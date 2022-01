Trik, díky kterému vydrží vaše dřevěné vařečky (skoro) navždy

Každý máme ve své domácnosti dřevěné vařečky, příbory či jiné nádobí, které se snažíme udržet v dobrém stavu co nejdéle. A každý z nás proto také dobře ví, jak těžké je, aby tyto věci vydržely funkční po dlouhou dobu a nemuseli se po roce znovu kupovat. Tento problém se stane minulostí, jelikož vám přinášíme návod na máslo na dřevo, které udrží vaše vařečky (a další věci ze dřeva) v dokonalé formě (skoro) navždy.

Co je máslo na dřevo

Máslo na dřevo (také nazýváno jako „krém na dřevo“) je domácí směs, která se používá k zvlhčení úpravě a ochraně neošetřeného dřeva. Pokud necháte prkénka a dřevěné lžíce jen tak, může se stát, že časem vyschnou a rozpůlí se. Jejich pravidelné mazání máslem na dřevo je pomůže udržet řádně zvlhčené a v dobrém, provozuschopném stavu.

Většina produktů na úpravu dřeva zakoupených v obchodě jsou buď oleje nebo krémy/vosky a oba typy mají své výhody a nevýhody. Tekuté oleje mají tendenci pronikat hlouběji do vrstev, zatímco vosky a krémy (jako je i máslo na dřevo) může vytvořit ochrannou vrstvu na povrchu dřeva.

Některé značky, které vyrábí produkty na dřevo, nabízejí jak oleje, tak krémy a doporučují je používat jedno po druhém. Každopádně nanášení jakéhokoli ochranného faktoru na dřevo je lepší, než to nedělat vůbec.

Takže teď, když už víte, co je máslo na dřevo a jak vám může pomoci udržet vaše dřevěné kuchyňské nářadí ve skvělé kondici, vrhněme se do výroby. Zde je návod, jak si vyrobit své vlastní z pohodlí domova.

Jak vyrobit máslo na dřevo

Co budete potřebovat:

1 díl včelího vosku

3 díly oleje*

*Poznámka: Potravinářský minerální olej je zde ideální volbou, protože je to jeden z mála olejů, o který se nebudete muset starat a obávat se, že časem žlukne. Pokud se vyhýbáte vedlejším ropným produktům, můžete místo nich použít kokosový, slunečnicový, sójový nebo lněný olej, ale to jsou méně stabilní možnosti.

Postup: Do kastrolu vložte zavařovací sklenici a poté do ni nalijte vodu, dokud nedosáhne poloviny nádoby. Umístěte kastrol na varnou desku na středně vysokou teplotu. Do sklenice přidejte včelí vosk a olej a nechte ho rozpustit. Po roztavení směs důkladně promíchejte a poté nádobu opatrně vyjměte z kastrolu. Sklenici odstavte a nechte ji úplně vychladnout předtím, než ji přikryjete.

Volitelné: Jakmile směs trochu vychladne (ale než začne být příliš hustá), vmíchejte několik kapek citronového esenciálního oleje. Má antibakteriální a protiplísňové vlastnosti a dodává krému příjemnou, čistou vůni.

Jak používat máslo na dřevo

Naberte malé množství másla, naneste na dřevěný povrch, který chcete ošetřit a nechte krém přes noc vsáknout. Ráno setřete přebytečný krém a poté jemným, čistým hadříkem třete ošetřená místa.

Opakujte asi jednou za měsíc, nebo kdykoli dřevo začne vypadat nebo vám připadat (na dotek) suché.

Použijte máslo k zvlhčení a ochraně:

dřevěných prkének

salátových mís

vařeček

nádob s dřevěnými držadly

Množství v receptu jsou založena spíš na poměrech než na konkrétním množství, což znamená, že si můžete vyrobit tak moc nebo málo, kolik budete potřebovat. Příště můžete udělat velkou dávku, rozdělit ji do několika menších sklenic, každou spárovat s dřevěnou vařečkou a rozdat je jako dárky.