Tipy na skladování palivového dřeva

Pokud patříte mezi majitele krbových kamen, tak víte, že k jejich provozu je zapotřebí především dřevo. S tím jde ruku v ruce také to, že potřebujete najít vhodné místo, kam dřevo skládat. Může se to zdát jako jednoznačná a jednoduchá věc, ale věřte, že jak a kam naskládáte palivové dříví je důležitější, než byste si mohli myslet. My vám nyní přinášíme tipy, které vás touto nesnází provedou raz dva.

Nesprávně naskládaná či špatně umístěná hromada dřeva může vést k plesnivění, hadím kousnutím, houbám, okusování zvířaty a dřevu, které zkrátka nebude hořet tak dobře. Ačkoli tu není 100% záruka toho, že vaše hromada odolá myším, hadům či plísním, tak existují jednoduché kroky, které můžete podniknout, abyste dřevo udrželi co nejčistší, v bezpečí a suché.

Palivové dřevo naskládejte vždy správně

Náhodné házení palivového dřeva do koše či na hromadu neumožní správnou cirkulaci vzduchu, která je nutná k tomu, aby dřevo správně schlo. Zejména dřevo uprostřed hromady pravděpodobně zadržuje vlhkost, což může vést k předčasnému rozkladu, plísním nebo houbám. Hromada dřeva, která není správně naskládaná je také náchylnější k napadení hmyzem či hlodavci.

Bez ohledu na to, co používáte pro skladování palivového dřeva, vaše dřevo by mělo být stohováno s odkrytými konci. Tyto řezané konce jsou místa, kde se uvolňuje většina vlhkosti, takže udržení těchto konců odkrytých je nezbytnou součástí toho, aby vaše dřevo mohlo vyschnout. Protože většina lidí skládá palivové dřevo do jedné řady, bude to znamenat umístění každého kusu tak, aby řezané konce směřovaly k přední a zadní části vašeho stohu. To se může lišit, pokud používáte různé metody stohování, například takové, které zahrnují umístění každé vrstvy jiným směrem, aby se optimalizovalo proudění vzduchu.

Při pokládání každé vrstvy dřeva se vyhněte rovným svislým řadám. Přemýšlejte o skládání dřeva, jako byste skládali cihly. Například rovný sloup z cihel se jistě převrhne. Překrýváním každé řady přidáte stabilitu svému stohu. Dřevo by mělo být naskládáno volně – spíše než pevně naskládáno na sobě, aby se ušetřilo místo – aby mezi jednotlivými kusy mohl cirkulovat vzduch.

Pokud pracujete se štípaným palivovým dřevem (kůra je na jedné straně), pak i zde byste měli věnovat pozornost směru, kterým jednotlivé kusy skládáte. Pokud například skládáte dřevo na zem a máte obavy z nadměrné vlhkosti v půdě, naskládejte dřevo kůrou směrem k zemi. Dřevo byste měli také skládat kůrou směrem k zemi, pokud je ještě trochu zelené a potřebuje pokračovat v sušení. Pokud váš stoh není přikrytý, můžete dřevo ochránit před deštěm a sněhem tím, že ho naskládáte kůrou nahoru, což snadněji umožní dešti a sněhu stékat ze dřeva, aby se zabránilo absorpci.

Nejjednodušším a nejpohodlnějším skladováním dřeva je stojan na palivové dříví. Můžete si zakoupit stojany v různých velikostech a stylech.

Neskladujte palivové dřevo uvnitř

Neskladujte velké množství palivového dřeva uvnitř vašeho domova. Nejlepší je přinést si jen takové množství, které plánujete spálit tentýž den (nebo si donést dřevo maximálně na dva dny). Přinesete-li si navíc dostatek dříví na celý den, nebudete muset chodit k hromadě pokaždé, když budete potřebovat další poleno. Pohodlí mít dostatek palivového dřeva po ruce vás může svádět k tomu, abyste si skladovali větší množství uvnitř vašeho domova poblíž krbu, to ale není dobrý nápad.

Můžete si být docela jisti, že dřevo obsahuje kombinaci pavouků, termitů, mravenců a dalších brouků, které ve svém domě nechcete. V některých případech v něm mohou být dokonce i myši. Dávejte si proto pozor, abyste si je nenastěhovali do svého domova. Skladování palivového dřeva v interiéru navíc neumožňuje jeho správné vyschnutí, proto je ještě důležitější skladovat zelené dřevo venku. Jakmile dříví náležitě proschne a zestárne, můžete ho skladovat uvnitř v kůlně. I přesto je stále nejlepší ho držet mimo váš domov, abyste se vyhnuli škůdcům a snížili riziko, že jiskry z krbu zapálí tento vysoce hořlavý materiál.

Udržujte své naskládané palivové dřevo mimo výběhy pro psa a dětské hrací prostory

Pokud máte malý dvorek, tak možná nemáte mnoho dalších možností, kam umístit „sklad“ palivového dřeva. Pokud však můžete udělat jednu věc, tak je nejlepší, abyste dřevo umístili daleko od míst, kde si hrají vaše děti či pobíhají psi. Při správném naskladnění se nemůže stát, že by se dřevo převrhlo, ale je bezpečnější odstranit toto riziko, které by mohlo způsobit, že se při hraní strčí do stohu a ten spadne na všeho psa či dítě, a to tak, že ho naskládáte mimo místa, která často navštěvují.

A i zde opět platí, že je dobré dřevo držet v dostatečné vzdálenosti, jelikož se v něm mají tendenci ubytovat různí škůdci, kteří se pak za pomoci vašeho dítěte či psa dostanou do domácnosti, kde mohou ohrožovat nejen vaší rodinu, ale také domácí mazlíčky.