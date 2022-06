Víte, co dělat, aby se zrcadla skutečně třpytila?

Zrcadlo je důležitým doplňkem v každé domácnosti. Neslouží jen k ujišťování se toho, zda nám to sluší, ale též je výtečným pomocníkem kupříkladu v případě, kdy nám spadne řasa do oka. Proto je potřeba jej udržovat čisté. Jak? To vám prozradíme.

Co určitě budete potřebovat pro čištění vašich zrcadel?

Prachový hadřík a starý zubní kartáček

Před čištěním zrcadla je důležité, odstranit z něj veškerý prach. K tomu vám výtečně poslouží prachový hadřík, který je uzpůsoben k tomu, aby miniaturní částečky prachu zachytil. Protože rohy byste hadříkem jen špatně čistili, využijte starý zubní kartáček, jehož štětinky se dostanou do těchto špatně přístupných prostor velmi snadno.

Čisticí prostředek na bázi alkoholu

Alkohol je báječným odstraňovačem skvrn a funguje jako úžasný pomocník na skleněné povrchy. Účinné odstranění skvrn z povrchu zrcadla čisticím prostředkem na bázi alkoholu vám značně usnadní práci při dalším čisticím postupu.

Bavlněný hadřík nebo utěrky nepouštějící vlákna

Bavlněný hadřík odvede perfektní práci. V kombinaci s alkoholem se zrcadlo bude třpytit jedna radost. Variantou je použít i utěrku nepouštějící vlákna. Pokud zvolíte jakoukoliv jinou, nejspíše se navztekáte, neboť povrch vašeho zrcadla bude plný malých snítek a vy si tak přiděláte práci. Tedy volte mikrovlákno.

Ocet

Smíchejte trochu octu s vodou a vytvořte si tak účinný domácí čistič. Tento domácí a přírodní prostředek vás svojí účinností příjemně překvapí.

A jak tedy zrcadlo opravdu dobře vyčistit?

1. Začněte čištěním rohů a okrajů

Začněte čištěním rohů a okrajů, kde se hromadí prach. Použijte starý zubní kartáček pro vyčištění prostoru mezi sklem a rámem. Zbylý povrch vyčistěte otřením zrcadla čistým suchým prachovým hadříkem. Nikdy nepoužívejte vlhký hadřík, i když je to účinný způsob, jak se zbavit nečistot. Na zrcadle to ale udělá jen větší nepořádek.

2. Zkontrolujte, zda na povrchu zrcadla nejsou skvrny

A to jakékoliv. Ať už od zubní pasty, kosmetických produktů či ušmudlaných prstů. Tyto oblasti očistěte lihem a bavlnou. Stačí trochu natřít a rychlými krouživými pohyby sklo vyčistit. Alkohol má tendenci se odpařovat poměrně rychle, takže je důležité pracovat rychle, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

3. Připravte si roztok z octu a vody

Smíchejte stejný díl vody a bílého octa, nalijte vzniklou směs do rozprašovače a dobře protřepejte. Nastříkejte zrcadlo z dálky, abyste sklo nenamočili. Umožní se vám tak čištění jedné poloviny a poté druhé, bez nutnosti otírání celého skla, co možná nejrychleji jen proto, že vzniklá směs vám kape všude možně a zbytek začíná zasychat.

4. Leštěte krouživými pohyby

Nejlepší způsob, jak zabránit šmouhám na zrcadle, je otřít sklo krouživými pohyby nebo „S“ tahy. Tyto rychlé tahy nevytvoří šmouhy, protože při čištění tímto způsobem nevznikají žádné rovné čáry. V případě potřeby použijte druhou stranu tkaniny z mikrovlákna nebo ji přeložte napůl a vyčistěte ji novou stranou.

5. Otřete zrcadlo hadříkem z mikrovláken

I když je to volitelné, a tedy pouze na vás, pokud byste chtěli jít ještě o krok dále, vyleštěte zrcadlo hadříkem, který nepouští vlákna, a vám tak zůstane lesklé zrcadlo bez skvrn a šmouh. Tento způsob můžete aplikovat několikrát v týdnu bez větší námahy. Očistíte tak zrcadlo od prachu, což je základní krok proto, aby zůstalo nádherně čisté.