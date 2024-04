Vajíčka obarvená pomocí pěny na holení

Každý rok barvíte vajíčka stejným způsobem a už vás to moc nebaví? Hledáte nějaký originální způsob barvení, který vás bude bavit, ale zároveň vytvoříte něco, co jen tak někdo nemá? Pak pro vás máme tento skvělý tip s pěnou na holení. Velikonoční vajíčka můžete totiž s její pomocí obarvit a vytvořit tak opravdu originální duhové kousky. S jejich barvením vám klidně mohou pomoci i děti, protože nejde o nic složitého, ale zároveň je to činnost zábavná, která bude bavit vás i ty nejmenší. Koledníci budou určitě překvapení, jaká originální vajíčka si letos vykoledovali. Pojďme se pustit do jejich přípravy.

Barvení vařených vajec k Velikonocům patří

Barvení vajíček je s Velikonocemi pevně spjato. Zároveň vám ale dává hezkou příležitost k tomu vyjádřit svou osobnost a odreagovat se pomocí této příjemné aktivity. A i pokud nejste zrovna milovníkem malování a tvoření, věřte, že barvení vajíček je naprosto jiná aktivita. A to taková, která bude bavit i vás, které jinak tvoření příliš nebaví. Zároveň to samé můžeme říct i o dětech. Tato činnost rozhodně stojí za vyzkoušení a věřte, že bude bavit všechny zapojené.

Připravte si vše potřebné

vejce

ocet

neparfémovanou pěnu na holení s přírodním složením

gelové potravinářské barvy (nebo v kapce vody rozmíchané klasické potravinářské práškové barvy)

plech, špejli, papírové utěrky

Před tím, než se rozhodnete do barvení pustit je důležité připravit si vše, co budete potřebovat. Jak již samotná technika tohoto barvení napovídá, rozhodně budete potřebovat neparfémovanou pěnu na holení s přírodním složením. Mimo to, si také připravte potravinářské barvy, ať jsou vajíčka pěkně duhová. Dále si připravte plech, špejli, papírové utěrky a vajíčka uvařená natvrdo. Pokud máte vše nachystané, můžete začít barvit.

Smíchejte pěnu a potravinářské barvy

Na připravený tác, plech, nebo na jakoukoli jinou plochu, která vám bude vyhovovat, dejte pěnu na holení tak, aby vám zakryla celý povrch asi do výšky 3cm. Na pěnu dejte po kapkách potravinářské barvy a vůbec se nebojte jejich barvy různě namíchat. Jen díky tomu docílíte kýženého duhového efektu. Myslete na to, že čím více barvy na pěnu dáte, tím bude výsledek na vajíčku sytější a efektnější. Barvy se vám budou dobře míchat například dlouhou špejlí. Barvy a pěnu promíchejte tak, aby se vám výsledek co nejvíce líbil. Až budete se vzhledem spokojení, přichází čas na barvení samotných vajíček.

Barvení vajíček

Ve chvíli, kdy máte připravenou barvu, přichází čas na obarvení samotných vajec. Ty si samozřejmě musíte předem uvařit ve vodě natvrdo a nechat vychladnout. Jak na to se dozvíte ZDE. Takto uvařená a vychladlá vejce pro jistotu odmastěte v octu, osušte a pak vložte do barvy a otáčejte s nimi tak, aby se nabarvila po celém svém povrchu. Až budete s výsledkem spokojeni, uvařte si kávu. Máte totiž minimálně půl hodiny čas, který je třeba na to, aby se barva na vajíčkách hezky chytla.

Máte hotovo

Po potřebné době můžete vajíčka vyndat z barvy. Pomocí papírové utěrky je opatrně otřete a tím odstraníte veškerou přebytečnou barvu. Nyní už se můžete jen kochat výsledkem vaší práce, kterým jsou krásná, originálně obarvená vajíčka, která nadchnou každého koledníka.

Náš tip: Pokud budete barvit vajíčka vyfouklá, použijte jakoukoliv pěnu na holení a třeba i tempery na dobarvení pěny.