Stěhování a balení: Kontrolní seznam nezbytných potřeb, které byste neměli zapomenout sbalit

Při stěhování do nového domova je snadné přehlédnout drobné detaily. Pokud však zapomenete na základní věci na prvních pár nocí v novém domově, můžete toho litovat – a budete muset utratit peníze za nezbytné věci, jako je například toaletní papír. Všechny předměty, které budete prvních pár dní potřebovat, uložte do konkrétní krabice a pokud je to možné, převezte je do nového domova sami, místo abyste je dávali do stěhovacího vozu. S touto krabicí v ruce budete mít všechny základní věci k dispozici právě tehdy, když je budete nejvíce potřebovat.

Taška s nočními potřebami

Zabalte si tašku s nočními potřebami, jako byste se zrovna chystali na víkendový výlet. Zahrňte do ní pyžamo, náhradní oblečení a všechny toaletní potřeby, jako je zubní kartáček a pasta, šampon a deodorant.

Předměty pro děti

Pokud máte děti, také jim sbalte tašku na noc. Měla by obsahovat pyžamo, náhradní oblečení, toaletní potřeby, speciální plyšáky a nějaké hračky, které děti zabaví, zatímco vy budete vybalovat a organizovat.

Základní koupelnové potřeby

Do krabice s potřebami uložte všechny věci, které budete potřebovat na koupání, sprchování a toaletu. Patří sem toaletní papír – do každé koupelny v novém domě přibalte alespoň jednu roli – a také mýdlo na ruce, ručníky, žínky a osušky. Pokud váš nový domov potřebuje sprchový závěs, také ho přidejte do krabice.

Kuchyňské potřeby

Chcete-li ušetřit místo a hmotnost v krabici s nezbytnostmi, nalijte trochu prostředku na nádobí do malé nádoby nebo skleněné dózy. Zbytek lahvičky pak můžete zabalit do jedné z kuchyňských krabic, kterou můžete vybalit později. Báječně využít můžete také utěrky na nádobí. Stačí, když do nich zabalíte křehké předměty, než je vložíte do krabice s nezbytnostmi.

Každému členu rodiny sbalte hrnek, talíř, nůž, vidličku a lžíci. Hrnky jsou lepší než sklenice, protože je lze použít na teplé i studené nápoje. Sklenice, talíře a nádobí dobře zabalte, abyste zajistili, že se do nového domova dostanou v pořádku.

Na vaření si přibalte jeden univerzální hrnec, který lze použít jak na vaření vody, tak i smažení zeleniny. Tuto nezbytnou věc zařaďte pouze v případě, že víte, že vám bude trvat déle než několik dní, než se vaše domácí potřeby dostanou do nového domova.

Čistící prostředky

Vyberte si univerzální čisticí prostředek o kterém víte, že vyčistí většinu povrchů. Pokud si myslíte, že budete muset svůj nový domov před nastěhováním uklidit, můžete si zabalit samostatnou krabici s úklidovými potřebami, která bude obsahovat koště, mop, kbelík a další nezbytné úklidové prostředky. V opačném případě si přibalte pouze univerzální čisticí prostředek a hadr na čištění. Nezapomeňte na pytle na odpadky.

Krmivo, nádobí a potřeby pro zvířata

Zatímco krmivo pro domácí mazlíčky si možná nezapomenete přibalit, na misky, vodítka, léky a další potřeby můžete snadno zapomenout. Nezapomeňte na kartáček na zuby vašeho domácího mazlíčka, pokud mu čistíte zuby každý den!

Nůžky

Dobré nůžky se vždycky hodí, zejména když hledáte něco, čím byste rozřízli balicí pásku, kterou jste zalepili všechny ty dobře zabalené krabice.

Lékárnička

Malá lékárnička nebo pohotovostní lékárnička je nezbytná. Při vybalování je možné, že se drobně pořežete a poraníte, takže budete chtít mít po ruce zásobu obvazů, gázy a mastí.

Svíčky nebo baterky

Vždy je dobré přibalit si nějaké nouzové osvětlení. Nikdy nevíte, zda bývalý obyvatel neodstranil žárovky nebo zda není problém zapnout elektřinu.

Zdroj