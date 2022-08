Věděli jste, že auto je ještě špinavější než záchodové prkénko? Zde je návod na jeho dezinfekci

Lidé obvykle stráví ročně 290 hodin řízením. Studie, která byla provedena však také kromě této informace zjistila, že zhruba polovina majitelů aut svá vozidla pravidelně nečistí. Téměř třetina z nich čistí své vozy pouze jednou ročně. Podle Briana Aylwarda, vrchního ředitele globálního obchodu s textilem společnosti Microban, se však obecně doporučuje, aby uživatelé čistili interiér svých vozů jednou měsíčně. Jak jste na tom s čištěním svého vozu vy?

Jakmile zjistíte, co se ve vašem autě nachází, možná budete chtít tuto frekvenci zvýšit. Studie z roku 2014 o bakteriích v interiéru automobilu zkoumala 11 míst v autě, která jsou často dotýkaná, a zjistila, že nejšpinavějšími místy jsou volant, řadicí páka, kliky dveří, spínače oken, středová konzola nebo prostor pro držák nápojů. Nemluvě o tom, že volanty byly téměř čtyřikrát špinavější než sedadla veřejných toalet (držáky nápojů a bezpečnostní pásy obsahovaly více než dvakrát tolik bakterií), jak vyplývá ze stejné studie.

Velká část z toho souvisí s konzumací v autě. Rozlité nápoje, zatoulané hranolky a přehlédnuté drobky jsou živnou půdou pro bakterie. Pokračování v jídle v takovém prostředí vás vystavuje dalšímu riziku výskytu bakterií a zároveň zvyšuje počet těch, které tam již žijí.

Podstatně bakteriálnější činností, která ovlivňuje čistotu vašeho auta, je čerpání benzinu. Benzínová čerpadla jsou tisíckrát špinavější než volanty i veřejné toalety. Výzkumy naznačují, že bakterie nalezené v interiéru automobilu pravděpodobně pocházejí z kontaktu s lidskou kůží, což znamená, že vy a vaši spolucestující přidáváte bakterie z benzinové pumpy – a odkudkoli jinde – přímo do interiéru vašeho vozu.

To je obzvláště důležité vědět vzhledem k pandemii, která je bohužel stále mezi námi. CDC se domnívá, že koronavirus se šíří hlavně kapénkami z dýchacích cest, ale je také možné, že se člověk nakazí virem COVID-19 dotykem povrchu s virem a následným dotykem obličeje. S letními cestami a dojížděním do práce je nyní vhodná doba k vyčištění a dezinfekci vnitřku auta a k zařazení dezinfekce do pravidelného režimu. „Pokud se chystáte trávit hodiny v autě nebo jen máte své osobní preference, budete chtít vozidlo, které je čistší, má méně skvrn a nezapáchá,“ říká Aylard.

Zastavte bakterie dřív, než se dostanou do vašeho auta

Prvním krokem k čistšímu autu je pokud možno zabránit vnášení bakterií a mikrobů dovnitř. Mějte v autě, v kabelce nebo na přívěsku na klíče ubrousky nebo malou lahvičku s dezinfekčním prostředkem na ruce a po vstupu do auta se ihned dezinfikujte, když jste byli na veřejném místě. Časté mytí rukou pomůže zabránit přenosu mikrobů na ty povrchy v autě, kterých se často dotýkáte. Zvýšenou opatrnost byste měli dodržovat také u benzinové pumpy.

Jak vyčistit a vydezinfikovat interiér auta

První věc, kterou je třeba si uvědomit, je dvoufázový proces: čištění a dezinfekce. Před dezinfekcí je třeba místo nejprve vyčistit. Čištění znamená odstranění zárodků z povrchu. Zbavení se nečistot, skvrn a dalších nečistot umožní dezinfekčním prostředkům, které se aplikují ve druhém kroku, úspěšně se vypořádat s povrchovými bakteriemi. Dezinfekce znamená použití chemických látek k rozkladu a zničení zárodků na povrchu. Při použití dezinfekčního prostředku je nutné důsledně dodržovat pokyny výrobce týkající se koncentrace, aplikace a doby kontaktu, aby byla plocha úspěšně vydezinfikována.

Některé čisticí prostředky pro interiéry automobilů mají antimikrobiální složky s prodlouženou ochranou proti plísním a bakteriím. Ačkoli tyto výrobky nezabíjí viry jako COVID-19, pomáhají předcházet vzniku jiných bakterií a poskytuje dezinfekčním prostředkům čistší povrch, na kterém mohou pracovat.

Alternativně je pro čištění i dezinfekci většiny povrchů uvnitř automobilu vhodná také voda a mýdlo. Při použití mýdla a vody k dezinfekci zacházejte s povrchem jako s rukama – nezapomeňte oblast umývat alespoň 20 sekund. Nepoužívejte čisticí a dezinfekční prostředky na bázi čpavku ani prostředky obsahující peroxid vodíku nebo bělidlo. Mohou poškodit vinyl a plasty, které tvoří většinu interiérů automobilů.

Doporučuje se při dezinfekci vozidla používat rukavice, mít otevřená okna a dveře, aby bylo možné větrat, a používat veškeré osobní ochranné pomůcky doporučené výrobcem přípravku.

Jak čistit volanty, palubní desky a další tvrdé povrchy automobilů

Místa v autě, která jsou nejvíce zatěžována dotykem, jsou nejen nejšpinavější, ale také byste je měli čistit přednostně. Na tvrdých neporézních površích, jako jsou volant, kliky dveří, zpětná zrcátka, směrovky, mřížky ventilace, ovladače teploty, řadicí páka, nouzová brzda, přezky bezpečnostních pásů, zavazadlový prostor a páčky palivové nádrže, mohou obvykle bakterie, bakterie a viry žít déle.

Na některých místech, jako je středová konzola, držáky nápojů a řadicí páka, by se hodilo rychlé vysátí velkých částic ve štěrbinách. Poté tato místa vyčistěte vodou a mýdlem nebo jiným oblíbeným prostředkem pro péči o vozidlo. K dezinfekci se doporučuje použít dezinfekční ubrousky, které používá většina profesionálů v oblasti péče o automobily. Lze je použít na většinu povrchů v interiéru vozu, aniž by došlo k jejich poškození. Protože však ubrousky mohou být v některých obchodech obtížně k dostání, je bezpečným dezinfekčním prostředkem pro tvrdé povrchy v interiéru automobilu také 70% izopropylalkohol.

Nepoužívejte sprej nebo tekutý roztok přímo na ošetřovaný povrch. Místo toho jej nejprve naneste na měkký ručník a teprve poté oblast otřete. Utěrky z mikrovlákna jsou oblíbenou volbou, protože zachytí nečistoty, aniž by poškrábaly povrch.

Jak čistit sedačky, koberce a další čalounění automobilů

Začněte vysáváním nebo kartáčováním polštářů sedadel, bezpečnostních pásů, rohoží a koberců, abyste odstranili nečistoty a velké částice. Vyjměte všechny odnímatelné podlahové rohože. K odstranění nečistot a špíny použijte mýdlo a vodu nebo oblíbený přípravek na údržbu automobilů. Pro dezinfekci ošetřete tyto povrchy dezinfekčními prostředky a schválenými pro porézní povrchy. Nebo jednoduše ošetřete všechny povrchy vodou a mýdlem.

Ať už čistíte nebo dezinfikujete, buďte šetrní, aby se voda nedostala příliš hluboko do materiálu. Při ošetřování porézních povrchů, jako jsou například autosedačky, se může příliš velké množství vody vsáknout do polstrování a dlouho schnout, což může způsobit vznik plísní nebo jiných bakterií (a také silný zápach).

Doporučuje se proto použít mýdlo nebo čisticí prostředek spíše napěnit a nanést na ručník nebo měkký hadřík než přímo na sedadlo. V malé nádobce smíchejte mycí prostředek na nádobí. Udělejte z něj pěnu a tu pak naneste na houbičku a aplikujte na sedadlo. Stejnou směs lze použít i na koberce a jiné textilní povrchy. Před vložením koberečků zpět na podlahu nechte koberce důkladně vyschnout.

Jak čistit kožené interiéry automobilů

Kožené čalounění automobilů vyžaduje trochu více údržby. Alkohol se pro čištění kožených povrchů nedoporučuje, protože může poškodit materiál tím, že naruší jeho ochrannou vrstvu. K čištění i dezinfekci kůže opět dobře poslouží voda a mýdlo; jen nezapomeňte materiál nezaplavovat vodou. Po čištění se doporučuje použít kondicionér na kůži, aby se zabránilo vysychání přírodního materiálu.

Jak čistit elektroniku a dotykové obrazovky v autě

Mnoho čisticích prostředků je příliš drsných nebo příliš tekutých na to, aby se daly použít na GPS, digitální dotykové obrazovky a další elektroniku v autě. Pokud máte k dispozici, postupujte při čištění a dezinfekci těchto položek podle pokynů výrobce. Případně se běžně doporučuje použít dezinfekční utěrku. Můžete se dokonce poohlédnout po technologických ubrouscích nebo ubrouscích na brýle, jaké se používají na mobilní telefon, a použít je na systémy v autě. Ujistěte se, že je veškerá elektronika vypnutá, a při utírání buďte šetrní. Opatrně s ubrousky, které obsahují zrnité částice, jako jsou mikrokuličky, které by mohly poškrábat povrch.

Nemůžete si auto vyčistit sami? Nebo se obáváte, že nebudete obzvláště opatrní, pokud jde o čistotu vašeho vozidla? Pak se doporučuje obrátit na místní autodílny, z nichž mnohé začaly nabízet dezinfekční služby.