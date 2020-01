Rostliny, které vás potěší barevnými květy, i když venku panuje mráz

Za okny zima, mráz, příroda zažívá vegetační klid. Vypadá smutně, tedy pokud zrovna krajinu nerozsvítí příval sněhu, do kterého se opře sluníčko. Také rostliny v bytech využívají svůj čas odpočinku. Mnozí lidé v nevlídném zimním čase touží po květinách, které by rozzářily domov. Věřte, že i takové existují. Ano, jsou pokojové rostliny, které nám barevnými květy dokážou zpříjemnit období zimy. Určitě stojí za to si některé pořídit.

Vánoční kaktus chce chlad

Naprostou klasikou je vánoční kaktus, na který můžete narazit pod názvem Epiphyllum či Zygocactus. Někdy, byť poměrně vzácně, vás obšťastní bílými květy, jiné varianty zkrášlí váš domov květy od růžové přes červenou až k fialové. Nevyžaduje žádnou náročnou péči. Pouze nemá rád moc světla a slunce, ideální je umístit ho v polostínu. Výborně se mu bude dařit v oknech orientovaných na sever. Aby kvetl, měl by být v místnosti s teplotou v rozmezí 12-15 °C. Při vyšších teplotách sice poroste, ale nepokvete. Nesmíte ho přemokřit, příliš častá zálivka škodí. Kaktus v květu stačí zalít jednou týdně. Je-li v místnosti velmi suchý vzduch, poupata mohou opadávat. Chcete-li, aby dobře nasazoval poupata, pomozte mu letněním – v teplých letních dnech ho vyneste na zahradu (v žádném případě ho ale nedávejte na přímé slunce) nebo jestliže zahradu nemáte, alespoň ho dejte mezi okna.

Nenáročný sukulent pro radost

Další stálicí vánočního období je kalanchoe, sukulent pyšnící se výrazně barevným květenstvím. Můžete narazit na odrůdy kvetoucí červeně, oranžově i růžově nebo žlutě. I v tomto případě jde o nenáročnou rostlinu, na rozdíl od vánočního kaktusu ale preferuje světlé místo. Podobně jako on ale nemá ráda v době květu teploty vyšší než 15 °C. Nedopřejete-li rostlině dostatek světla, květy se budou špatně vyvíjet a barvy budou vybledlé. Kvete dlouho, po odkvětu je dobré výhony ostříhat. Se zálivkou to není třeba přehánět, klidně počkejte, dokud povrch zeminy lehce nezaschne. Na jaře a v létě ji přihnojujte.

Jak nezničit azalky?

Radost vám přes zimu udělají i azalky. Podmínkou je umístit je na polostinném nebo světlém místě. Teplota v dané místnosti by neměla překročit 18 °C, jinak hrozí shazování poupat a pokud už rostlina při vyšší teplotě rozkvete, doba květu je velmi krátká. K dispozici je pestrá škála barev květů azalek: růžové, bílé, červené, fialové. Během tvorby poupat je ideální teplota 10 °C, při vybarvování poupat o dva stupně výše. Zmiňovaných 18 °C platí pro již kvetoucí exemplář. Zálivka je nejlepší přesně akorát – v podmisce by neměla zůstávat voda. Ideální je zalévat dešťovou vodou. Rostliny také špatně snáší suchý vzduch, vyžadují rosení listů. Vidíte, že tady je už péče trochu náročnější, pokud chcete, aby rostlina přežila do příští vegetační sezóny. Brambořík si také žádá chladnější místnost a opatrnou zálivku.

Když se rozezní barevné zvony

Hvězdník čili Amarylis nadchne květy ve tvaru zvonů od bílé až po tmavě červenou barvu. Květní stvol se tvoří při 15 °C, vyšší teplota zkracuje dobu květu. Jakmile hvězdník naraší, bude dobře snášet i teplotu cca 20 °C. Ve chvíli, kdy odkvete, je třeba stvol seříznout. Nezapomeňte na letnění na chráněném místě. Přihnojování a zalévání by mělo probíhat do poloviny léta, potom je nutné obojí omezit. Listy se zatáhnou a cibule se nechá na chladnějším místě o 13-15 °C než dojde k další výsadbě.