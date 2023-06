Travní osina dokáže pejsky velice potrápit

Léto je pomalu tady. Pro procházky s vaším psím kamarádem jsou hned v tomto počasí příjemnější, avšak bohužel na vás číhá jedno skryté nebezpečí, kterým jsou travní osiny. Na první pohled malé a nenápadné, ale pejskovi mohou způsobit opravdu vážně obtíže. V případě, že se osina zapíchne pejskovi do těla, je nutné problém co nejrychleji poznat a začít jednat.

Co to vlastně osina je?

Pokud jste měli štěstí, a ještě jste se s osinou nesetkali, pojďme si ji raději představit, ať víte, čemu se ideálně vyhnout. Osina je část obalu z travního semene. Má za úkol travní semeno chránit. Měří přibližně kolem jednoho centimetru, na pohled tedy nejde o žádný velký problém. Bohužel ale u pejsků představuje vážné riziko. A to zejména z toho důvodu, že na její jedné straně je špička s malým háčkem a na straně druhé jsou ostré štětinky. Spatřit ji můžete na loukách a travnatých plochách hned poté co tráva dozraje. Běžně se s ní můžete setkat během celého léta ale i v začátcích podzimu. Pokud chodíte s pejskem na procházky nejraději do přírody, pravděpodobně se jí nevyhnete.

Proč jsou osiny pro zvířata tak nebezpečné?

Možná si teď zrovna kladete otázku, jak může být tak malá věc pro zvíře, tak nebezpečná. Jde hlavně o specifický tvar, který osina má. Díky němu se dokáže pejskovi dostat pod kůži. Navíc, jakmile se pod kůži dostane, zavře se místo, kterým se dovnitř pronikla a ta tak může naprosto nerušeně klidně postupovat dále do těla, kde pejska bude zraňovat, a navíc může být zdrojem infekce. Nejčastěji se osina pejskovi zapíchne do pacek, a to konkrétně mezi jeho drápky, nebo do uší, očí, ale může se klidně i stát, že jí pejsek vdechne nosem.

Co se s pejskem děje?

Jakmile je osina v kůži, místo nejčastěji velice zrudne, oteče a pejska bude bolet. Pokud si pes na postižené místo dosáhne, pravděpodobně si ho bude olizovat. Může se udělat hnisavé ložisko, ze kterého se hnis po čase dostane ven, ale to rozhodně není řešení situace, protože osina stále zůstává a putuje v těle, a tak může vytvářet stále další a další hnisavá ložiska.

Jak se osiny zbavit?

Jakmile zpozorujete, že se s vaším pejskem něco děje a příznaky odpovídají tomu, že by v jeho těla mohla být osina, okamžitě vyhledejte veterináře. Jedině on vám potvrdí, zda je vaše podezření správné a případně dokáže ihned jednat. Místo, kde se osina nachází se nejčastěji nařízne, osina se odstraní a rána se vyčistí. Pejskovi se okamžitě uleví.

Základem je prevence

Ne vždy se tomuto lze vyhnut i přes velkou dávku prevence, to víme i z vlastní zkušenosti. Ale určitě je dobré po každé procházce přírodou pejska důkladně prohlédnout, protože osina se velmi často v prvotní části nezapíchne hned celá, ale třeba jen její kousek. V takovém případě můžete osinu vyndat sami a místo vydezinfikovat. Někdy se osina pouze přichytí ne pejskovu srst a naprosto postačí, když ji včas najdete a odstraníte. Prevencí se tak můžete vyhnout častějším návštěvám veterinární ordinace, a hlavně pejskovi ušetříte velkou dávku trápení.