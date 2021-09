Toužíte po čistých skleničkách bez šmouh od vody? Poradíme vám, jak na to!

Pokud se vám stává, že vyndáte nádobí z myčky či ho uklízíte po ručním mytí a zjistíte, že má na sobě filtr, tak jistě víte, jak frustrující to je. Sklo by mělo být naprosto čisté a zářivé. Ostatně po tom toužíme všichni. My vám nyní řekneme, co zakalení způsobuje a jak to napravit, aby – až k vám příště přijdou hosté – jste jim mohli nalít nápoj do perfektně oslňující sklenky.

Proč se vaše sklo zakaluje

Nejpravděpodobnějším viníkem zakaleného skla je tvrdá voda, která na vaše sklo působí dvěma způsoby. Zaprvé, minerály v tvrdé vodě mohou zanechat zakalené zbytky. Za druhé, tvrdá voda je méně účinná než měkká voda při oplachování saponátu z nádobí, což má také za následek mléčný film.

Další viník? Vaším problémem může být lept, který bohužel nelze opravit. Leptání, které je způsobeno několika věcmi – příliš horkou vodou, příliš měkkou vodou, použitím příliš velkého množství mycího prostředku nebo nadměrným čištěním nádobí před vložením do myčky nádobí – lze zabránit. Zkuste tedy použít méně mycího prostředku (nebo jemnější druh), omezovat předmývání a kontrolovat teplotu vaší myčky.

Co můžete udělat pro to, abyste zabránili zamlžování skla

Pokud je vaším problémem tvrdá voda (a obvykle to tak je), můžete tomu zabránit experimentováním s tím, kolik (nebo přesněji řečeno, jak málo) mycího prostředku do myčky používáte. Zkuste více nebo naopak méně, abyste se dostali k tomu správnému množství. A nezapomeňte také použít leštidlo. Jako další možnost můžete zkusit upravit teplotu v myčce.

Jak zabránit a opravit zakalování sklenic

Co budete potřebovat:

Ocet

Čistý hadřík, kus látky

Postup: Naplňte nádobku zředěným octovým roztokem. Ucpěte si odtok ve dřezu nebo si vezměte kbelík. Nádobku následně naplňte stejným množstvím octa a vody.

Namočte zakalené sklo do octového roztoku. Zakalené sklo vložte do roztoku a jednotlivé kousky nechte namáčet po dobu 30 minut.

Otestujte jednu sklenku, jestli je zakalená. Vyjměte jednu sklenku z roztoku a opláchněte ji. Pokud je stále zakalená, vraťte ji na dalších 30 minut a nechte louhovat.

Sklenice opláchněte teplou vodou. Sklenici znovu vyndejte z roztoku. Pokud vypadá čistě a již není zakalená, vypusťte dřez či jednotlivé sklenice vyndejte ven z kbelíku a každou opláchněte teplou vodou.

Sklenice osušte čistým hadříkem na nádobí. K osušení skla použijte čistý hadřík nebo jinou látku a setřete všechny poslední zbytky usazenin tvrdé vody, které na nich mohly zůstat.

Poznámka: Pokud se zdá, že ocet nemá žádný vliv na vaše zakalené sklo, může být vaším problémem leptání. To opět, jak již bylo řečeno, nelze vyřešit.