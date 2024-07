Tady bydlí včely: Jak to vypadá v úlu?

Máte chuť začít včelařit, nebo vás jen fascinují ta hmyzí společenstva, která opylují květy a nám lidem poskytují slaďoučký med? V obou případech byste měli vědět, jak to v takovém včelím úlu vypadá.

Na úvod je třeba říct, že není úl jako úl. Možná jste také přemýšleli o tom, kde vlastně včely žily před tím, než jim člověk začal stavět úly a doplňky k nim. Divoké včely obývají všelijaké dutiny ve stromech nebo v půdě. To, v čem je chová člověk, se musí takovým dutinám aspoň trochu podobat a zároveň se musí snadno udržovat. V různých částech světa a v různých etapách historie na to šli včelaři různě. Stačí se zajít podívat do některého českého skanzenu a hned budete překvapeni, jak kreativní byli naši předci i v tomto směru. Dnes přitom vše směřuje k unifikaci.

Typicky je to vidět na materiálu, z nějž jsou úly vyráběny. Většina úlů na trhu je vyrobena v jednotném rozměru a ze dřeva. Doba řezbářsky vysochaných klád je už dávno pryč. Na druhou stranu existují i včelaři, kteří nedají dopustit za jiné materiály. Poměrně populární jsou například polystyrenové úly. Mezi jejich hlavní výhody patří lehkost a odolnost proti kolísavým teplotám i vlhkosti. V nabídce některých společností pak najdete i úly z polyuretanu. Každý materiál má své.

Základní části úlu

Jedna věc je zvolený materiál, druhou pak samotná konstrukce úlu. Ať už včely bydlí v jakémkoli komerčně dostupném nebo podomácku vyrobeném, vždy na něm najdete následující úlové komponenty:

Střecha úlu

Každý dům má střechu a ten včelí není výjimkou. Horní část klasického úlu zajišťuje ochranu před deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Je tvořena nejčastěji krytinou z plechu, z lepenky nebo ze dřeva s voděodolnou úpravou. Její součástí je též odnímatelný kryt, který umožňuje přístup k rámkům a včelám.

Nástavek

Pod střechou klasického českého úlu najdete až pět pater na sebe naskládaných rámů vyrobených ze dřeva. Těm se říká nástavky. Právě zde jsou zavěšené vyjímatelné rámky, které tvoří základ pro tvorbu voskových pláství. V různých částech úlu je pak včely využívají různě.

Spodní část úlu se nazývá plodiště. Jak už název napovídá, právě zde královna klade vajíčka a zde se vyvíjejí larvy. Milovníky sladkého pak bude více zajímat horní část úlu, kde včely ukládají med. Ta se nazývá medník a je obvykle umístěna nad plodištěm. Rámky přitom obsahují obě dvě tyto části. Mezi ně pak včelaři umisťují tzv. mateří mřížku. Ta odděluje medník od plodiště a hlavně zabraňuje matce, aby se dostala do medníku a nakladla v něm vajíčka. Důvod je jednoduchý – nebylo by možné stáčet med.

Rámky

A jak vypadá takový rámek? Jde nejčastěji o dřevěné nebo plastové konstrukce, které drží plástve. Ty buď včely vyrobí samy, nebo mohou být předem vyrobené. Pak jde o jakési voskové základní desky, které včely dále rozšiřují.

Zajímavostí je, že rámky v obchodní síti bývají velikostně unifikované, ovšem v různých částech světa mohou mít různé rozměry. Pokud si tedy úl nebudete vyrábět, ale hodláte jej koupit, ohlídejte si, abyste vždy kupovali úly na české rámky.

Úlové dno

Spodní část úlu se pak nazývá úlové dno. To podpírá celý úl a často obsahuje větrací otvory pro zajištění správné cirkulace vzduchu. Právě tady najdete česno a leták. Takto se nazývá vchod do úlu a malá plocha před ním, kde včely přistávají a vzlétají. Konstruován je přitom tak, aby včelám zajistil snadný přístup do úlu. Toto místo ovšem není pouhou branou do úlu, ale též místem, kde včely často komunikují a svými tanci si sdělují, kde je nejlepší pastva.

A víc toho vlastně v úlu není, nebo minimálně nemusí být. Rozhodně to ale neznamená, že by všechny komerční úly byly stejné. Kdo už po včelách pokukuje, ten jistě tuší, že se jejich ubikace liší zejména materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. I unifikovaný dřevěný úl přitom můžete odlišit barevným nátěrem. Včelaři, kteří to s designem myslí vážně, mohou svým včelám dopřát třeba i úly s potiskem. Možností je bezpočet.

Konstrukce a výběr úlu přitom závisí na několika faktorech. Včelař by měl vždy zvážit klimatické podmínky, v jakých včely chová, dostupnost materiálů a své specifické potřeby. Moderní úly jsou navrženy tak, aby poskytovaly včelám optimální podmínky pro produkci a zároveň byly snadno přístupné pro včelaře. Chov včel to velmi zjednodušuje.