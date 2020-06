Užijte si domácí grilování s největším komfortem

Grilování je společenskou událostí, při které se schází rodina nebo přátelé a společně si užívají příjemnou chvilku. Mnoho diskuzí se věnuje přípravám a zaručeným receptům, ale také se řeší, na jakém grilu je to nejlepší. Dřevěné uhlí, elektřina nebo plyn? Většina lidí se poněkud mylně domnívá, že pro chuť pokrmu je zdroj tepla zásadní. Není to úplně pravda, protože chuť pokrmu vzniká hlavně působením tepla a odpařováním tuků z povrchu paliva a jejich následném zachycení na povrchu pokrmu. Opakovaným zkoušením bylo prokázáno, že ani oborník nepozná, na jakém grilu je maso připraveno. Výběr „paliva“ může ovlivnit něco jiného. Třeba i to, že některé obytné domy mají ve stanovách zakázáno grilování na otevřeném ohni čili na uhlí. To se však netýká plynových či elektrických grilů. Majitelé domů se zahradou mají výhodu.

Proč je výhodně grilování na plynu?

Naším trumfovým esem je plyn – čistý zkapalněný propan. Vysvětlení je jednoduché. Plynových grilů je na trhu největší výběr, od těch nejmenších až po velké poloprofesionální grilovací soupravy s bohatým příslušenstvím. Výhoda plynu je patrná na první pohled. Rychlost přípravy grilu a jeho nahřátí nemá totiž konkurenci. K tomu připočteme jednoduchou a plynulou regulaci výkonu, která nám umožňuje obratem reagovat na probíhající proces vlastního grilování – třeba při změně grilovaného pokrmu. Při spalování plynu nevzniká žádný odpad, a proto se gril snadno čistí, což je komfortní. Mimochodem v letošních testech o nejlepší gril vyhrál právě plynový. Kdo tedy dá z uvedených důvodů přednost plynovému grilu, potřebuje ovšem tlakovou lahev. Sáhnete-li po sytě červené lahvi TOMEGAS, nemůžete střelit vedle. Široká distribuční síť zajistí snadnou dostupnost výměny lahví a bohaté zkušenosti pak kvalitu. Prakticky všechny tlakové lahve TOMEGAS jsou opatřeny speciální jednorázovou plombou, která zaručuje vysokou kvalitu a správnou hmotnost obsahu lahve, ale také bezpečnou manipulaci a používání. K dostání jsou lahve různých velikostí od 2 do 33 kg.

Funkčnost a praktičnost

Na skutečné fanoušky grilování na plynových grilech cílí nová tlaková lahev s obsahem 5 kilogramů (výška 45,5 cm a průměr 22 cm), která se stala vyhledávaným a praktickým pomocníkem. Poměrně dlouho vydrží, je vybavena novým bezpečnostním ventilem, má nízkou hmotnost, a tak se s ní snadno manipuluje. Nová lahev doplnila sortiment tlakových lahví TOMEGAS PREMIUM, mezi nimiž jsou i lahve vyrobené z kompozitních materiálů (výhodou je velmi malá hmotnost). Pro grilování se doporučuje používat pouze čistý propan, který má lepší kvalitu plynu i při nízkých teplotách zejména pod 10 °C. Grilovat lze potom bez problémů i v zimě. Propanové lahve TOMEGAS v typicky červeném designu najdou uplatnění jak při grilování, tak i u dalších činností spojených s domácností a hospodařením. V poslední době například vzrostla popularita terasových ohřívačů, které zpříjemňují a hlavně prodlužují pobyt na terase nebo zahradě domu i v chladnějších dnech. V tomto případě se spíše používají lahve s plněním na 10/11 kg. Pro zajímavost propanový zářič o výkonu 11,7 kW má spotřebu 840 g / hodinu a tudíž vydrží 12 hodin. Tlakové lahve TOMEGAS jsou vhodné i pro všechny spotřebiče v karavanech a obytných vozech.

Několik rad na závěr

Pokud zrovna lahev nepoužíváte, vždy uzavřete ventil na lahvi. Při každé instalaci nové lahve zkontrolujte těsnění na regulátoru zařízení. Pro kontrolu těsnosti připojení lahve a zařízení rozpusťte ve vodě trochu jaru a roztok naneste na spoj, například rozprašovačem. V případě, že se budou tvořit bubliny, spoj netěsní. A to je vše.

