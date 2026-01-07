Vánoční stromek nevyhazujte. 8 věcí, které s ním můžete udělat
Každý rok je to stejné. Vánoce skončí, ozdoby se sundají, světýlka poskládají do krabice… a pak přijde ta část, kterou upřímně nemám ráda: rozhodnout, co se stromkem. Vyhodit ho k popelnici je nejjednodušší varianta, ale vždycky mi to přišlo trochu líto. Vždyť je to pořád krásný kus přírody – dřevo, jehličí, kůra, pryskyřice. Byla by škoda ho nechat jen tak „odejít“.
A tak jsem poslední roky zkoušela různé možnosti, jak stromek zužitkovat. Některé jsem objevila náhodou, některé mi poradili známí a některé sem tam zahlédnu v zahraničních magazínech. Tady je výběr osmi způsobů, o kterých se moc nemluví, ale fungují překvapivě dobře.
Jehličí jako přírodní repelent proti škůdcům
Tohle zní trochu zvláštně, ale fakt to funguje. Suché smrkové nebo jedlové jehličí odpuzuje drobný hmyz, protože obsahuje pryskyřičné látky, které škůdcům nevoní.
Co s tím?
- nechte jehličí dobře proschnout,
- nasypejte ho do malých textilních sáčků,
- dejte do skříní, botníků nebo šuplíků.
Funguje to podobně jako levandule, jen to má trochu lesní vůni.
Kůra jako hnojivo – přírodní způsob, jak přilepšit zahradě
Kůra ze stromku se dá výborně použít na zahradě. Stačí ji nařezat na menší kusy a kompostovat s další organickou hmotou. Obsahuje minerály, které se postupně uvolňují a půdě prospívají.
Použití:
- zapracujte ji do kompostu,
- nebo ji použijte jako mulč pod jehličnany a borůvky.
Rozkládá se pomaleji, takže funguje dlouhodobě.
Větve jako ochrana zahrady před zimou
Pokud máte zahradu, není nic lepšího než pár větví ze starého stromku. Stačí je položit jako „přikrývku“ na trvalky, jahody nebo citlivé rostliny.
Výhody:
- chrání kořeny před mrazem,
- neplesniví tak rychle jako listí,
- propouští vzduch, takže rostliny nedusí.
Je to starý zahradnický trik, který se pořád vyplácí.
Dřevo na domácí dekorace – misky, podtácky nebo svícny
Pokud máte aspoň trochu šikovného člověka v rodině (nebo brusku v garáži), dá se z kmene udělat opravdu krásná dekorace. Je to takový malý projekt na lednové odpoledne.
Co lze vyrobit:
- dřevěné podtácky,
- malé misky,
- vánoční ozdoby na příští rok (vyřezané z plátu kmene),
- nebo přírodní svícny.
Když tomu dáte trochu času, může z toho být originální dárek.
Smyčky z větviček jako aromatické závěsné dekorace
Suché větvičky pořád krásně voní. Stačí je nastříhat na malé kousky, svázat provázkem nebo drátkem a vytvořit malé aromatické ozdoby. Dají se zavěsit nad topení, na kliku nebo třeba do auta.
Vůně je přírodní, svěží a kdo má rád les, bude nadšený.
Kompost z jehličí a větví – ano, jde to
Občas se říká, že jehličí do kompostu nepatří, ale není to pravda — jen se rozkládá pomaleji. Pokud máte kompost, klidně ho tam dejte, jen je dobré ho smíchat:
- s trávou,
- s kuchyňskými zbytky,
- s listím,
- nebo pilinami.
Díky tomu bude směs vyrovnanější a celý proces pojede rychleji.
Přírodní prostředek na osvěžení vzduchu
Možná jste si všimli, že suché jehličí stále voní. Když ho dáte do sáčku a jemně pomačkáte, uvolní se pryskyřice a vůně je výraznější.
Zkuste:
- dát jehličí s pár kapkami pomerančového oleje do misky,
- přidat skořici nebo badyán,
- položit na poličku nebo k radiátoru.
Voní to jako les v zimě, jen bez mrazu.
Ptačí bidýlka a úkryty z větví
Větvičky z vánočního stromku můžete využít i venku u krmítka. Ptáci v zimě ocení každý kousek úkrytu.
Můžete z nich udělat:
- malá bidýlka,
- přirozené „úkryty“ pod krmítkem,
- miniaturní jehličnatý „živý plot“ pro drobné ptactvo.
Větve tak mají ještě druhý život — a navíc pomáháte přírodě.
Stromek nemusí skončit u popelnice
Když popřemýšlíme jen o maličko jinak, zjistíme, že vánoční stromek je vlastně nečekaně užitečný zdroj. Může vonět ještě týdny, může pomoct zahradě, posloužit jako inspirace pro tvoření nebo udělat radost ptákům.
A co je na tom nejlepší? Většinu těchto nápadů můžete realizovat doma, i když nemáte dílnu nebo zahradu. Stačí jen chuť něco zkusit a nebát se experimentovat.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.