Věci, které byste nikdy neměli kupovat z druhé ruky

Sekáče, bleší trhy a další taková místa jsou skvělými zdroji pro hledání nábytku, dekorací a dalších domácích potřeb. Existují však některé použité produkty, u kterých existuje riziko, že budou špinavé, v havarijním stavu nebo zkrátka přímo nebezpečné. Nenechte se přesvědčit nízkou cenou a nekupujte některou z níže uvedených věcí z druhé ruky – i kdyby to bylo sebelákavější!

Matrace

V závislosti na stáří matrace může být posetá roztoči – nebo ještě hůř, štěnicemi. A pokud toto není dostatečný důvod si ji nepořizovat, tak věřte, že je opravdu těžké matraci skutečně hloubkově vyčistit. To znamená, že si s největší pravděpodobností ( i přes veškeré čištění) lehnete na povrch, který obsahuje tělesné tekutiny a kožní buňky někoho jiného.

Cyklistické přilby

Ačkoli vypadá jako zbrusu nová, helma, která zažila byť jen jednu nehodu, může být poškozena způsobem, který není viditelný pouhým okem. Vyberte si raději nepoužitý chránič hlavy, protože jen tak si můžete být jisti, že je vybaven k plnění své práce.

Elektronika

I když se nákup televizoru, telefonu či notebooku z druhé ruky může zdát jako výhodné, existuje mnoho faktorů, které činí takový nákup obrovským rizikem. Protože nemáte žádnou záruku kvality zařízení, pokud se něco pokazí, zaplatíte účet za opravu. Navíc, bez záruk nebo jiných ochranných opatření byste mohli skončit vyhazováním více peněz za opravy, než byste utratili, kdybyste si koupili položku novou.

Pneumatiky

Stejně jako u cyklistických přileb není možné posoudit opotřebení sady pneumatik. I když můžete získat přesnou historii, je nejlepší neřezat zatáčky, pokud se jedná o vaše vozidlo.

Klobouky

Klobouky mohou být zábavným doplňkem vašeho oblíbeného oblečení, ale jsou také nádobami na pot, prach, kosmetické produkty (jako make-up a lak na vlasy) nebo kožní infekce. I když při procházení second handu nebo blešího trhu najdete nějaký, který si okamžitě zamilujete, raději si ho z těchto důvodů nekupujte.

Dětské láhve

Obecně platí, že nikdo nechce krmit své dítě něčím, co by mohlo nést neznámé bakterie. Navíc byste neměli kupovat dětské láhve, které mají různé toxické přídavky, které do nich byly vloženy při výrobě. Pokud tedy přesně nevíte, kde byl produkt zakoupen, rozhodně si ho nepořizujte z druhé ruky.

Výrobky pro osobní péči

Všichni jistě milujeme, když dokážeme sehnat výrobky pro osobní péči za zvýhodněnou cenu. Vždy byste se ale měli vyhnout tomu, abyste si je pořizovali z druhé ruky. Není totiž možné určit, kdo produkt použil jako poslední, což znamená, že si do těla můžete přenést nevítané bakterie. Pokud to nestačí jako důvod, mějte na paměti, že doba trvanlivosti u make-upu, pleťových mlék, koupelnových produktů a dalších kosmetických výrobků vyprší, což by mohlo způsobit nepříjemnou reakci vaší pokožky.

Plavky

Je to všechno o čistotě a jednoduchosti. I kdyby byly vyprány v horké vodě, neexistuje způsob, jak tento oděv opravdu důkladně znovu vyčistit. Také plavky, které byly opakovaně vyprané, mohou mít ztenčenou látku – čehož si možná všimnete až tehdy, kdy si je donesete domů.

Hrnce a pánve

Staré hrnce a pánve nalezené na bleších trzích nebo v obchodech se mohou zdát jako výhodná koupě, ale mohou také obsahovat bakterie a být zdrojem dalších bezpečnostních problémů. Pokud je povrchový materiál rozbitý nebo pokud si všimnete rzi nebo šupinatého nepřilnavého povlaku, možná budete chtít tyto pomocníky při vaření nechat raději v obchodě.