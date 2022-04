Velikonoce jsou za dveřmi, aneb přinášíme vám 8 způsobů, jak je oslavit

Velikonoce jsou dalšími krásnými svátky po Vánocích, jimž stojí za to věnovat patřičnou pozornost a řádně se na ně připravit. V tomto článku vám přinášíme exkluzivní informace, jak si je opravdu užít na maximum.

Oblečte si barevné šaty

Velikonoce jsou svátky jara a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Proto je třeba patřičně je oslavit. Vhodné je třeba zakoupit si nějaké pěkné šaty či pestrý svetr. Pakliže máte rádi extravaganci, nebraňte se ani bláznivějším kouskům, na nichž jsou třeba kuřátka, zajíčci či velikonoční vajíčka, která vás ještě více přenesou do velikonočního období.

Naplánujte si shledání s rodinou a přáteli

Krásné jarní dny přímo vyzývají k tomu, abyste je strávili příjemně, nejlépe v kruhu těch, které máte rádi. Naplánujte si setkání s rodinou a přáteli. Připravte si třeba zahradní párty nebo shledání doma u nedělního obědu. Povyprávějte si pěkné historky, případně se společně vrhněte do barvení vajec či pletení pomlázky. Uvidíte, jak vás společně strávené aktivity potěší.

Pošlete velikonoční přání

Nejkrásnější velikonoční přání jsou ta ručně vytvořená. Vyrobte si ta svá a rozešlete je svým drahým a nejbližším. Případně jimi obdarujte sousedy ve svém okolí. Uvidíte, že je potěšíte. V dnešní době téměř každý na jejích posílání zapomněl. Připomeňte si tento starý zvyk.



Barvěte vajíčka

Zdobení velikonočních vajíček je tradicí, kterou si připomínáme každý rok. Někteří je barví pomocí zeleninových slupek, jiní pomocí barviček, jsou tací, kteří je i oblepují, brousí, vyšívají a dělají s nimi mnoho jiných věcí. Ať tak, či tak, velikonoční vajíčka vypadají nádherně. Jedná se o báječnou příležitost, jak zabavit sebe, děti, a přitom oslavit krásné svátky jara. Tak tedy do toho, fantazii se meze nekladou.

Ozdobte barevnými pentlemi stromy

Nezáleží na tom, zda máte zahradu a na ní spoustu stromů, ozdobit můžete třeba i stromky v nejbližším parku, či v ulici nebo třeba první strom v lese. Na Velikonoce to vypadá velmi pěkně a uvidíte, že tato činnost vás zcela naplní radostí. Případně, nechcete-li zdobit stromky pentlemi, ozdobte je nabarvenými vejci.

Uspořádejte hon na vajíčka

Pro děti je to skvělá zábava. Jakým způsobem to provedete, záleží jen na vás. Například každé z dětí může dostat do ruky mapu a podle ní může hledat, nebo mohou jen tak prostě hledat. Uvidíte, že tohle je bude ohromně bavit.

Prostřete si stůl stylově

Velikonoční hodování by mělo být na určité úrovni. Mělo by se jím vzdávat hold samotným Velikonocím. Proto by mělo být pestré, rozmanité a neměly by na něm chybět rozhodně květiny jara, které doporučujeme zakoupit v květináči, aby déle vydržely.



Upečte společně beránka nebo mazanec

Bez beránka, mazance nebo jídášků, jako by Velikonoce snad ani nebyly. Ano, samozřejmě to vše si můžete zakoupit v nejbližším obchodě, ale proč? Víte, jak je úžasné si Velikonoční pečivo vlastnoručně upéct? Není nic lepšího, a navíc je to báječná zábava. Takže šup do obchodu pro ingredience a rychle k troubě, ať vzniknou ty nejlepší pochutiny letošních Velikonoc.