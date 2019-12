Slané těsto na tvoření

Milujeme všechny domácí hmoty jako jsou modurity či modelíny. Další variantou k domácímu moduritu je slané těsto, se kterým se také moc hezky pracuje. Stačí dodržet jednoduché počty a není důvod, aby se nepovedlo také vám. Obarvit můžete buď rovnou těsto, nebo následně až ozdobičky. Pokud všechno těsto nevyužijete, zabalte ho do potravinářské folie. Jinak by se při vysychání drolilo. Jednou z mála nevýhod oproti moduritu je, že barva není čistě bílá, ale jemně nahnědlá po mouce. Určitě to nevadí u přírodních nebo domalovávaných ozdobiček.

Budete potřebovat:

2 hrnky hladké mouky + na podsypání

1 hrnek soli (jemné)

3/4 hrnku studené vody

Postup:

Smíchejte sypké ingredience a při stálém míchání pomalu přilévejte vodu, dokud nezískáte pružné, ale pevné nelepivé těsto, které dobře propracujte. Hladkou mokou jemně podsypte vál a vyválejte asi 4 mm silný plát. Vykrajujte tvary dle vlastního uvážení, ihned přeneste na plech s pečícím papírem.

Pečeme na 120°C asi hodinu nebo na 80°C asi 3 hodiny, dokud tvary nebudou zcela tvrdé a těsto výrazně nezesvětlá a nelepí se k pečícímu papíru. Další možností je sušení na vzduchu. Nechte výrobky v teplé místnosti a cca za 3 dny ozdoby ztvrdnou a jsou připraveny k domalování. My jsme použily klasické laky na nehty, které jsme malinko zředili odlakovačem.

Z těsta jde tvarovat také 3D figurky. Jednotlivé díly pak k sobě lepte vodou.

Naše tipy: