Třídění plastů – jak na něj?

Každý den se setkáváme s velkým množstvím různých plastových obalů a dalších výrobků. Je tedy velmi důležité, abychom je třídili a umožnili jejich recyklaci a další využití. Pomáháme tak výrazně životnímu prostředí, a nakonec i sobě samým.

Tím, že plastový odpad neskončí ve směsném odpadu a následně na skládce, je šance, že se s ním opět setkáme. Například v podobě nové PET lahve, plastového pytle, fólie nebo textilního vlákna.

Navíc, výrobky z recyklovaného plastu jsou velkým trendem po celém světě. Můžeme se tak setkat se skutečně širokou škálou výrobků z recyklátů, které pro svou existenci nevyžadují zásadní spotřebu primárních surovin.

Jak správně třídit plastové obaly

První nápovědu ke správnému třídění nám může dát nálepka, která obvykle bývá na žlutém kontejneru.

PET lahve třídíme zmačknuté, etiketu ani víčko sundávat nemusíme.

Obaly od potravinových dochucovadel, mycích a čisticích prostředků před vložením do kontejneru stačí řádně vyprázdnit.

Potravinové sáčky, folie a obaly z obchodů můžeme třídit všechny, stejně jako igelitovou tašku, která po opakovaném používání dosloužila. Ovšem, měly by být vždy suché a čisté. Znečištěné obaly recyklaci totiž komplikují.

Do kontejneru na plasty patří i kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků. Ty je potřeba před vytříděním zcela vyprázdnit, aby v nich nezůstal jejich obsah. Hliníkové víčko od jogurtů patří do kovů.

A co s krabičkami od jídla z donášky? I ty je možné třídit, nesmí v nich však zůstat mastnota a nedojedené zbytky.

Třídit do plastů můžeme i polystyren, který slouží jako ochrana nových výrobků. Ve větším množství je vhodnější odvézt jej do sběrného dvora.

Co do žlutého kontejneru nepatří?

Ne každý plast však do žlutého kontejneru patří. Co do něj dávat rozhodně nemáme?

· Obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie),

· silně znečištěné obaly,

· stavební polystyren,

· podlahové krytiny.

Chcete vědět víc? Podívejte se na Samosebou.cz!