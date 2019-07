Túje začínají hnědnout. Co s tím?

Tvoří krásný živý plot. Představují dekorativní keř, který můžete snadno a rychle vytvarovat. Túje patří mezi nejoblíbenější rostliny v Česku a zejména v posledních horkých létech dokonale stíní. Právě přílišné horko a sucho jim ovšem také nesvědčí a hnědnou. Co s tím udělat?

Vadí jim sucho i houby

Také jste zpozorovali, že větvičky vašich tújí začínají reznout? Věřte, že nejste jediní, potýká se s tím čím dál více českých pěstitelů. Na vině jsou právě poslední rekordně teplá období. Túje potřebují doslova pevnou půdu pod kořenama. Musí být dokonale zavlažená, tedy ne suchá, ovšem ani přelitá. Než udeří první mrazíky, prolijte půdu vodou, mnohdy keřům chybí vláha přes zimu. Hnědé túje může mít na svědomí i přehnojení, nepřežeňte to proto s péčí. Pokud máte tyto okrasné dřeviny u cesty, bohužel jim mohou ublížit faktory, s nimiž mnoho nezmůžete – psí močovina a chemikálie, například v podobě posypových solí. Túje mohou rovněž napadnout houby nebo jiní cizopasníci. Zejména motýl Molovka zeravová, nebo příznačně tújová, je doslova vysazený na větvičky okrasných dřevin. Do nich totiž kladou larvy, které keř ničí. Poznáte to podle vyhlodaných míst na výhonech. Dejte si pozor i na houby. Rovněž příznačně pojmenované Dydimascella thujina či Kabatina thujae ničí výhony černými plodnicemi. Obojí napadení škůdci identifikujete asi v polovině srpna. Zkuste proto speciální postřiky, např. Mospilan nebo Karate Zeon.

Co nahradí túje?

A jaká je živá voda pro túje? Roztok s hořkou solí, keřům může chybět totiž hořčík. Lze ji koupit v sypkém či tekutém stavu. Dle návodu připravte zálivku, prolijte kořeny, v začátcích můžete rovněž dopřát větvičkám tújí i postřik. Toto většinou rostliny zachrání. Tyto okrasné dřeviny ovšem nepředstavují jedinou formu živého plotu. Velmi oblíbené jsou dnes buxusy, které lze zastřihnout do ušlechtilejších tvarů. Nebo nechte svoji zahradu rozkvést. Stačí, když vsadíte na vyšší formu rododendronu. Mezi oblíbené keře patří i zimostráz, zlatý déšť, střemcha, dřišťál či rakytník. Toužíte-li po barevnějších keřích, vsaďte na svítivě zelený až žlutý ptačí zob nebo ruj vlasatou s temně fialovými listy. Jednotlivé keře lze rovněž vhodně zkombinovat, vaše zahrada bude hned veselejší.