Tohle zabijí vánoční náladu i vašeho mazlíčka: Pozor na rostliny, dekorace i světýlka!
Vánoce bývají časem klidu, radosti a pohody. Ale zatímco my si užíváme sváteční atmosféru, naši čtyřnozí společníci to často vnímají úplně jinak. Pro ně může být adventní shon spíš zdrojem stresu – a někdy dokonce i nečekaného nebezpečí.
Kočky, psi, ale i drobná zvířata jsou přirozeně zvědaví a všechno chtějí prozkoumat, očichat, ochutnat. Jenže právě o Vánocích máme doma spoustu věcí, které sice vypadají krásně, ale pro zvířata mohou být toxické nebo nebezpečné. A často si to ani neuvědomujeme.
Jedovaté vánoční rostliny
Poinsettie (vánoční hvězda), jmelí, cesmína nebo amarylis – to všechno jsou rostliny, které k Vánocům patří. Ale pro zvířata představují skutečné riziko.
Vánoční hvězda
Tato typická rostlina, která zdobí téměř každou domácnost, obsahuje latexovou šťávu, která může u koček a psů vyvolat zvracení, průjem a podráždění tlamy nebo očí. A i když se říká, že je „jen mírně jedovatá“, malé množství může citlivému zvířeti způsobit pořádnou nevolnost.
Jmelí
To je ještě horší. Jeho bílé bobulky obsahují látky, které mohou způsobit křeče, poruchy srdečního rytmu, a v krajních případech i selhání dýchání. Pokud máte jmelí zavěšené nízko nebo ho používáte na stole, zvířata se k němu snadno dostanou.
Amarylis a cesmína
Obě rostliny vypadají nádherně, ale obsahují alkaloidy, které mohou u zvířat vyvolat slinění, zvracení a otoky tlamy. Kočky často okusují listy ze zvědavosti – proto je lepší tyto rostliny vůbec doma nemít, nebo je umístit mimo dosah tlapek a čumáků.
Tip: Místo živých vánočních rostlin zkuste sušené větvičky, eukalyptus, nebo dekorace ze dřeva. Vypadají krásně, dlouho vydrží a nemusíte se bát, že je vaše zvíře sní.
Dekorace, které lákají, ale škodí
Zvířata nechápou, že vánoční ozdoby nejsou hračky. Třpytivé koule, stuhy, girlandy nebo voňavé svíčky – to všechno může být pro ně lákadlem, ale také pastí.
Skleněné ozdoby
Lesklé, kulaté a houpající se – pro kočku dokonalá „kořist“. Bohužel, jakmile ozdobu shodí, může se rozbít na ostré střepy a způsobit zranění tlapek nebo tlamy. Pokud máte doma zvířata, volte plastové nebo dřevěné ozdoby, které se nerozbijí.
Stuhy a řetězy
Psi, ale hlavně kočky, si s nimi rády hrají – někdy je však i spolknou. A to už není legrace: takové cizí těleso může způsobit ucpání střev a vyžadovat veterinární zákrok. Stejně nebezpečné jsou třpytivé lamety, které se snadno zachytí v jazyku nebo krku.
Svíčky a aroma lampy
Vánoční vůně jsou nádherné, ale pozor – éterické oleje (hlavně z citrusů, skořice, eukalyptu nebo tea tree) mohou být pro kočky i psy toxické. A hořící svíčka postavená nízko? Stačí mávnutí ocasu a malér je na světě.
Tip: Používejte LED svíčky nebo difuzéry s bezpečnými vůněmi. A pokud přece jen zapálíte svíčku, nikdy ji nenechávejte bez dozoru.
Blikající světýlka a kabely
Světýlka jsou symbolem Vánoc. Jenže zvířata vidí věci jinak než my. Mnohá blikající světla nebo zvukové dekorace je mohou stresovat nebo plašit.
Kočky i psi mají citlivější zrak i sluch. Pokud tedy váš stromeček bliká jako diskotéka, zvíře to může vnímat jako útok na smysly. Stejně tak drnčící nebo zpívající dekorace – lidem přijdou vtipné, ale zvíře mohou vyděsit.
A pak jsou tu kabely. Zejména štěňata nebo mladé kočky rády vše okusují – a elektrický kabel není výjimkou. Může dojít k popálení, šoku, nebo dokonce úhynu.
Tip: Používejte světelné řetězy na baterie, ideálně s jemným teplým světlem bez blikání. Kabely veďte po stěně nebo je schovejte do ochranné lišty.
Jídlo na stole a pod ním
O Vánocích máme plné stoly dobrot, ale mnoho z nich je pro zvířata doslova jedem. Čokoláda, rozinky, cibule, alkohol nebo cukroví s xylitolem (sladidlo) – to všechno může být nebezpečné.
A pozor i na rybí kosti. Ostré úlomky se mohou zachytit v krku nebo poškodit trávicí trakt. Pokud chcete zvířeti udělat radost, dejte mu raději jeho oblíbený pamlsek – a zbytky ze štědrovečerní večeře nechte na lidech.
Vánoce bezpečné pro všechny
Vánoce jsou krásné, ale je snadné zapomenout, že náš domov se v tu dobu mění na malé dobrodružství plné nových vůní, světel a zvuků – a zvířata to všechno prožívají mnohem intenzivněji.
Nejde o to mít svátky bez dekorací nebo vůní, ale o to, aby byly bezpečné pro všechny členy rodiny – i ty chlupaté. Pokud budete opatrní a dáte si pozor na pár drobností, můžete si užít klidné a šťastné Vánoce bez zbytečných návštěv veterináře.
