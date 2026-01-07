RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Vánoční stromek nevyhazujte. 8 věcí, které s ním můžete udělat

Led 2607 Autor: Claudie Kornelová

Každý rok je to stejné. Vánoce skončí, ozdoby se sundají, světýlka poskládají do krabice… a pak přijde ta část, kterou upřímně nemám ráda: rozhodnout, co se stromkem. Vyhodit ho k popelnici je nejjednodušší varianta, ale vždycky mi to přišlo trochu líto. Vždyť je to pořád krásný kus přírody – dřevo, jehličí, kůra, pryskyřice. Byla by škoda ho nechat jen tak „odejít“.

stromek

Využijte svůj vánoční stromek i po Vánocích. Zdroj foto: Pixabay.com – EmilioSanchez

A tak jsem poslední roky zkoušela různé možnosti, jak stromek zužitkovat. Některé jsem objevila náhodou, některé mi poradili známí a některé sem tam zahlédnu v zahraničních magazínech. Tady je výběr osmi způsobů, o kterých se moc nemluví, ale fungují překvapivě dobře.

Jehličí jako přírodní repelent proti škůdcům

Tohle zní trochu zvláštně, ale fakt to funguje. Suché smrkové nebo jedlové jehličí odpuzuje drobný hmyz, protože obsahuje pryskyřičné látky, které škůdcům nevoní.

Co s tím?

  • nechte jehličí dobře proschnout,
  • nasypejte ho do malých textilních sáčků,
  • dejte do skříní, botníků nebo šuplíků.

Funguje to podobně jako levandule, jen to má trochu lesní vůni.

Kůra jako hnojivo – přírodní způsob, jak přilepšit zahradě

Kůra ze stromku se dá výborně použít na zahradě. Stačí ji nařezat na menší kusy a kompostovat s další organickou hmotou. Obsahuje minerály, které se postupně uvolňují a půdě prospívají.

Použití:

  • zapracujte ji do kompostu,
  • nebo ji použijte jako mulč pod jehličnany a borůvky.

Rozkládá se pomaleji, takže funguje dlouhodobě.

Větve jako ochrana zahrady před zimou

Pokud máte zahradu, není nic lepšího než pár větví ze starého stromku. Stačí je položit jako „přikrývku“ na trvalky, jahody nebo citlivé rostliny.

Výhody:

  • chrání kořeny před mrazem,
  • neplesniví tak rychle jako listí,
  • propouští vzduch, takže rostliny nedusí.

Je to starý zahradnický trik, který se pořád vyplácí.

mulč

Jehličí či rovnou celé větve můžete použít ke keříkům a rostlinám. Zdroj foto: Pixabay.com – AshleyVMorgan

Dřevo na domácí dekorace – misky, podtácky nebo svícny

Pokud máte aspoň trochu šikovného člověka v rodině (nebo brusku v garáži), dá se z kmene udělat opravdu krásná dekorace. Je to takový malý projekt na lednové odpoledne.

Co lze vyrobit:

  • dřevěné podtácky,
  • malé misky,
  • vánoční ozdoby na příští rok (vyřezané z plátu kmene),
  • nebo přírodní svícny.

Když tomu dáte trochu času, může z toho být originální dárek.

Smyčky z větviček jako aromatické závěsné dekorace

Suché větvičky pořád krásně voní. Stačí je nastříhat na malé kousky, svázat provázkem nebo drátkem a vytvořit malé aromatické ozdoby. Dají se zavěsit nad topení, na kliku nebo třeba do auta.

Vůně je přírodní, svěží a kdo má rád les, bude nadšený.

Kompost z jehličí a větví – ano, jde to

Občas se říká, že jehličí do kompostu nepatří, ale není to pravda — jen se rozkládá pomaleji. Pokud máte kompost, klidně ho tam dejte, jen je dobré ho smíchat:

  • s trávou,
  • s kuchyňskými zbytky,
  • s listím,
  • nebo pilinami.

Díky tomu bude směs vyrovnanější a celý proces pojede rychleji.

kompost

Říká se, že jehličí na kompost nepatří, není to ale pravda, jen se déle rozkládá. Zdroj foto: Pixabay.com – NorbertB68

Přírodní prostředek na osvěžení vzduchu

Možná jste si všimli, že suché jehličí stále voní. Když ho dáte do sáčku a jemně pomačkáte, uvolní se pryskyřice a vůně je výraznější.

Zkuste:

  • dát jehličí s pár kapkami pomerančového oleje do misky,
  • přidat skořici nebo badyán,
  • položit na poličku nebo k radiátoru.

Voní to jako les v zimě, jen bez mrazu.

Ptačí bidýlka a úkryty z větví

Větvičky z vánočního stromku můžete využít i venku u krmítka. Ptáci v zimě ocení každý kousek úkrytu.

Můžete z nich udělat:

  • malá bidýlka,
  • přirozené „úkryty“ pod krmítkem,
  • miniaturní jehličnatý „živý plot“ pro drobné ptactvo.

Větve tak mají ještě druhý život — a navíc pomáháte přírodě.

Stromek nemusí skončit u popelnice

Když popřemýšlíme jen o maličko jinak, zjistíme, že vánoční stromek je vlastně nečekaně užitečný zdroj. Může vonět ještě týdny, může pomoct zahradě, posloužit jako inspirace pro tvoření nebo udělat radost ptákům.

A co je na tom nejlepší? Většinu těchto nápadů můžete realizovat doma, i když nemáte dílnu nebo zahradu. Stačí jen chuť něco zkusit a nebát se experimentovat.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Led 2026>>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář