Udělejte domov bezpečným i pro své děti

Ročně se zraní přes 500 000 dětí a mladistvých, z toho 35 000 vážně a 200 smrtelně. Nejčastějšími úrazy jsou pády, dopravní nehody, úrazy způsobené různými břemeny nebo předměty a nakonec opařeniny či popáleniny. Máte svůj dům a byt zajištěn tak, aby byl bezpečným pro děti?

Vnitřní vybavení domácnosti je pro děti o to nebezpečnější, oč jsou mladší

Pro kojence jsou nebezpečné různé hračky či padající předměty, pro batole dokáže být doslova smrtící téměř cokoliv v bytě. Ochránit batole, které je zvědavé, učí se chodit, začíná běhat, všeho se potřebuje dotknout a na všechno dosáhnout, není vůbec jednoduché. Důležité je na to myslet a bydlení tomu uzpůsobit. Pokud máte děti dvě, o to více. Ve dvou se to totiž „lépe táhne“ a dvě děti dokážou skutečně najít nebezpečnou hru i tam, kde byste to nikdy nečekali.

Pozor nejen na hračky

Velkým nebezpečím pro děti jsou různé malé předměty, které mohou vdechnout. Často jsou to hračky. Výrobci šetří, obyčejné dřevěné kostky jsou kolikrát nebezpečně malé. Kdo odolá a nekoupí dítěti například různé čokolády s mini hračkami? Ano, je na nich varování, že jsou vhodné až od třech let, ale máte srdce dítěti tuto hračku vzít? Největší nebezpečí se ukrývá v tzv. knoflíkových bateriích. Máme je všude po zásuvkách, jsou součástí hraček pro starší děti, různých ovladačů a klíčenek. Že dítě baterii spolklo, nemusíte vůbec zjistit. Přitom tyto baterky jsou pro děti smrtelně nebezpečné. Nejdříve se objeví bolesti bříška, následně krvácení z jícnu. Když doktorům dojde, co se stalo, bývá už obvykle pozdě a dítě umře na vnitřní krvácení.

Otravy jsou u dětí rovněž velice časté

Velkým problémem u dětí bývají otravy i různá poleptání domácí chemií. Léky, čističe odpadů, rovněž květiny v bytě či na zahradě, dokážou být pro děti smrtelně nebezpečné. Tis, konvalinka, narcisy – to je výčet jen několika rostlin, které jsou pro děti extrémně jedovaté. Často fatálně. Jako například tis.

Vše upevnit a zavřít

Základem bezpečného domova by měly být různé protiskluzové podložky, nášlapy, netříštivá skla, ochrany rohů stolů a jiných předmětů, zábrany na schody a ke krbům, bezpečnostní zajištění zásuvek a skříněk, či bezpečnostní zámky na okna. Příslušnými krytkami je nutné zajistit i elektrické zásuvky. Veškerý nábytek by měl být ukotven ke zdi bezpečnostními pojistkami: především skříně knihovny, ale i komody. Obyčejná šatníková komoda má na svědomí mnoho dětských životů po celém světě. Stačí, že je o něco méně stabilní. Což obvykle poznáte až ve chvíli, kdy si z ní dítě udělá schodiště, nebo se pověsí na zásuvku.

V létě nezapomínejte ani na nebezpečné trampolíny, houpačky či domácí bazény. Děti by si na nich měly hrát vždy pouze pod dozorem dospělých.

Nebezpečná kuchyně

Právě v kuchyni číhá nebezpečí, zejména pokud jde o opatření, popáleniny, ale i elektrické spotřebiče. Toustovač je nebezpečný hned z několika důvodu: popálí a současně snadno dojde k poranění elektrickým proudem, pokud do něj dítě dá ruku nebo třeba příbor. Spotřebiče je nutné zajistit proti stržení dítětem. Pozor na horký olej či vodu na plotně, stejně tak jako na staré trouby, které ještě neřešily ochlazování skla.

Co dělat, když se přihodí úraz dítěte?

Rozhodně by měl každý rodič či prarodič ovládat pravidla první pomoci pro dítě. Záchranku zavoláte pomocí čísel 155 (záchranka) nebo 112 (univerzální tísňové číslo). Dítě při jakémkoliv úrazu, i když se vám zdá, že se nic zásadního nestalo, nechte raději prohlédnout lékařem. Vnitřní zranění bývají velice častá.