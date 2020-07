Téma pro majitele psů: Mějte v lékárničce vždy přípravky pro případ otravy vašeho miláčka

Stále častěji mezi pejskaři i v médiích slýcháme o různých otravách psů. Kdo to jednou zažil na vlastní kůži, ví, že se jedná o jeden z nejhorších zážitků v životě psa i člověka. Otrava může nastat po tom, co pejsek sní potravu, která není určená jeho zažívání (například čokoláda). Nebo když pozře jedy na hubení hlodavců. Mnohdy bohužel otrava u pejska nastane i z“ nastražených“ návnad. Ty mohou být v podobě napíchaných uzenin, ale výjimkou nejsou ani buřty opatřené mnoha špendlíky. Zejména, pokud váš pes první potravu zhltne a až následně přemýšlí, co vlastně pozřel, buďte na pozoru. Rozpíchaná střeva jsou ve valné většině případů fatální.

Otrav psů je bohužel letos neobvykle mnoho

Existují už i Facebookové skupiny, které na otrávené návnady poukazují. Ne každý je totiž zastáncem názoru, že pes je členem rodiny a samozřejmě s rodinou cestuje třeba i na dovolenou. Už vůbec nebudeme komentovat rozzuřené sousedy, kterým vadí, že pes štěká.

Nejčastěji pozorujeme otravy rodenticidy (jedy na hlodavce), metaldehydem (jedy na slimáky) a fridexem. U psů mohou otravu způsobit i toxiny obsažené ve zkažené potravě nebo vodě. „Takovými jsou např. toxiny bakterií jako je botulotoxin, nebo třeba plesnivé krmivo. Mezi méně obvyklé otravy patří otrava avokádem nebo čokoládou. Mnoho lidí čokoládu podceňuje, ale například pejsek malého plemene může po požití vysokoprocentní čokolády i zemřít,“ říká odborník na psí výživu a výrobce krmiva Jiří Švihálek z Yoggies. Nebezpečné je například i avokádo. Především jeho dužina, která obsahuje látku persin. Ta může u psa způsobit průjem a zvracení.

Pozor na letní koupání

Psi většinou milují vodu. Ale v letních měsících si dejte pozor. Psi se rádi koupou v různých rybnících a tůních, jenže i tam na ně číhá riziko otrav sinicemi, což může být také velmi nebezpečné. Ideální volbou jsou tak čisté řeky a přehrady. Pozor si dejte i na koupání v moři. Slaná voda může pejskovi způsobit zažívací potíže.

Zvracení jako prvotní příznak

„Nastane-li u zvířete otrava, tak většinou dojde k rychlému zhoršení zdravotního stavu zvířete. Mezi nejčastější příznaky patří úporné zvracení, slabost, apatie a nechuť k jídlu. U otrav rodenticidy lze pozorovat i krvácení z tělních otvorů nebo krev ve stolici. U velkého množství otrav jsou v posledním stadiu typické křeče, u některých naopak neschopnost pohybu a slabost svalů,“ říká MVDr. Markéta Rázgová.

Na pomoc si vezměte peroxid vodíku

Zjistíte-li, že pes snědl nějaký jed, je nutné co nejdříve vyvolat zvracení – ideálně do 30 minut od pozření. K vyvolání zvracení můžeme použít po lžičkách podávaný peroxid vodíku (2% dezinfekce) nebo také hořčici naředěnou vodou. Po vyzvracení je nutné co nejdříve vyhledat veterinárního lékaře. Dalším postupem je většinou infuze, která slouží k „propláchnutí“ organismu a rychlejšímu vyloučení toxinů z těla. U otrav rodenticidy se podávají vysoké dávky vitaminu K, které by si ovšem chovatel sám bez konzultace s veterinářem neměl ordinovat. Dále se také podávají speciální gely, které na sebe navazují toxiny proniklé do střeva, čímž se zabrání jejich dalšímu vstřebávání do těla.

Pokud se otrava zachytí včas a většina jedu je vyzvracena, tak je prognóza všeobecně velmi dobrá. Řeší-li se ale otrava až ve chvíli, kdy se u pejska objeví klinické příznaky a změny zdravotního stavu, může dojít k úhynu nebo přinejmenším k doživotním komplikacím.

Detoxikační gely

Po otravě podávejte probiotka

Otravy psů mají nejčastěji za následek postižení ledvin a jater. Po otravě může zůstat také velmi citlivé trávení, často až doživotně. Pejsek pak musí být opatrný na své zažívání. „Dobré je přejít na velmi kvalitní krmivo, které bude snadno vstřebatelné, méně tučné a nebude obsahovat konzervanty a chemii. Velmi vhodné je také podávat probiotika, aby se trávení a imunita psa co nejdříve upravily,“ dodává odborník na výživu psů Jiří Švihálek.