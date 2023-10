Sršeň asijská byla zaznamenána i v Čechách

Určitě jste již slyšeli o tomto druhu sršně. Jde o velice invazivní druh, který v naší zemi rozhodně mít nechceme. Bohužel agentura ochrany přírody a krajiny České republiky potvrdila, že se zde na začátku října objevila. Šlo dokonce o celé hnízdo, které bylo díky zásahu hasičů zlikvidováno. A proč, že je vlastně výskyt tohoto invazivního druhu sršně takový problém? Jde o to, že se specializuje na lov včel a během krátké doby dokáže zahubit celé včelstvo. Což by pro nás i naši přírodu znamenalo opravdu veliký problém. Nyní je důležité najít nejlépe všechna hnízda sršní asijských tak, aby se na jaře nemohla rozmnožit.

Nenechte se zmást

Sršeň asijská vám na první pohled může dokonce i připadat menší, než je tomu u sršní, které se u nás vyskytují běžně. Bohužel je však mnohem více agresivní. Bodnout může bez potíží několikrát po sobě, a nejvíce se specializuje na včely. Jejich těla pak slouží jako potrava pro potomky. To je jeden z největších problémů, které tento druh sršně pro lidstvo představuje.

Vše je důležité hlásit

Pokud ve vašem okolí uvidíte podezřele vypadající sršní hnízdo, rozhodně není na co čekat a tento výskyt spolu s přiloženými fotografiemi ohlaste na AOPK ČR. Konkrétně tedy na tuto emailovou adresu: invaznidruhy@nature.cz. Zde se ověří, zda by se opravdu mohlo jednat o sršeň asijskou a případně se poté zajistí průzkum a likvidace. Rozhodně se do ničeho takového sami nepouštějte, protože by to mohlo dopadnout velice špatně.

České včely jsou naprosto bezbranné

Sršeň asijská na včely čeká přímo u jejich hnízda. Doslova stojí ve vzduchu jako vrtulník a ve chvíli, kdy se včela vrací na ní zaútočí. Včela samozřejmě nic takového nečeká, a tak se nemá šanci bránit. Vzhledem k tomu, že v Asii se tato sršeň vyskytuje již poměrně dlouho, včely si tam vyvinuli speciální způsob klikatého letu, díky kterému je pro sršeň útok náročnější. Rozhodně tedy neotálejte a všechny podezřelé nálezy ihned ohlaste.

Klíčová doba nastává teď

Aktuálně pravděpodobně sršeň asijská nenapáchá tak velké škody. Včely totiž již s přicházející zimou zůstávají v úlech a sršně zároveň nemají takový hlad. Aktuální škody tedy pravděpodobně nebudou tak velké. Ale je základem najít a zlikvidovat co nejvíce jejich hnízd. S příchodem jara by totiž mohl nastat vážný problém. V jednom sršním hnízdě se totiž může objevit až pětset královen. Ty se budou poté šířit dál a dál a zakládat další kolonie.

Už jedna kolonie může být nebezpečná

Data z jiných zemí ukazují, že jedna kolonie sršní asijských dokáže zlikvidovat až milion kusů hmyzu za jednu sezónu. Z toho tvoří až 85% právě včela medonosná. Je tedy více než jasné, že toto může znamenat opravdový problém.

Člověka by ohrozit neměla

Její žihadlo je dlouhé asi jeden centimetr a oproti sršni, která se u nás běžně vyskytuje má mnohem více jedu. Její bodnutí je tedy poměrně dost bolestivé, ale zdravého člověka by nemělo nijak ohrozit. Problém může samozřejmě představovat především pro alergiky, malé děti a malá zvířata. Na rozdíl od jiných druhů hmyzu není sršeň asijská bojácná a jako lepší strategii nevolí útěk, ale boj.