„Skočil“ vám do zahrady Pryšec skočcový?

Naši čtenáři nás svými dotazy nesčetněkrát přivedou na myšlenku článku o rostlině, o které jsme původně ani neuvažovali. To platí i v případě tohoto krasavce, který se jako zjevení objeví v mnoha zahradách, třebaže ho nikdo nesil ani nesázel. Dotaz, co nám to vyrostlo za robustního krasavce máme na pořadu dne velmi pravidelně, tak tedy vězte, že olivově zelená rostlina s malými květy a plody kulovitého tvaru, které puknou a vypadají z nich semínka se jmenuje Pryšec skočcový s vysokou lodyhou a listy postavenými do kříže.

Na zahradě se objeví z ničeho nic

Zralá semena totiž dokáží vystřelit do značné vzdálenosti. Další zajímavostí také je, že v během vegetační doby roste poněkud skokově. Během několika dní je tak z malé rostlinky doslova zahrádkářský gigant, který nese mnohdy bohatá květenství (cyathium) neobvyklé stavby, protože se skládá ze samčích i samičích květů.

Jak může být tak vysoký stonek dutý? Jde o další zajímavost této rostliny. Ale pozor, podobně jako u ostatních skočců z poraněného místa vytéká jedovaté mléko (latex). Na pokožce může vytvořit nevzhledné popáleniny a nebezpečné je zejména zasažení očí. Nejedná se tedy o rostlinu, která by měla krášlit zahrady, kde se pohybují malé děti.

Celá vegetace během jednoho roku

Ano, pryšec skočcový během jednoho vegetačního období vyroste, vykvete, vysemení a usychá. Vystřelená semena pak čekají na jaro, na vhodné podmínky pro růst. Občas ale můžeme vidět malé semenáčky už na podzim (pozn. redakce: v podstatě to znamená, že rostlina může být jakoby dvouletá). Semena se dříve používala v klasické medicíně jako projímadlo.

Podle některých babských rad odpuzuje myši. Daří se mu na slunných i polostinných stanovištích a není tedy divu, že ho jako plevel potkáme na okraji nejednoho pole.