Věci, o kterých jste nevěděli, že můžete vyprat

Každý máme svou zažitou prací rutinu. Od oblíbené aviváže až po třídění oblečení podle barev. Napadlo vás ale někdy, že existují atypické věci, které máme denně na očích a které lze prát spolu s prádlem? Od vašich oblíbených tenisek na běhání počínaje až po lego kostičky v pokoji vašeho dítěte. Jakmile se příště budete chystat opět prát, nebojte se a přihoďte některou z níže uvedených věcí.

Tenisky

Pokud jsou vaše oblíbené tenisky špinavé, vezměte je a vložte do pračky spolu s prádlem a ručníky. Nejprve ale odstraňte tkaničky a vnitřní stélky. Tkaničky poté můžete vyprat spolu s botami, ale vložky umyjte ručně. Poté už jen stačí, abyste nastavili cyklus studené vody a po vyprání nechali boty uschnout venku na vzduchu, než je znovu zašněrujete.

Obědové boxy

Samozřejmě teď máme na mysli ty látkové, které běžně používáme na pikniky či do nich balíme obědy dětem do školy. Díky tomu, že v nich neustále přenášíme různé dobroty a tekutiny, tak se dost často stává, že se nám obsah do boxu vylije a vytvoří se lepkavý, páchnoucí nepořádek, který je nutný vyčistit. Vložte obědové boxíky do pračky a zvolte cyklus studeného praní.

Podložky na jógu

Zapáchající podložka na jógu vám rozhodně nepomůže zrelaxovat a soustředit se v myšlenkách na klidnější místo. Stejně jako u předchozích věcí ji vložte spolu se špinavým prádlem do pračky a opět zvolte cyklus studeného praní. Před odstřeďováním podložku vyndejte a nechte uschnout na čerstvém, venkovním vzduchu.

Čepice a kšiltovky

V pračce lze také vyprat kvalitnější čepice a kšiltovky, které mají kvalitní prošívání a plastové okraje. Použijte jemný cyklus se studenou vodou a perte s oblečením stejné barvy. Nechte uschnout na čerstvém vzduchu s výstelkou z novin, které čepici pomůžou udržet tvar.

Plyšová zvířátka

Každý rodič moc dobře ví, jak se nejcennější věci dětí dokážou ušpinit. Zatímco štítky pro péči často určují, že se plyšové hračky nemají prát, tak se toho nemusíte bát a můžete je vyčistit specificky. Pokud hračka neobsahuje všitou hrací skříňku a nebo nadměrné množství výšivek či ornamentů. Zde je trik: Vložte hračky do povlaku na polštář a nebo síťovaného koše na prádlo a vložte je do pračky spolu s oblečením stejné (či podobné) barvy. Po vyprání pověsit a nechat uschnout.

Lego kostičky

Ač je to k nevíře, tak i Lego kostičky lze prát v pračce. Lego kostičky pokryté otisky prstů a choroboplodnými zárodky lze vyprat za předpokladu, že nejsou polepené samolepkami. Nasypejte je do povlaku na polštář a ten pevně svažte, aby nemohla vypadnout ani jedna. Poté je vyperte ve studené vodě spolu s oblečením. Hlavně je nedávejte do sušičky, protože by se mohly roztavit. Místo toho je nechte uschnout venku na ručníku.

Polštáře

Věřte tomu nebo ne, většinu polštářů můžete – a měli byste – prát v pračce. Praní nevadí jak prachovým, tak syntetickým polštářům. Jednoduše vkládejte polštáře po dvou kusech, aby zůstala pračka vyvážená a praní nastavte na jemný a teplý cyklus. Poté pár přesuňte do sušičky s cyklem nízké teploty spolu s několika míčky určenými pro sušičky, aby se polštáře neshlukovali.