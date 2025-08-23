RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Smolná mast: Přírodní zázrak z lesa, který pomáhá už po staletí

Srp 2524 Autor: Claudie Kornelová

Možná jste o ní už slyšeli od babičky nebo naopak narazili na moderních bylinkářských stránkách. Smolná mast je totiž takový malý přírodní poklad, který se v lidovém léčitelství používá od nepaměti. Přestože se na čas trochu vytratila z povědomí, dnes se k ní lidé znovu vrací – a není divu. Údajně zvládne pomoci s tolika potížemi, že jí mnozí právem říkají přírodní zázrak.

mast

Smolná mast má takřka zázračné účinky. Zdroj foto: Pixabay.com – TrisHa

Co to vlastně je

Smolná mast se vyrábí ze smůly jehličnatých stromů – nejčastěji smrku nebo borovice. Smůla je pro strom ochrana, brání mu v napadení hmyzem a chorobami. Stejně tak působí i na naši pokožku – dezinfikuje, hojí a chrání.

Recept je jednoduchý. Smůla se spojí s tukem (tradičně sádlo, ale klidně kokosový olej nebo bambucké máslo) a často i s trochou včelího vosku. Zahřeje se, promíchá a po ztuhnutí vznikne mast příjemně voňavá po lese.

Na co ji používat

  • Rány a oděrky – působí jako přírodní dezinfekce, pomáhá rychlejšímu hojení.
  • Zanícené nehty, vřídky, boláky – mast dokáže vytáhnout hnis a ulevit od bolesti.
  • Bolesti kloubů a svalů – při potírání prohřívá a mírní potíže, používala se i při revmatismu.
  • Suchá kůže – popraskané ruce nebo paty zvládne dát rychle do pořádku.
  • Opary a štípance – zklidní podrážděnou pokožku a urychlí hojení.

Není to tedy mast jen na jednu věc. Jedna malá dóza nahradí hned několik přípravků z lékárny.

noha

Použít ji můžete například na bolesti kloubů. Zdroj foto: Pixabay.com – BillHopkins

Proč se jí říká přírodní zázrak

Důvod je jednoduchý. Má široké využití, přitom obsahuje jen pár složek. A co je důležité – složek přírodních. Žádná chemie navíc. Smůla navíc obsahuje látky, které působí antibakteriálně i proti plísním. Není to tedy jen „babská rada“, ale i logika podložená přírodou.

Jak si ji udělat doma

Domácí výroba není složitá.

Potřebujete:

  • 100 g smůly (smrk nebo borovice)
  • 100 g tuku (sádlo, kokosový olej, bambucké máslo)
  • 20 g včelího vosku (dobrovolně – pro zpevnění)

Postup: Smůlu očistěte a dejte ji do hrnce s tukem. Zahřívejte na mírném ohni, dokud se nerozpustí. Přidejte vosk a dobře promíchejte. Přelijte do kelímků nebo skleniček a nechte vychladnout. Hotovo. Mast vám vydrží několik měsíců. Uchovávejte ji raději v chladu a mimo slunce.

Na co si dát pozor

I přírodní prostředek může vyvolat reakci. Pokud máte citlivou kůži, vyzkoušejte mast nejdřív na malém kousku. Pokud se objeví zarudnutí, raději ji nepoužívejte.

Smolná mast patří k těm domácím pomocníkům, na které se neprávem zapomnělo. Má jednoduché složení, snadno se vyrobí a využití je opravdu široké. Ať už na drobné ranky, popraskané ruce, nebo unavené svaly – vždycky se hodí mít ji doma po ruce.

