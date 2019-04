Víte, jak správně skladovat psí granule?

Nejen lidské jídlo je důležité skladovat na vhodných místech, aby se nezkazilo, ale i psí krmivo je nutné uchovávat tak, aby se zůstalo co nejdéle čerstvé a chutné. Odborník na psí výživu pan Martin Pučálka poradí pár zajímavých tipů, jak vhodně skladovat zvířecí granule.

Pokud kupujete velké množství krmiva na delší dobu a chcete, aby si udrželo co nejdéle svoji čerstvost, nesmíte ho nechávat v otevřeném pytli v místnostech, kde je teplota vyšší než 25°C. Především v létě si dejte pozor, protože v příliš teplém počasí se granule rychle kazí, žluknou a mohou tak zvířatům přichystat nehezké zažívací potíže.

Psí granule je optimální skladovat na suchém a tmavém místě, ideálně se stálou teplotou. Ponecháte-li je v originálním balení, je nutné ho dobře uzavírat, aby obsah nezvětral. Delší trvanlivosti docílíte, když budete granule skladovat ve speciálních uzavíratelných plastových nebo kovových nádobách. Jsou výhodné i díky tomu, že z nich lze krmivo velmi prakticky odebírat a máte i větší jistotu, že se vám do něj nepustí potravinoví moli.

Dejte pozor na vlhkost

Nejdůležitějším faktorem pro skladování je vlhkost. Granule mají vlhkost pouze 8-10 %. Pokud jsou dlouhodobě vystaveny vysoké vlhkosti, začnou ji absorbovat i do sebe. A kvůli tomu mohou granule nejprve ztratit ze své chutnosti a později může dojít až k jejich zplesnivění. „Doporučuji zamezit přístupu vzduchu. Granule totiž mohou „nasávat“ vzdušnou vlhkost, a ta je při dlouhodobém skladování největším nepřítelem, protože vlhké granule jsou výborným podkladem pro růst plísní,“ vysvětluje odborník na výživu psů Martin Pučálka.

Důležitá je také kvalita kupovaných granulí. Velmi laciné produkty z ekonomických řad již v sobě mohou mít i zárodky potravinových plísní. Pokud chcete granule skladovat delší dobu, je tedy dobré se poohlídnout po kvalitních výrobcích, které obsahují dostatek antioxidantů zabraňujících jejich zkažení.

„V souvislosti se skladováním granulí se poměrně často setkáváme s jedním negativním zvykem. A to, že někteří zákazníci kupují ta největší balení i pro malé psy. Běžně většina výrobců krmiv uvádí, že by granule měly být spotřebovány maximálně do dvou měsíců od otevření balení,“ dodává Martin Pučálka.

Majitelé menších psů by proto měli určitě kupovat menší balení. Navíc dlouho otevřené granule psům již nebudou chutnat, takže se nakonec taková koupě prodraží více, než častější nákup menších balení.

Granulovaná krmiva je nejlepší skladovat především na suchém a chladném místě. Při správném skladování vydrží po otevření 1-2 měsíce. Pokud víme, že pytel granulovaného krmiva spotřebujeme do 1 měsíce, pak stačí nechat granule v originálním balení, které po každém odebrání krmné dávky dobře uzavřete a dejte na vhodné místo.