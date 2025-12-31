RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zajímavosti

Nejnovější články

Novoroční magie, která nezklame: Rituály pro štěstí, lásku i čistou mysl

Pro 2531 Autor: Claudie Kornelová

Konec roku má v sobě zvláštní kouzlo. Čas se zpomalí, světla blikají v oknech a my si – i když třeba jen na chvíli – dovolíme bilancovat. Někteří z nás věří, že právě mezi Silvestrem a Novým rokem se otevírá jakési „mezidobí“, kdy má každé přání větší sílu. A možná právě proto si lidé odjakživa pomáhali různými rituály, aby si štěstí, zdraví a hojnost přivolali i do roku nového.

polévka

Chcete si zajistit peníze na celý rok? Dejte si čočkovou polévku. Zdroj foto: Pixabay.com – Kim

Čočka, mince a bohatství po česku

Jedním z nejznámějších zvyků je jíst na Nový rok čočku – prý proto, že připomíná peníze. Kdo ji sní, ten bude mít v příštím roce hojnost. V minulosti se do hrnce často přidávala i mince, která měla sílu „zlatého talismanu“. A i když dnes už většina lidí čočku uvaří spíš pro tradici než z víry, přesto ji na stole nechybí. Možná právě proto, že v hloubi duše věříme, že malá trocha symbolického štěstí neuškodí.

Mimochodem – maso s peřím by se na Nový rok jíst nemělo. Kuře nebo kachna prý „odnese štěstí“ z domu pryč. Držme se tedy při zemi – třeba u té čočky se smaženým vajíčkem.

Kam letí boty a komu patří srdce

Zvláštní kouzlo mají i vánoční a novoroční věštby, které se kdysi dělaly hlavně mezi dívkami. K nejznámějším patří házení botou – dívka stála zády ke dveřím a hodila střevíc přes rameno. Pokud špička mířila ke dveřím, znamenalo to, že se do roka vdá. Někdy se prý stávalo, že se u dveří sešlo tolik bot, že nebylo poznat, kdo z domu vlastně „odchází“ – a tak vznikla oblíbená novoroční zábava.

Do podobné kategorie patří i rozpůlené jablko – kdo v jeho jadřinci našel pěknou hvězdu, měl mít zdraví a štěstí. Pokud byla hvězda zdeformovaná, znamenalo to nemoc nebo smutek. A skořápky s malými svíčkami? Ty měly ukázat, kam se člověk v novém roce vydá. Lodě, které se držely u sebe, značily soudržnost rodiny. Ty, které uplavaly stranou, prý předpovídaly cestu nebo odloučení.

jablko

Máte v jablku hvězdu? Pak budete mít štěstí a budete zdraví. Zdroj foto: Pixabay.com – Mel8

Staré rituály očisty

Naši předkové si velmi zakládali na tom, aby do nového roku vstoupili „čistí“. Nešlo přitom jen o tělo, ale i o dům a mysl. Uklízelo se, vymetaly kouty, pralo a větralo. Nikdo nechtěl, aby do dalšího roku vstoupil prach, dluhy nebo hádky. Zajímavé je, že tento princip se dnes znovu vrací – jen mu říkáme „reset“ nebo „očista prostoru“. Mnozí si zapálí svíčku, otevřou okno a nechají studený vzduch symbolicky „odnést“ vše staré, co už nechceme.

Pověry, kterým se smějeme, ale dodržujeme je dál

Existuje spousta drobných zvyků, které děláme napůl z legrace a napůl „pro jistotu“. Například nesmí se půjčovat peníze, aby člověk nezačal rok dluhem. Nesmí se hádat, plakat ani nadávat – protože tak, jak prožijeme první den, bude prý vypadat celý rok. A novoroční polibek o půlnoci má zajistit, že vztah vydrží a láska se neztratí.

Tyhle malé symboly možná působí na první pohled směšně, ale mají jeden krásný smysl – připomínají nám, že všechno začíná znovu. A že to, čemu věříme, dává našim činům sílu.

Trochu magie neuškodí

Když se nad tím zamyslíme, většina těchto pověr má v sobě zdravé jádro. Čočka nás učí skromnosti a vděčnosti. Uklizený dům přináší klid. A skořápky, které se pohupují na vodě, připomínají, že každý z nás pluje svým vlastním směrem – ale někdy je fajn držet se blízko ostatních.

Možná proto tyhle tradice přežily stovky let. Nejsou o pověrách ani kouzlech, ale o tom, že potřebujeme naději. A tak, až letos usednete k novoročnímu obědu a budete přemýšlet, jestli si dát čočku nebo něco jiného, klidně si dejte obojí. Protože na konci dne je největším štěstím to, že můžeme být spolu, smát se – a věřit, že ten další rok bude zase o něco lepší.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

 
<<Pro 2025>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář