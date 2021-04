Stěhovací tipy, které by měl každý znát

Stěhování může být mnohem nebezpečnější, než byste čekali. Je to velmi vyčerpávající práce, která v kombinaci se zvedáním těžkých či ostrých předmětů spolu s dalšími různými faktory může vést k ošklivému zranění – pokud nebudete opatrní. Zde jsou základní bezpečnostní tipy, které vám pomohu během stěhování a které byste si měli vždy pamatovat.

Nebalte nadbytečně

To, že se do středně velké krabice vejde okolo 60 knih ještě neznamená, že byste je do ní měli zabalit. Krabice na stěhování jsou navrženy tak, aby udržely určitou hmotnost a její překročení může vést k vašemu vážnému poranění zad, kolen či dalších kloubů. Obecně platí, že do malé krabice nebalte více než 23 kg, do střední krabice 30 kg a do velké krabice 32 kg. Extra velké krabice by se měly používat na objemné předměty (ložní prádlo, polštáře, peřiny, oblečení).

Zabalte nože a další ostré předměty

Pokud nebudete dbát na správné zabalení a zajištění ostrých předmětů (nože, nůžky, zahradní potřeby a podobně), může to vést k pořezání při balení či rozbalování. Také to může mít za následek, že se ostrý předmět prořeže skrze krabici ven a bude tak nebezpečně vyčnívat a ohrožovat. Nezapomeňte proto všechny tyto předměty zabalit do balícího papíru či bublinkové fólie. Pro větší ochranu stočte zabalený předmět ještě do utěrky a upevněte gumičkou.

Vhodně se oblékněte

Když se při stěhování hýbete, potřebujete, aby bylo vaše oblečení co nejpohodlnější. Vyvarujte se však pytlovitého nebo příliš velkého oblečení, které vám může bránit v pohybu nebo byste kvůli němu mohli zakopnout a zranit se. Zaměřte se raději na oblečení, které je prodyšné a vhodné k aktuálnímu venkovnímu počasí, aby vám v něm zkrátka bylo dobře. Stejně tak si vezměte obuv, která vám poskytne optimální úroveň podpory. Žabky či boty na podpatku zhoršují vaší rovnováhu i pohyblivost, takže se raději držte pevných tenisek.

Připravte si plán

Zvedání těžkých věcí je součástí procesu pohybu, bohužel také ale způsobuje velké namáhání svalů a kloubů, zejména okolo páteře. Abyste toto riziko snížili, nezvedejte těžké věci, pokud vyloženě nemusíte. Pokud si věci stěhujete sami, naplánujte si, jak zorganizujete naložení věcí do vozu. Díky tomu nebudete přenášet krabice a nábytek více, než je nutné.

Pravidelně se protahujte

Napnuté svaly a končetiny zvyšují riziko náchylnosti ke zranění. Udržujte své tělo uvolněné díky tomu, že se budete během dne pravidelně protahovat. Zejména ráno, než začnete a poté na závěr, až se stěhováním skončíte. Pokud máte nějakou problémovou oblast jako jsou ramena nebo kolena, nezapomeňte se zaměřit především na ně. Tím předejdete stresu a nepohodlí.

Udržujte si volnou cestu

Ať už věci balíte, přepravujete či vybalujete, je velmi důležité, abyste měli vždy průchozí cestu. Pády jsou v tomto případě dost nebezpečné a nebezpečí se ještě znásobí, pokud je vaše okolí plné pohozených předmětů. Zaměřte se proto na to, aby jste měli volnou cestu jak uvnitř vašeho domu, tak i venku.

Udržujte děti a mazlíčky v bezpečí

Pokud máte děti a nebo domácí mazlíčky, tak nejbezpečnější věcí, kterou pro ně můžete během stěhování udělat je, že je udržíte v bezpečné zóně, kde se jim nemůže nic stát. Úplně nejlepší je, pokud můžete požádat příbuzné či kamarády, aby se o ně po tuto dobu postarali. Pod nohama pobíhající děti a zvířátka totiž představují další velké možné nebezpečí, kterému je lepší se vyhnout.

Hodně jezte a zůstaňte hydratovaní

Žádný seznam bezpečnostních tipů by nebyl úplný, kdyby nepoukazoval na důležitost správného stravování a dostatečného hydratování během toho, co se pohybujete. Nedodržení těchto věcí může vést k vyčerpání, slabosti a motající se hlavě, což jsou hlavní faktory, díky nímž jste náchylnější ke zraněním a nehodám. Dělejte si proto přestávky na jídla a po ruce mějte vždy nějaké výživné občerstvení (ořechy, proteinové tyčinky a celozrnné sušenky).

Pravidelně pijte vodu, i když necítíte pocit žízně. Samozřejmě, že díky tomu budete častěji odbíhat na toaletu, ale to je pořád lepší, než si zapříčinit nějaký strašidelný vedlejší účinek dehydratace jako je pokles funkce mozku a stres na váš kardiovaskulární systém.