RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zvířata

Nejnovější články

Tohle zabijí vánoční náladu i vašeho mazlíčka: Pozor na rostliny, dekorace i světýlka!

Pro 2512 Autor: Claudie Kornelová

Vánoce bývají časem klidu, radosti a pohody. Ale zatímco my si užíváme sváteční atmosféru, naši čtyřnozí společníci to často vnímají úplně jinak. Pro ně může být adventní shon spíš zdrojem stresu – a někdy dokonce i nečekaného nebezpečí.

zvíře

O Vánocích čeká na zvířátka spoustu nástrah a nebezpečí. Zdroj foto: Pixabay.com – BrittanyHamilton

Kočky, psi, ale i drobná zvířata jsou přirozeně zvědaví a všechno chtějí prozkoumat, očichat, ochutnat. Jenže právě o Vánocích máme doma spoustu věcí, které sice vypadají krásně, ale pro zvířata mohou být toxické nebo nebezpečné. A často si to ani neuvědomujeme.

Jedovaté vánoční rostliny

Poinsettie (vánoční hvězda), jmelí, cesmína nebo amarylis – to všechno jsou rostliny, které k Vánocům patří. Ale pro zvířata představují skutečné riziko.

Vánoční hvězda

Tato typická rostlina, která zdobí téměř každou domácnost, obsahuje latexovou šťávu, která může u koček a psů vyvolat zvracení, průjem a podráždění tlamy nebo očí. A i když se říká, že je „jen mírně jedovatá“, malé množství může citlivému zvířeti způsobit pořádnou nevolnost.

Jmelí

To je ještě horší. Jeho bílé bobulky obsahují látky, které mohou způsobit křeče, poruchy srdečního rytmu, a v krajních případech i selhání dýchání. Pokud máte jmelí zavěšené nízko nebo ho používáte na stole, zvířata se k němu snadno dostanou.

Amarylis a cesmína

Obě rostliny vypadají nádherně, ale obsahují alkaloidy, které mohou u zvířat vyvolat slinění, zvracení a otoky tlamy. Kočky často okusují listy ze zvědavosti – proto je lepší tyto rostliny vůbec doma nemít, nebo je umístit mimo dosah tlapek a čumáků.

Tip: Místo živých vánočních rostlin zkuste sušené větvičky, eukalyptus, nebo dekorace ze dřeva. Vypadají krásně, dlouho vydrží a nemusíte se bát, že je vaše zvíře sní.

Dekorace, které lákají, ale škodí

Zvířata nechápou, že vánoční ozdoby nejsou hračky. Třpytivé koule, stuhy, girlandy nebo voňavé svíčky – to všechno může být pro ně lákadlem, ale také pastí.

Skleněné ozdoby

Lesklé, kulaté a houpající se – pro kočku dokonalá „kořist“. Bohužel, jakmile ozdobu shodí, může se rozbít na ostré střepy a způsobit zranění tlapek nebo tlamy. Pokud máte doma zvířata, volte plastové nebo dřevěné ozdoby, které se nerozbijí.

Stuhy a řetězy

Psi, ale hlavně kočky, si s nimi rády hrají – někdy je však i spolknou. A to už není legrace: takové cizí těleso může způsobit ucpání střev a vyžadovat veterinární zákrok. Stejně nebezpečné jsou třpytivé lamety, které se snadno zachytí v jazyku nebo krku.

Svíčky a aroma lampy

Vánoční vůně jsou nádherné, ale pozor – éterické oleje (hlavně z citrusů, skořice, eukalyptu nebo tea tree) mohou být pro kočky i psy toxické. A hořící svíčka postavená nízko? Stačí mávnutí ocasu a malér je na světě.

Tip: Používejte LED svíčky nebo difuzéry s bezpečnými vůněmi. A pokud přece jen zapálíte svíčku, nikdy ji nenechávejte bez dozoru.

zvíře

Dávejte pozor na světýlka na stromečku. Zdroj foto: Pixabay.com – PMedková

Blikající světýlka a kabely

Světýlka jsou symbolem Vánoc. Jenže zvířata vidí věci jinak než my. Mnohá blikající světla nebo zvukové dekorace je mohou stresovat nebo plašit.

Kočky i psi mají citlivější zrak i sluch. Pokud tedy váš stromeček bliká jako diskotéka, zvíře to může vnímat jako útok na smysly. Stejně tak drnčící nebo zpívající dekorace – lidem přijdou vtipné, ale zvíře mohou vyděsit.

A pak jsou tu kabely. Zejména štěňata nebo mladé kočky rády vše okusují – a elektrický kabel není výjimkou. Může dojít k popálení, šoku, nebo dokonce úhynu.

Tip: Používejte světelné řetězy na baterie, ideálně s jemným teplým světlem bez blikání. Kabely veďte po stěně nebo je schovejte do ochranné lišty.

Jídlo na stole a pod ním

O Vánocích máme plné stoly dobrot, ale mnoho z nich je pro zvířata doslova jedem. Čokoláda, rozinky, cibule, alkohol nebo cukroví s xylitolem (sladidlo) – to všechno může být nebezpečné.

A pozor i na rybí kosti. Ostré úlomky se mohou zachytit v krku nebo poškodit trávicí trakt. Pokud chcete zvířeti udělat radost, dejte mu raději jeho oblíbený pamlsek – a zbytky ze štědrovečerní večeře nechte na lidech.

Vánoce bezpečné pro všechny

Vánoce jsou krásné, ale je snadné zapomenout, že náš domov se v tu dobu mění na malé dobrodružství plné nových vůní, světel a zvuků – a zvířata to všechno prožívají mnohem intenzivněji.

Nejde o to mít svátky bez dekorací nebo vůní, ale o to, aby byly bezpečné pro všechny členy rodiny – i ty chlupaté. Pokud budete opatrní a dáte si pozor na pár drobností, můžete si užít klidné a šťastné Vánoce bez zbytečných návštěv veterináře.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Pro 2025>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář