší množství páry v ovzduší. Té se zbavíte poměrně snadno. Při vaření používejte digestoř a prádlo nesušte v obytných prostorech, ale na balkoně. Prádlo vám tam navíc uschne dříve a bude příjemně provoněné.

Další možností, jak se zbavíte vlhkosti bez velkých zásahů, je využití sušičky vzduchu. Ještě lepším řešením je pořízení čističky vzduchu, která vás kromě vlhkosti zbaví i spórů plísní, které infikovaný byt obsahuje.

4. Vlhké stěny musí pryč

Posledním řešením při kritickém zasažení domu vlhkostí je rekonstrukce. K takovému řešení dojde hlavně kvůli technickému stavu budovy. Před opravami zabraňte tvorbě plísní tím, že znemožníte usazování vlhkosti do stěn – prozkoumejte vodovodní potrubí, střechu a základy domu. To jsou nejčastější místa, kudy se do zdí vlhkost dostává.

Rekonstrukce stěn je nákladná záležitost, se kterou vám pomůže například to, když si vyřídíte nebankovní půjčku bez doložení příjmu. Rozpočet plánujte opatrně. Situace, kdy během stavby dojdou finanční prostředky, je ve finále horší než vlhkostí poničené stěny.

Stěny před odvlhčením zbavte všech vrstev omítky, až vám zůstanou pouze cihly. Do nich následně vyvrtejte několik otvorů a vpravte do nich hydroizolační injektáž. Díry zadělejte zaslepovací hmotou a do výše otvorů natřete hydroizolační nátěr. Vše nechte vyschnout a před aplikací nové omítky prověřte zeď vlhkoměrem.

Vlhké stěny přinášejí řadu nepříjemností. Těm se ale snadno vyhnete. Klíčem je pravidelné větrání a hlavně nepodceňování situace, kdy už vlhkost váš byt zasáhla. V momentě, kdy se v rohu koupelny objeví plíseň, může být již pozdě.