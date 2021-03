Velikonoční plněná vejce – originální recepty

Protože se pomalu blíží Velikonoce a k nim patří tradiční barvení vajíček, tak se dnes budeme zabývat recepty týkající se právě jich. Určitě jste již několikrát zažili, že Velikonoce utekly jako voda a vám na stole zbyla kupa obarvených vajíček natvrdo (pokud jste je tedy nevyfukovali a z obsahu neupekli třeba beránka). Otázkou zůstává, jak takové množství zpracovat? Jednoduše, vyrobte si vynikající plněná vajíčka. S našimi recepty vám můžeme zaručit, že si na nich pochutná celá rodina.

Upozornění: Množství a ingredience si samozřejmě můžete upravit podle sebe (pokud na něco máte alergii nebo vám přísada nechutná). Ďábelská vejce jsou na 12 porcí. Cibulový, houbový a okurkovo jalapeñový recept je na 24 porcí. Vajíčka plněná kuřecím salátem jsou na 48 porcí.

Ďábelská vejce

Ďábelská vejce jsou výborná jako zdravé občerstvení či předkrm. Jsou snadná na výrobu, mají minimum přísad a pro jejich ostřejší chuť je lidi naprosto milují.

Co budeme potřebovat:

6 natvrdo uvařených vajec

3 polévkové lžíce majonézy

1 čajová lžička plnotučné hořčice

1 čajová lžička jablečného octa (může být i vinný bílý)

sůl a pepř na dochucení

mletá paprika na posypání (sladká či pálivá – podle vlastního uvážení)

Postup: Natvrdo uvařená vejce oloupeme a podélně rozkrojíme na polovinu. Lžící vyjmeme žloutky do malé misky a bílky si položíme na větší talíř. Žloutky rozmačkáme vidličkou a přidáme majonézu, hořčici, ocet, sůl a pepř. Důkladně mícháme, dokud není směs zcela hladká. Pomocí lžičky přendáme náplň zpět do důlků každého vaječného bílku. Nakonec dozdobíme paprikou.

Houbová vejce

Tato atypická verze vajíček sice není moc známá, chutná ale naprosto božsky. Rozhodně vyzkoušejte!

Co budeme potřebovat:

12 natvrdo uvařených vajec

¾ hrnku nadrobno nakrájených žampionů

2 čajové lžičky nasekané šalotky

2 čajové lžičky čerstvého tymiánu

¼ čajové lžičky soli

¼ čajové lžičky pepře

1 čajová lžička másla

3 polévkové lžíce majonézy

3 polévkové lžíce 2% jogurtu řeckého typu

½ hrnku nastrouhaného tvrdého sýra

Postup: Uvaříme vejce, necháme vychladnout a oloupeme. Poté je rozkrojíme napůl a stejně jako u předchozího receptu lžičkou vyndáme žloutky a dáme je do mističky, kde je rozmačkáme vidličkou.

Na másle orestujeme houby, šalotku, tymián, sůl a pepř po dobu 4 minut. Houbovou směs smícháme s jogurtem a majonézou a směs vrátíme zpět do důlků od vaječných bílků. Nakonec dozdobíme sýrem.

Okurkovo jalapeňová vejce

Nasekané okurky v kombinaci s pikantními jalapeño papričkami dodávají vajíčkům dokonalou rovnováhu mezi sladkou a pálivou chutí.

Co budeme potřebovat:

12 natvrdo uvařených vajec

3 polévkové lžíce majonézy

3 polévkové lžíce 2% jogurtu řeckého typu

1 ½ polévkové lžíce nasekané nakládané okurky

1 polévková lžíce nasekaných papriček jalapeño (nakládané)

1 polévková lžíce jablečného octa (může být i vinný)

¼ čajové lžičky soli

¼ čajové lžičky pepře

24 tenkých plátků nakládané okurky

Postup: Uvaříme vejce, necháme vychladnout a oloupeme. Rozkrojíme napůl, vyndáme žloutky a dáme je do mističky, kde je opět rozmačkáme vidličkou. Do žloutků vmícháme majonézu, jogurt, nasekané okurky, jalapeño, ocet, sůl a pepř. Tuto směs vrátíme zpět do bílkových důlků. Na každé vejce položíme na ozdobu 2 nakrájené proužky okurky.

Vejce se třemi druhy cibule

Jarní, nakládaná koktejlová a navrch fritovaná cibulka tvoří vítěznou kombinaci v této klasické jarní chuťovce.

Co budeme potřebovat:

12 natvrdo uvařených vajec

¼ šálku jemně nakrájené jarní cibule

¼ šálku majonézy

¼ šálku 2% řeckého jogurtu

1 čajová lžička plnotučné hořčice

½ čajové lžičky čerstvě namletého černého pepře

¼ čajové lžičky soli

5 nakládaných koktejlových okurek, nasekaných nadrobno

½ šálku fritované cibule

Postup: Stejně jako u předchozích receptů uvaříme vejce, necháme je vychladnout, oloupeme, rozřízneme napůl, vyjmeme žloutky a rozmačkáme je v mističce vidličkou. Na pánvi či v kastrůlku si ofritujeme ½ šálku cibule. Mezitím si smícháme jarní cibuli, majonézu, jogurt, plnotučnou hořčici, černý pepř, sůl a nakrájenou koktejlovou cibuli a vše zamícháme do žloutků. Směs vrátíme do bílkových důlků a ozdobíme fritovanou cibulkou.

Vejce plněná kuřecím salátem s citronem a koprem

Grilované kuřecí maso dodá tomuto jednoduchému receptu příjemnou kouřovou chuť. Grilované maso můžete nahradit 5 šálky uvařeného, podrceného kuřecího masa. Kuřecí salát s citronem a koprem můžete v ledničce v dobře uzavřené nádobě skladovat až tři dny.

Co budeme potřebovat:

1 kg kuřecích prsou

1 ½ čajové lžičky soli, rozdělené

½ čajové lžičky čerstvě namletého pepře

24 velkých natvrdo uvařených vajec

1 šálek majonézy

2 jarní cibulky, nadrobno nasekané

1 polévková lžíce nasekané petrželky

1 polévková lžíce nasekaného kopru

2 polévkové lžíce čerstvé citronové šťávy

Postup: Rovnoměrně posypeme kuřecí prsa 1 čajovou lžičkou soli a ½ čajové lžičky pepře. Mezitím si rozpálíme gril (nebo uvaříme kuřecí maso v hrnci, také si maso můžete upéct na pánvi). Maso umístíme na gril a grilujeme ho po dobu zhruba 6-8 minut z každé strany nebo dokud není propečené. Necháme ho odpočívat po dobu 15 minut, poté ho zakryjeme a necháme chladit zhruba 30 minut. Natvrdo uvařená vejce rozkrojíme napůl, odstraníme žloutky. Ve velké misce smícháme majonézu s petrželkou, koprem, citronovou šťávou, jarní cibulkou a přidáme zbývající ½ lžičku soli. Vychlazené kuřecí maso hodíme do mixeru a rozmixujeme ho najemno, nebo dokud se nerozdrtí (pokud vám zůstanou větší kousky, tak se nic neděje). Totéž uděláme s verzí vařeného kuřete. Nadrcené kuře důkladně smícháme v míse se zbytkem přísad. Směs vkládáme do bílkových důlků. Zakryjeme a necháme chladit v lednici aspoň 1 hodinu.