Třídíte odpad správně?

Dnes je již třídění odpadu naprostá samozřejmost. Statistiky uvádí, že jen 8% domácností všechen odpad vyhazuje do jedné popelnice. Třídění bohužel není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Věděli jste například to, že rulička od toaletního papíru rozhodně nepatří do modrého kontejneru? Pokud si už s tříděním odpadu dáte tu práci, byla by škoda, nedělat ji správně. Pojďme se tedy podívat, jak by to mělo v ideálním případě vypadat.

Plastové sáčky

Kam vytřídit klasické potravinové sáčky určitě víte. Ty samozřejmě patří do žlutého kontejneru na plast. Jinak to je ale v tom případě, že sáček je mastný, či nějak výrazně znečištěný. V takovém případě ho již netřídíme do speciální popelnice, ale vyhodíme ho do směsného odpadu. Do plastu nepatří ani sáčky, ve kterých kupujeme například brambůrky a jiné pochutiny.

Papírové sáčky

Opět zde platí stejné pravidlo. Běžný papírový sáček, který není nijak znečištěný, patří do modrého kontejneru, tedy do papíru. Často se ale také můžete setkat se sáčky, které jsou vyrobeny z voskovaného, nebo křídového papíru. Ty již do tohoto kontejneru nepatří, ale vyhazují se do směsného odpadu.

Papírovo – plastové sáčky

V dnešní době se můžete čím dál více setkávat s tzv. kombinovanými sáčky. V takovém případě vždy vyzkoušejte, zda je možné oddělit od sebe vrstvu papírovou a vrstvu plastovou. Ve většině případů by to mělo jít velmi jednoduše. Pak již jen vytřídíte plast a papír zvlášť. Pokud se vám tyto dvě vrstvy nepodaří od sebe oddělit, nezbyde nic jiného než tento sáček vyhodit do směsného odpadu.

Celofánové sáčky

Většina z vás určitě považuje celofán za plast, že? V tom případě vás budeme muset vyvést z omylu, protože celofánové sáčky do kontejneru na plast rozhodně nepatří. Nezbývá tedy nic jiného než sáček z tohoto materiálu vyhodit do směsného odpadu.

Kompostovatelné bio sáčky

Moderní doba jde kupředu, a co nejvíce se logicky snaží o omezení spotřeby plastů. Proto se také na trhu objevily právě kompostovatelné sáčky, které se vyrábí z kukuřičného škrobu nebo třeba z řepy. Tento typ sáčků se nejčastěji používá k vyhození bioodpadu, který ve většině případů putuje do kompostu, a právě tyto kompostovatelné bio sáčky zde můžete vyhodit také. Existují také i biodegradabilní sáčky. U tohoto typu však není dostupné žádné jasné doporučení, jak s nimi zacházet.

Rulička od toaletního papíru a obal od vajec

V tomto případě jde o velký chyták. Většina z nás by ruličku i obal automaticky hodilo do kontejneru na papír. Ono tomu tak ale vůbec není a tyto dvě věci tam rozhodně nepatří! Důvod je poměrně jednoduchý. Obě věci jsou sice vyrobeny z papíru, ale jde o papír již tolikrát recyklovaný. Jde tedy již o jeho poslední využití. Obě věci tedy patří do směsného odpadu, případně do bioodpadu. Jsou dobře kompostovatelné, či se dají využít v bioplynové stanici.

Nápojové kartony

Tyto obaly by vždy měly patřit do oranžového kontejneru. Může se však stát, že ve vašem městě bude třídění těchto obalů specifikováno jinak a obaly budou patřit do modré popelnice. Vždy je dobré řídit se obrázky, které jsou na každé z nich vyobrazeny. Patří sem krabice od mléka, džusů nebo i od krabicové víno.

Kelímky od jogurtů

U tohoto obalu se vedly dlouhé spory a nikdo nevěděl, kam vlastně s nimi. Dle dnešních pravidel patří kelímek od jogurtu do plastů a to klidně i nevymytý. S takovým znečištěním si na recyklační lince poradí bez problému. Pokud ovšem plasty chvíli skladujete před jejich odvezením doma, rozhodně vám doporučujeme kelímek raději umýt.

Baterie

Tento odpad se svým způsobem řadí mezi nebezpečný. Baterie tedy rozhodně nepatří do směsného odpadu! Určitě jste si již někde všimli místa, kde vybírají použité baterie. Nejčastěji je můžete vidět ve sběrných dvorech, nebo v elektro prodejnách. Občas jsou také k vidění v některých supermarketech. Baterie je také možné vyhodit do kontejneru na drobný elektroodpad, ve kterém je na ně umístěn speciální box.

Plechovky od piva a limonád

I tento materiál je třeba třídit. Všechny plechovky patří do kontejneru na třídění kovů. Máme samozřejmě na mysli kovy pouze lehké, železo a jiné těžké kovy už patří jen a pouze na sběrný dvůr. Pokud si nejste jisti, jak přesně se tento materiál třídí přímo ve vašem městě, informujte se na městském úřadě.