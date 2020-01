Seznamte se s novinkami a trendy oboru dřevostaveb na veletrhu FOR WOOD

Stavebnictví v Česku zažívá boom i v oblasti dřevostaveb. Jaké novinky a trendy hýbou trhem? Veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD představí ve dnech 6. až 8. února 2020 aktuální dění v tomto oboru. Přehlídka špičkových firem bude v PVA EXPO PRAHA doplněna i poradenstvím specialistů, architektů či projektantů nebo přednáškovými bloky a programem pro laiky, profesionály a rodiny s dětmi.

Dřevostavby se stále více dostávají do obliby Čechů jakožto rodinné, ale i bytové domy nebo například penziony nebo školky. Z celkového počtu 18 287 postavených rodinných domů za rok 2018 v České republice se dřevostavby podílely číslem 2945 staveb, což činí 16, 1 % z celkového podílu. To je více než desetiprocentní nárůst oproti roku 2008. Na tento trend reaguje veletrh FOR WOOD, který zodpovídá všechny otázky a naplňuje požadavky zájemců o tento typ bydlení.

Pro informace i pro radu

Všechny tyto technologie i další systémy a trendy výstavby dřevostaveb představuje FOR WOOD s pomocí výrobních a dodavatelských firem. Ani v únoru 2020 tomu nebude jinak a návštěvníci mohou poznat nabídky společností, jako jsou např. DOMY DNES, CELET, PILA MARTINICE, RD RÝMAŘOV nebo OK PYRUS a mnoho dalších.

Velký výběr kvalitních dodavatelů dřevostaveb na jednom místě ale není jedinou devizou veletrhu. Zájemci se mohou zdarma poradit s odborníky v Poradenském centru, kteří pomohou v jakékoliv fázi přípravy stavby. Anebo si mohou vyslechnout cenné informace na některém z připravovaných přednáškových bloků.

FOR WOOD je jedním ze tří pilířů unikátního souběhu veletrhů, jehož dalšími jednotlivci jsou FOR PASIV a nově i FOR THERM. Jedná se tak o nejkomplexnější akci představující novinky, trendy a unikátní technologie týkající se trendu pasivního bydlení.