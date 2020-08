Starý pes: Jaká úskalí přináší pozdní věk vašeho domácího mazlíčka?

Máte pejska, které jste chovali od štěněte, stal se členem vaší rodiny a nyní se dostává do věku seniorů? Odpovídáte-li na otázku ano, může vás mazlíček zaskočit nečekaným chováním, na které nejste zvyklí. Je to jako s námi lidmi, i my se ve stáří chováme jinak, máme svoje mouchy. S nimi je třeba počítat i u starších psů.

Péči si zaslouží

Pes navíc stárne mnohem rychleji než my lidé. Proto nám nezbývá než se s jeho náladami smířit a respektovat je. Budete-li svému starému psovi věnovat patřičný díl péče a správnou stravu, odvděčí se vám. Jeho stáří nebude nejspíše zcela bez problémů, ale on si za svoji věrnost a potěšení, které vám během celého života poskytoval, péči jistě zaslouží.

Přizpůsobte stravu a zátěž věku

Průměrné dožití psů je různé. Poměrně dlouhého věku se dožívají například jezevčíci nebo obyčejní voříšci. Naproti tomu mnohá velká plemena se dožívají nižšího věku. V každém případě je třeba při výběru stravy i zátěži třeba zohlednit věk psa. Měli byste pamatovat i na případné výživové doplňky, které mu mohou pomoci (výživy pro klouby). Stejnou důležitost má i dieta. Už při pořizování pejska se informujte na průměrný věk jeho dožití a jakou zátěž zvládne ve stáří.

Ubývá mu energie

Nadšeně vás vítal pokaždé, když jste přišli, a teď se sotva zvedne z podlahy? Neviňte ho z ničeho. Má vás stále stejně rád, ale energie mu bohužel ubývá. Jeho klouby už mají menší hybnost, ubývá mu také svalovina. I proto není tak nadšený z každého vašeho hnutí. Respektujte to a oceňte jeho pozornost, i když jí není takové množství jako dříve. Počítejte s tím, že starší pes bude častěji vyhledávat teplo a pohodlí domova. Dlouhé procházky, kdy dokázal hodinu radostně běhat kolem vás, už jsou minulostí. Nechce-li chodit ven a hned se stahuje domů, nenuťte ho být venku.

Děti pochopí

Miloval děti a vnoučata a trpělivě snášel veškeré jejich aktivity a teď si jich sotva všimne a když ho pokoušejí, ožene se? Nejde o to, že by je měl méně rád než dřív. Jenom prostě potřebuje víc klidu, spousta věcí mu trvá déle. Souvisí to s hybností psa i s jeho úbytkem energie. Upozorněte proto děti a vnoučata na to, že pes je starý a nestačí jim tolik jako kdysi. Vnímaví potomci to jistě pochopí. Stačí, když budou trpělivější. Vysvětlete ji, jak se u psa stáří projevuje. Bude méně bystrý, což souvisí se zhoršováním sluchu a zraku, v oblasti vidění může stejně jako u lidí dojít k zakalování oční čočky. Také chrup už má horší, takže bude vyžadovat měkčí stravu.

Žízeň značí potíže

Je pes apatický, má často žízeň a hubne? Na takový stav pozor. Může jít o pokles funkce jater a ledvin. Pokud se některý z uvedených příznaků objevuje, zejména větší žízeň, jděte k veterináři, který psovi provede testy. Jde-li skutečně o komplikace související s těmito orgány, obvykle stačí vhodná dieta, pokud nejsou potíže již příliš pokročilé. Snižuje se i celková obranyschopnost psa. Snáze například prochladne. Léčení také trvá déle. I když pes trpí nějakými neduhy, stále je to váš velký přítel, proto jeho neduhy a nálady respektujte a pomáhejte mu je zvládnout. Hodně mu pomůžete vyváženou stravou, která bude přizpůsobená věku a bude obsahovat nezbytné vitamíny a minerály na doplnění definitu.