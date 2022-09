V parku se psem: Co byste měli a neměli dělat dle expertů, ostatních majitelů a etikety

Psí parky jsou oázami pro městské pejsky a víkendovými atrakcemi pro předměstské mazlíčky. Bohužel se také mohou proměnit v noční můru, pokud si majitelé psů nedávají pozor na to, co dělají. Každý psí park může mít v závislosti na své poloze a oblíbenosti jasně vyvěšená pravidla, která musí všichni dodržovat – nebo by alespoň měli. Díky tomu je snadné zjistit, zda někdo – nebo nějaký pes – nejedná v rozporu s pravidly. Nicméně, jak může potvrdit každý majitel psa, často vládne v psím parku nevyslovená etiketa. Ať už jste si mazlíčka pořídili čerstvě, nebo jste samozvaným zaříkávačem psů, pojďme si projít etiketu od veterinářů a dlouholetých majitelů psů, kteří se v parku cítí jako ryby ve vodě a tak vědí, co by se mělo a nemělo dodržovat.

Začneme tím, co je třeba udělat. To všechno jsou věci, které byste měli dělat, aby byl váš pes při návštěvě psího parku v bezpečí a spokojený.

Vezměte si sebou vodítko

Smyslem psího parku je nechat vaše pejsky volně pobíhat! To ale neznamená nechat vodítko doma. Vodítka zajistí bezpečnost vašeho psa i ostatních psů, zejména v parcích, kam často přichází a odchází mnoho psů. Bez ohledu na povahu pejska nikdy nevíte, jak bude reagovat na ostatní – a naopak. Morgan, který si před třemi lety adoptoval Louisianského leopardího psa, říká, že potkávání psů bez vodítka je „opravdu mým největším strachem při venčení mého záchranáře“.

Dávejte na svého psa pozor

„V parku na svého psa vždy dohlížejte a nikdy ho nenechávejte bez dozoru,“ říká Dr. Gary Richter, DVM, lékařský ředitel Holistic Veterinary Care a zakladatel Ultimate Pet Nutrition. „Je důležité dávat pozor i na ostatní psy, a pokud máte pocit, že by hraní mohlo být příliš agresivní, vždy psovi připněte vodítko a odveďte ho pryč.“ Vyhněte se pokušení vést hluboké rozhovory s majiteli nebo kontrolovat sociální sítě. Sarah-Anne Reedová, poradkyně holistického trenéra psů z pojišťovny Healthy Paws Pet Insurance, radí majitelům: „Dávejte pozor, netelefonujte, a pokud vedete rozhovor, vždy si uvědomujte, kde se váš pes nachází, co se kolem něj děje a jak se chová.“

Zasáhněte dříve, než se situace vyhrotí

V tomto případě vám velmi pomůže porozumění řeči psího těla. Sledujte varovné signály, jako je stažený ocas (strach) nebo strnulý, ostražitý postoj (připravenost k boji). „Žádný pes nemá rád tyrany, takže vždy dohlížejte na svého psa a zasáhněte dříve, než se energie vystupňuje, než se stane příliš intenzivní a pes se zraní,“ říká Reed. „Je důležité si uvědomit, že když si psi hrají, může docházet k lehkému štěkání a dokonce i vrčení,“ dodává doktor Richter. „Vždy si prostě dávejte pozor na svého psa a dávejte pozor na známky jiné agresivity.“

Buďte k sobě upřímní ohledně svého psa

Reed i doktor Richter s tímto rozhodně souhlasí: Richter tvrdí, že musíte porozumět jedinečnému chování svého psa. Položení následujících otázek vám pomůže určit, zda je výlet do psího parku pro vás a vašeho pejska vhodný, nebo ne.

Je váš pes konfrontační vůči ostatním psům?

Vnímá se váš pes jako váš ochránce způsobem, který by mohl vést k agresi?

Má váš pes raději, když je v parku klid, nebo když je plný hravých psů?

Má váš pes potíže se čtením signálů ostatních psů?

Je váš pes snadno vyděšený v blízkosti jiných psů?

Miluje váš pes ostatní psy natolik, že je děsí svým hravým zápasením?

„Nevystavujte svého psa neúspěchu tím, že ho umístíte do prostředí, které mu nevyhovuje,“ říká doktor Richter. Nebo, jak říká jeden majitel bývalého závodního chrta: „Pokud víte, že je váš pes blázen, neberte ho do parku!“.

Dbejte na to, aby váš pes dodržoval určité povely

Velkou součástí etikety v psím parku je kontrola toho, co můžete. Nemůžete tušit, jací budou ostatní psi, a proto zajistěte, aby váš pes reagoval na zavolání. „Vystavujete je mnoha různým osobnostem a nemůžete předvídat, co by se mohlo stát,“ říká Reed. „Pokud je nedokážete s jistotou přivolat k sobě, pokud vidíte potenciálně nebezpečnou situaci, není dobrý nápad brát je do psího parku.“

Dodržujte předpisy o velikosti

Megan, která nedávno adoptovala čivavu, říká, že její štěně napadl velký pes v „oblasti pro malé psy“. I když si čivavy myslí, že jsou dogy, neměly by se v parcích určených pro malé psy utkat s velkými plemeny.

Uklízejte po svém psovi

„Sbírejte! Hovínka! Svých! Psů! „Říká Emily, která má dvouletého zlatého retrívra jménem Cosmo. Řádně zaznamenáno. A teď pár zásad psí etikety v parku.

Co byste neměli dělat v parku pro psy:

Neberte s sebou své malé štěně

Štěňata mladší 4 měsíců by si neměla hrát v psích parcích. „Jejich imunitní systém nemusí být plně vyvinutý a psí parky jsou líhní střevních parazitů, parvovirózy a psinkového kašle,“ říká Reed.

Neberte s sebou svého nemocného či březího psa

Stejně tak Reed nedoporučuje majitelům psů, aby brali do parku své nemocné pejsky. Psi s oslabeným imunitním systémem, například s rakovinou, by se také měli vyhýbat parkům, aby se vyhnuli přenosu virů. Nemocemi jsou ohroženy také březí feny, kterým by drsná přetahovaná mohla poškodit vrh.

Nepřivádějte s sebou neočkované nebo nekastrované psy

Očkování pomáhá chránit psy před onemocněním, jako je psinka, vzteklina, hepatitida, psincový kašel a parvoviróza. Podle Reeda je navíc „nekastrovaný pes obzvláště cenným cílem a hárající fena může zcela jistě přijít domů březí“. Mnoho chovatelských stanic a psích hotelů také nepustí neočkované a nekastrované psy, takže je moudré tyto procedury co nejdříve vyřídit.

Nepřinášejte hračky svého psa

„Mnoho psů má rádo aportování, snadno se ale může stát, že začnou být posedlí míčem, a tak pokud k nim přiběhne jiný pes, aby se připojil k zábavě, může to způsobit rvačku,“ říká Reed. „I když vašemu psovi nevadí, že se o míček dělí, jiný pes by mohl být míčkem posedlý, míček by mohl chytit a pak by na vašeho psa zaútočil, když by se pokoušel získat míček zpět.“ Opět platí, že nemáte tušení, jak se ostatní psovité šelmy zachovají.

Nepřinášejte pamlsky

Pokud nechcete vyvolat krmné šílenství a potenciálně vyvolat agresi majetnického psa, nechte pamlsky v autě nebo si je nechte na procházku domů.