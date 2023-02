Trápí váš domov ovocné mušky či mouchy? Poradíme vám triky, jak se jich snadno zbavíte!

Mouchy a ovocné mušky jsou běžnými vetřelci, které najdeme v domě i mimo něj. Stačí, pokud necháte otevřená okna a dveře nebo nemáte zcela utěsněnou zástěnu a ve vteřině máte na problém zaděláno. Mouchy totiž sledují pachy, které je zavedou dovnitř ke zdrojům potravy a rovněž k místům pro hnízdění. Mouchy se bohužel budou rojit nejen v domě, ale i mimo něj a to zejména, pokud máte hromadu kompostu, popelnice a dvůr s domácími zvířaty nebo žijete na venkově v prostředí podobném zemědělskému.

Zde je několik účinných a přírodních způsobů, jak se zbavit domácích much venku i uvnitř domu.

Co způsobuje výskyt much

Možná se sami sebe ptáte, proč máte doma najednou tolik much? Kde se vzali? Vždyť ještě před dvěma dny byl váš dům čistý. Mouchy jsou příležitostní tvorové s vynikajícím čichem. Teplé místo s hnijícími, rozkládajícími se potravinami, zralým ovocem (ovocné mušky), výkaly domácích zvířat nebo použitými plenami jsou pro ně tedy doslova živnou půdou.

Chcete-li se rychle zbavit much v domácnosti, najděte ve svém domě „muší hnízdo“ a odstraňte zdroj, který mouchy přitahuje.

Vnitřní prostory

Uvnitř vašeho domova existuje hned několik míst, kde by se mouchy rády zabydlely: odpadkové koše, odtok odpadu z dřezu nebo dozrávající ovoce na kuchyňské lince. Vyvarujte se tomu předem a mějte zavřená okna. Dbejte na to, aby byly dostatečně zajištěné (včetně sítí do oken), bez prasklin a trhlin, a nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné.

Venku

Odpadkové koše, hromady kompostu, zvířecí výkaly a venkovní osvětlení jsou pro mouchy zkrátka neodolatelné. Chataři, chalupáři nebo venkovské domácnosti jsou obecně náchylnější k napadení, jelikož je zde více zdrojů, ke kterým se mouchy slétají.

Zajistěte kryty odpadkových košů a sbírejte zvířecí odpadky. Pokud vám dělá problém hromada kompostu, zvažte možnost uzavřené kompostovací nádoby, abyste omezili shromažďování much, nebo umístěte hromadu či popelnice do blízkosti rostlin, jako je máta, bazalka a levandule, které vytvářejí vůně, které mouchy odhánějí nebo se jich přirozeně zbavují. Také vypněte venkovní světla nebo si pořiďte světla na pohybové čidlo, pokud je zrovna nepoužíváte.

Eliminujte zdroje potravin

Zkuste se na svůj dům podívat tak, jak ho vidí moucha. Špinavé nádobí ve dřezu, neuzavřené odpadkové koše a kompostéry a poloprázdné misky na krmivo pro domácí zvířata jsou pro mouchy lákavým zdrojem potravy. Projděte svůj dům místnost po místnosti a udělejte vše, co je třeba, abyste zavřeli muší bufet. Nedělejte to jen jednou za čas. Abyste udrželi svůj domov bez much, zvykněte si provádět týdenní (nebo dvoutýdenní) kontrolu mušek, třeba v den vynášení odpadků.

Zjistěte, jak se dostávají dovnitř

Je normální, že se některé mouchy dostanou dovnitř s otevíráním a zavíráním dveří. Pokud však máte v domě hodně much, musíte zjistit, jak se dostávají dovnitř. Prozkoumejte okenní sítě, zda nejsou protržené, a poškozené záplatujte nebo vyměňte. Dále se podívejte na těsnění kolem všech oken a dveří. Pokud jste již dlouho neprováděli nové utěsnění, může být viníkem právě toto. Nakonec zkontrolujte povětrnostní lišty kolem dveří a proveďte potřebné úpravy nebo výměny, abyste zajistili, že váš dům bude odolný proti mouchám.

Vyrobte si repelentní sprej proti mouchám

Vytvořte si zásobu esenciálních olejů, které mouchy nemají rády (včetně levandule, eukalyptu, máty peprné, citronové trávy a bazalky), a vyrobte si z nich vlastní sprej proti mouchám. Pro namíchání stačí naplnit lahvičku s rozprašovačem vodou a přidat dostatečné množství esenciálního oleje, aby se rozprašovač provoněl. Poté jej nastříkejte do kuchyně a kolem dveří, abyste zabránili mouchám v přístupu. Samozřejmě budete muset prostor stříkat, pravidelně abyste udrželi účinek. Při této metodě se také vyhnete používání chemických pesticidů a použijete řešení, které vás zbaví much přirozenou nebo ekologickou cestou.

Nezapomeňte sprej proti mouchám označit, aby ostatní věděli, o jaký přípravek se jedná. A skladujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Využijte sílu rostlin

Pokud se chcete zbavit much přírodní cestou, aniž byste je museli zabíjet, některé tradiční prostředky tvrdí, že mouchy mají nepříznivou reakci na vůně z bylin, jako je levandule, máta, citronová tráva a bazalka. Tyto bylinky můžete použít jako podkladové rostliny kolem domu nebo je zapíchnout do květináčů umístěných u venkovních dveří a na okenních parapetech.

Uklízejte po domácích mazlíčcích

Pokud potřebujete důvod, abyste se věnovali pravidelnému úklidu spojeném s vašimi domácími mazlíčky, tady je: Protože se muší vajíčka vylíhnou během pouhých osmi až dvaceti hodin, tak za každou psí hromádku, kterou dnes necháte na zahradě na vás zítra čeká dalších 150 nových much. Děsivé, že? Proto je důležité, abyste po svých domácích mazlíčcích denně uklízeli a dbali také na čistotu jejich klecí.

Často kladené dotazy

Jaké přírodní metody můžete použít, abyste se zbavili much?

Pokud se chcete vyhnout chemickým pesticidům, můžete si připravit odpuzující sprej z kajenského pepře smíchaného s vodou. Můžete si také připravit lapač z jablečného octa a prostředku na nádobí. Ocet mouchy přiláká; prostředek jim znemožní odletět a utopí je.

Jaké pachy nejvíce přitahují mouchy?

Mouchy domácí přitahují především rozkládající se organické látky, jako jsou výkaly a hnijící maso. Ovocné mušky nejvíce přitahují sladké látky, včetně přezrálého ovoce, rozlité limonády a alkoholu.

Jsou mouchy aktivní ve dne i v noci?

Mouchy jsou primárně denní tvorové, nejraději tedy vykonávají všechny své činnosti během dne. V noci se mouchy zdržují pod listy a na kmenech stromů; sluneční světlo zvyšuje jejich aktivitu.