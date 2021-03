Účtenky a obaly se zbytky jídla. Co dalšího nepatří do tříděného odpadu?

Možná jste tušili, že do dobře založeného kompostu nepatří velké množství kůry z citrusů a do papíru již recyklované výrobky, mezi které patří plata na vejce a podobně. Češi třídí odpad velmi zodpovědně, ať už je důvodem snaha ušetřit za poplatky nebo ekologické smýšlení. Za rok 2019 vytřídil každý z nás průměrně 65 kg odpadu, který putoval dál k recyklaci a druhotnému zpracování. Zvlášť u plastového odpadu ale platí, že ne vše, co do žlutého kontejneru v dobré víře vyhodíme, lze zpracovat. Pojďte si udělat pořádek v tom, jak plasty správně třídit.

Kelímky, obaly od nápojů a drogerie, igelitové sáčky… recyklovat lze až 69 % plastů, které vytřídíme. Většina z nich se přetváří do nových plastových výrobků – polystyren najde uplatnění v izolacích, z PET lahví se zase vyrábějí textilní vlákna a oděvy (nějakou tu „plastovou“ mikinu nebo triko budete mít doma pravděpodobně i vy). Některé plasty už ale recyklovat nelze a do kontejneru je tak házíme zbytečně.

Co do plastu nepatří

Špatně vytříděný plast končí jako alternativní palivo a k recyklaci se už nehodí. Mohou to být drobné obaly od potravin, jako například sáčky od bonbonů či těstovin. „Problematické jsou také veškeré obaly s přitavenou či přilepenou etiketou, případně ty z více druhů plastů. Při třídění se proto vždy řiďte piktogramy na obalech a pokud si nejste jisti, raději obal vyhoďte do směsného odpadu. Pozor si dejte třeba na tuby od zubní pasty nebo obaly od brambůrek a instantních jídel – mívají uvnitř další vrstvu, která recyklaci znemožňuje,“ říká Iveta Motolová, která má na starosti bezobalovou sekci na Košík.cz.

Mýt, či nemýt

Váháte, zda před vyhozením umýt kelímek se zbytkem jogurtu nebo vypláchnout obal od šamponu? Drtivou většinu plastových obalů není nutné vymývat a zbytečně plýtvat vodou i čisticím prostředkem. Do kontejneru byste však neměli vyhazovat plastové obaly se zbytky jídla ani lahve od nebezpečných látek – ty patří spolu s dalším nebezpečný odpadem z domácnosti do sběrného dvora. Pozor si dejte také na plastové lahve od oleje. Ty jediné je třeba před vhozením důkladně vymýt a zbavit veškeré mastnoty.

Méně plastu, více přírody

Máte pocit, že vaše domácnost produkuje plastů až příliš a vadí vám množství fólií a krabiček, které už nelze znovu použít? Poohlédněte se po výrobcích balených v recyklovatelných materiálech, sáhněte po velkých baleních potravin nebo vyzkoušejte nakupovat bezobalově. „Nakoupit do vlastních nádob je dnes možné prakticky cokoliv, třeba ekologickou drogerii nebo trvanlivé potraviny. Výhodou je, že si sami určíme, kolik čeho přesně potřebujeme, a díky recyklovatelnému balení nezatěžujeme životní prostředí dalšími plasty, které nelze využít,“ Iveta Motolová.