Umíte správně vytřídit vánoční odpad?

Málokdy se nám doma nasbírá tolik odpadu jako o Vánocích. Dostáváme mnoho dárků, i vánoční nákupy jídla jsou mnohem rozsáhlejší. Jak tento odpad správně vytřídit a kterých chyb se vyvarovat?

Letošní Vánoce byly zvláštní. Mnozí z nás se nemohli setkat s nejbližšími. Na druhou stranu mohly být vánoční svátky pro mnohé z nás méně komerční. Avšak přesto se nám nejspíš jako každý rok o Vánocích nahromadilo mnohem více odpadu než jindy během roku. Do běžné popelnice na směsný odpad rozhodně vše nepatří. Jak tedy vánoční odpad správně vytřídit do odpadu určeného pro recyklaci?

Jak vytřídit papír?

Z dárků nám zbude velké množství papírových obalů i balicího papíru. S tímto papírem můžete zajíst směle do modré popelnice.

Letos jsme však hodně nakupovali v e-shopech, a tak máme doma i obrovské množství kartonových krabic. Jsou však polepeny PVC páskami. Než je odnesete do modré popelnice, snažte se krabice co nejvíce od těchto plastových lepicích pásek očistit. Drobné zbytky nevadí, hodně polepená krabice však je problém.

Třídíte doma skutečně každou maličkost, včetně účtenek? Tak na ty pozor. Ty z termopapíru, tedy takové, které vám vlivem tepla vyblednou, do modré popelnice nepatří. Málokdo z nás to však ví.

Chcete se teď pochlubit, že víte alespoň to, že do modré popelnice nepatří obaly od vajíček či ruličky od toaletního papíru? A vidíte, to už neplatí! Dříve jsme je tam chybně házeli, dnes je zas nesprávně dáváme do směsného odpadu. Recyklační technologie se mění a dnes již zvládají i obaly od vajíček či ruličky od toaleťáku. Takže směle s nimi do modré popelnice.

Jak vytřídit plasty?

O Vánocích se nám domácnost doslova zavalí množstvím plastů. Co s nimi? Do žluté popelnice patří plasty, které je však nutné vždy pořádně očistit. Platí to zejména pro obaly od potravin – od smetany, jogurtu i jiných pochutin. Takže je nejdříve pořádně umyjte, až pak dejte do recyklovatelného plastového odpadu.

Nezapomeňte též zmenšovat objem plastových obalů. Snažte se je vkládat do sebe, PET lahve lisujte či mačkejte.

Velká neznalost panuje kolem polystyrénu, který je často používaný jako výplňový materiál. Směle s ním do žluté popelnice. Stejně tak jako s celofánem.

A co plastovo-papírové obaly? Tak to vás čeká nějaká ta práce. Obaly je nutné rozdělit tak, abyste zvlášť vytřídili plast a zvlášť papír.

Co s bioodpadem?

O Vánocích vyhazujeme i více jídla než jindy během roku. Co s ním? Ne vše do hnědé popelnice patří. Rozhodně sem nevhazujte textil, ani když je z bavlny, vlny či bambusu. Nepatří sem jednorázové pleny, kosti, maso, kůže, nesmí se sem vhazovat mrtvá zvířata, exkrementy, žádná chemie, pytlíky od vysavače, cigarety, ale ani jedlé oleje, pomazánky, vařené těstoviny či omáčky.

Do hnědé popelnice patří především zahradní odpad, včetně trusu býložravých, stará hlína z květináčů, piliny, kůra, ne však velké větve, sláma, tráva a dokonce drny.

Z odpadu z domácnosti sem vhazujte vše ze zeleniny a ovoce, pečivo, skořápky z vajec i ořechů, kávová sedlina i čajové sáčky z papíru. Můžete sem vhazovat též starý čistý papír, papírové kapesníky, lepenku, popel ze dřeva (ne ten z uhlí) i zbytky vlasů a vousů.

Recyklovat lze i textil

Po předvánočním úklidu vám nejspíš doma zbyly i pytle se starým oblečením, s obuví a s dalším fashion zbožím. Co s ním? Kdo má čas a náladu, může je třeba prodat na různých online bazarech. Úspěch má dětské oblečení i třeba společenské šaty.

Pokud je to pro vás až moc práce, dejte vše do správného kontejneru na textil. Patří sem oblečení, textil, obuv i módní doplňky. Vše vhazujte do kontejneru zabaleno v plastových pytlích.

Nezabalený textil a doplňky do kontejneru nepatří. Též do kontejneru nevhazujte mokrý textil, odpad ani třeba koberce.

Máte přeplněné kontejnery?

Tak s úklidem u vás doma chvíli počkejte. Nikdy nenechávejte odpad k recyklaci vedle popelnic. Snažte se též co nejvíce minimalizovat množství odpadu jeho uložením a co nejšetrnějším slisováním či složením.

A co s nechtěnými dárky? Nevyhazujte je. Opět je máte možnost prodat na bazarech, vydražit, někdy i vrátit do obchodu. Nebo je prostě věnujte těm, komu se budou hodit.