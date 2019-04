Ubrouskové kraslice: Překvapte letos koledníky vajíčkem šitým na míru

Správná hospodyně se chce na Velikonoce pochlubit pěknými kraslicemi. Jenže nedostatek času udělá své. Ve víru rodinných a pracovních povinností nestíháte a co pak? Přesto chcete vyrobit něco hezkého, co by ozdobilo váš byt a někomu udělalo radost. Výborným tipem jsou kraslice zdobené ubrouskovou metodou neboli tzv. decoupage.

Zvládnou to i začátečníci

Velkou výhodou ubrouskové metody je skutečnost, že se do takto zhotovených kraslic může pustit skoro každý. I ten, kdo nemá příliš velké výtvarné zkušenosti, začátečníky nevyjímaje. Výborné je pracovat s polystyrenovým corpusem tvarovaným jako vajíčko. Je lehké, manipulace s ním je snadná. Ideální je práce na dřevěném stojanu na kraslice, stejně dobře se dá využít i podpěra z drátků. Případně si zkuste kraslici pověsit za ouško na stuhu.

Nepotřebujete moc surovin

Pracujete pak s technikou decoupage, tedy nalepování ubrousků lepidlem na vajíčka. Princip decoupage je obecně velice jednoduchý, ovšem vyžaduje preciznost a pečlivost ve zpracování. Opatrně vystříháte motivy z ubrousku a potom je nalepíte na plochu vajíčka. Krásně tak vytvoříte originální vajíčka se zajímavým motivem. Popis vypadá jednoduše, ale jaká je realita? Stejně snadná. Co potřebujete ke zhotovení? Vajíčko, na první pokus třeba polystyrenové, na další si můžete zkusit třeba už vařené slepičí. Je to na vás. Potom se neobejdete bez šikovných ostrých nůžek, lepidla na decoupage, plochého štětce a ubrousků s obrázky.

Nejlepší je světlé vejce

Podstatné je, aby vajíčko bylo světlé, v případě, že je obarvené tmavším odstínem, potom je třeba nebrat pouze horní vrstvu ubrousku s obrázkem, ale nechat pod ní ještě jednu bílou ubrouskovou vrstvu. Jedině tak nezanikne obrázkový motiv z ubrousku na tmavě obarveném vejci. Ovšem když má ubrouskový motiv kolem sebe bílé plochy, volte bílé vejce, protože jinak je velice pravděpodobné, že tmavý odstín vejce bude prosvítat. Potom ostrými nůžkami vystřihnete motiv z ubrousku. Snažte se to provést co nejčistěji, protože každý zub je vidět.

Uhlazujte, ale nepotrhejte

Před aplikací ubrouskového motivu je důležité vajíčko umýt, aby bylo zcela čisté. Jakmile bude vajíčko suché, nachystejte si lepidlo na decoupage. Pomocí plochého štětce ho opatrně nanášejte na plochu, kam budete následně lepit motiv. Potom na vajíčko opatrně přiložte ubrouskový motiv. Štětcem ho uhlazujte ze středu ke krajům. Pozor. Na štětci nesmí být moc lepidla, jinak obrázek potrháte. Vzhledem ke tvaru vajíčka se okraje krabatí, ale to vás nesmí rozhodit – štětcem si s nimi poradíte. Pokud nechcete zůstat u jednoho motivu a chystáte se na další, nečekejte, než ten první zaschne. Pusťte se do toho hned, jak první motiv dokončíte.

Dílo pro konkrétního koledníka

Jakmile jste ozdobili podle svých představ, položte opatrně vajíčko na tácek a nechte schnout. Optimálně při pokojové teplotě. V žádném případě nedávejte vajíčka na topení! Zaschnutím se lepidlo na vajíčkách zprůhlední a motiv vypadá stejně efektně, jako kdyby ho někdo namaloval. Kraslice zdobené ubrouskovou metodou mají jednu obrovskou výhodu. Pokud víte, kdo k vám letos přijde koledovat, můžete mu udělat vajíčko s jeho oblíbeným motivem doslova na míru. Stačí jenom sehnat daný motiv na ubrousku, a to se vám s trochou úsilí určitě podaří.