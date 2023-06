Tip za vysvědčení: Jak správně vybrat zmrzlinu, nebo je lepší připravit domácí?

Horké léto probíhá na plné obrátky a kdo by se v tomto čase rád neosvěžil pomocí příjemné a lahodné zmrzliny? Pokud se ale zajímáte o zdravé stravování a celkově vás zajímá zdravý životní styl, víte, že ne vždy jsou zmrzliny to pravé, co by se v jídelníčku mělo častěji nacházet. Pokud se pokoušíte o zhubnutí nějakého toho kila, možná jste konzumaci této pochutiny zavrhli úplně. To však ale vůbec nemusí tak být. Stačí vědět, jak na to a zmrzlinu si budete moci dopřát bez obav.

Správný výběr není jednoduchý

Všichni asi moc dobře víme, co jsou hlavní složky většiny zmrzlin. Jde především o smetanu, cukr, případně ovoce, nebo čokoládu. Zmrzliny obecně obsahují vysoký podíl tuků a sacharidů, a právě to z nich dělá tolik pověstnou kalorickou bombu. Ne každé zmrzliny na tom však takto jsou. V dnešní době není problém zakoupit zmrzlinu, která se místo smetany skládá z kvalitního jogurtu, či tvarohu. Existují dokonce i ovocné dřeně, které jsou zcela bez přidaného cukru a obsahují jen přirozeně se vyskytující cukr. V nabídce jsou také i proteinové zmrzliny, které zase mají vysoký obsah bílkovin. Je tedy velmi důležité sledovat složení a výživové hodnoty, které vám o zmrzlině prozradí mnohé.

Vybrat se rozhodně dá

Z toho všeho plyne to, že v dnešní době je již více možností, a tak se určitě dá vybrat vhodná varianta. Ovšem to někdy bývá vykoupeno cenou takové zmrzliny, která bývá jednou taková než cena obyčejných, klasických pochoutek. Pokud se jí ale vzdát nechcete, ale zároveň byste rádi našli nějakou levnější variantu, můžete zkusit vyrobit vlastní zmrzlinu doma. Vůbec to není tak složité, jak se na první pohled může zdát.

Jahodová zmrzlina bez cukru

Pokud máte přebytek jahod a už nevíte, co s nimi, rozhodně vyzkoušejte tuto zdravou zmrzlinu, kterou určitě ocení i vaše děti.

Na přípravu budete potřebovat:

1 kg jahod

Špetku soli

Formy na tvorbu domácích nanuků

Postup:

Ze všeho nejdříve jahody omyjte a očistěte a poté vložte do mixéru a zcela je rozmixujte. Poté směs jen vlijte do formiček a dejte do mrazáku. Tento recept se dá využít s jakýmkoli ovocem, které zrovna máte po ruce. Pokud se vám směs bude zdát přeci jen kyselá, klidně přidejte trochu medu, nebo nějaké přírodní sladidlo.

Krémová zmrzlina

Pokud patříte mezi milovníky krémové zmrzliny, ale vadí vám její složení, není nic lepšího než si ji připravit doma. Navíc si vystačíte pouze ze třemi ingrediencemi.

Na přípravu budete potřebovat:

Ovoce dle vašich chutí

Jogurt

Přírodní sladidlo

Postup:

Všechny ingredience dejte do mixéru a dávkujte dle množství, které chcete udělat a také dle toho, aby konzistence byla ve výsledku hezky krémová. Až budete mít hotovo, zmrzlinu dejte do krabičky a vložte do mrazáku. Až se jí budete chystat servírovat, vyndejte ji z mrazáku o něco dříve a nechte povolit, aby vám šla hezky vyndat z krabičky ven. Při servírování můžete dozdobit trochou čerstvého ovoce, nebo lístkem máty.