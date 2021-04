Rychlý průvodce k výběru pokojových rostlin

Pořízení pokojovek je jednou z nejjednodušších věcí, kterou můžete udělat, abyste z vašeho dmu či bytu udělali opravdový domov. Rostliny díky své zelené barvě nabízejí dojem svěžesti a pomohou povznést jakoukoli místnost. Jejich pořízení se opravdu vyplatí, jelikož existuje mnoho důkazů, že rostliny ovlivňují naší pozitivní náladu a snižují úroveň stresu. Otázkou tedy není, jestli byste si rostliny vůbec měli pořizovat, ale spíše jaké druhy. Abychom vám pomohli s rozhodnutím, vytvořili jsme pro vás rychlého průvodce pokojových rostlin.

Zhodnoťte své podmínky

Nastěhovali jste se do nového domova a nevíte kde začít, pokud jde o pořízení zeleně? Výběr pokojovek, kterým se bude dařit, závisí na vašich preferencích. Zvážit ale musíte také ty podmínky s nimiž se v domácnosti potýkáte.

Hledejte proto místa, která nabízejí nejvíce slunečního světla. Ta jsou totiž pro začátek úplně nejlepší. Počínaje polohou, můžete zúžit výběr na rostliny, kterým se na takových místech bude dařit dobře. Nemáte žádná super slunečná místa? Nevadí! Existuje mnoho rostlin, kterým se daří v prostředí s menším osvětlením.

Myslete na domácí mazlíčky

Existuje mnoho rostlin, které mohou být toxické pro naše domácí mazlíčky a kterým byste se proto měli raději obloukem vyhnout. To platí zejména u koček. U těch je totiž pravděpodobnější, že budou lézt i do výšek a zkoumat vaší novou zeleň. Musíte se tedy vyhnout těm rostlinám, které by pro zvířátka mohly být toxické, bez ohledu na to, jaký druh to je a nebo zda k němu mají snadný přístup.

Mezi běžné rostliny, které jsou pro domácí mazlíčky jedovaté, patří:

Lilie

Oleandr

Amarylis

Popínavý břečťan

Šplhavnice zlatá

Azalka

Tulipány

Hyacinty

Cykas japonský (druh palmy)

Úroveň toxicity se u každé rostliny liší. Některé mají výrazné vedlejší účinky jako jsou vyrážky, dýchací a srdeční problémy či zvracení. V některých případech mohou být natolik toxické, že mohou způsobit smrt zvířete. Než si tedy nějakou rostlinku pořídíte, poraďte se s odborníkem.

Mixujte si velikosti

Pro vyváženost a rozmanitost budete pravidelně chtít promixovat různé velikosti rostlin. Velké rostliny jsou skvělé, když chcete vyplnit prázdné prostory, které nemají konkrétní účel. Malé rostliny mohou pro změnu dokonale dotáhnout finální úpravu vašich polic, konferenčního stolu či parapetu.

Výběrem různě velkých rostlin vytvoříte ve svém celkovém prostoru změnu a strukturu, která pomůže učinit váš domov vskutku originálním. Pokud se obáváte péče, začněte s jednou či dvěma malými rostlinkami. Jakmile získáte větší jistotu, můžete expandovat do různých druhů a velikostí.

Poznejte svou úroveň dovedností

Péče o rostliny není vždy intuitivní a může vyžadovat mnoho praxe a zkušeností, než budete připravení na některé náročnější druhy. Pokud se zelení teprve začínáte, výběr pokojových rostlin, o nichž je známo, že nepotřebují velkou údržbu je vynikajícím začátkem.

Pokojové rostliny s nízkou údržbou jsou:

Sukulenty

Aloe Vera

Kaktusy

Bambus

Zelenec chocholatý

Tlustice vejčitá

Maranta běložilnatá

Pilea

Hoja masitá

Kořenokvětka

Netík

Dračinec

Tyto rostliny jsou krásné a nevyžadují každodenní péči. Nezapomeňte provést malý výzkum toho, co potřebují. Některé rostliny (sukulenty), potřebují jen asi lžíci vody jednou za 10 až 14 dní. Ostatní jsou trochu žíznivější, ale dají vám vědět, pokud budu potřebovat zalít.

Jste připraveni na náročnější rostliny s těžší údržbou? Těmto rostlinám budete muset věnovat více času a možná zjistíte, že jsou opravdu „tvrdohlavé“ ohledně toho, co vyžadují. Na druhou stranu uvidíte, jakou vám přinesou radost, když se jim bude hezky dařit.

K pokojovým rostlinám s náročnější údržbou patří:

Orchidej

Fíkus

Bonsaj

Afelandra drsná

Fíkus lyrový

Ledviník ztepilý (Bostonská kapradina)

Sleziník hnízdovitý

Kalátea

Kolokázie

Stromante

Kroton

To, co těmto rostlinám chybí v péči vám vykompenzují na kráse. Před jejich pořízením se ujistěte, že víte, co potřebují a jak se o ně starat.