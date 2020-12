Rostlinka pilea je pokojovka pro fajnšmekry

Pilea je sice zajímavá svým vzhledem a původem, zdaleka to ale není ta rostlinka, po které se vrhneme v hobby marketu, že právě jí musíme mít doma na okně. Kdo se však o rostliny zajímá více, nebo má rád něco netradičního, ten po ní rozhodně sáhne. Pěstuje i množí se snadno, pouze třeba vědět, jak na to.

Pokojové rostliny by neměly chybět v žádném bytě či domě. Ozdravují prostředí interiéru, pomáhají nám rovněž po psychické stránce, protože nejen les či park umí pozitivně ovlivnit naši psychiku. V neposlední řadě je pěstování pokojovek skvělým hobby.

Pojďte pěstovat pileu

Zejména pro milovníky botanických zajímavostí je určena i pilea peperomioides, či česky pilea pepřincová, která byla dlouho botanickou hádankou. Není zcela běžně dostupnou, o to více je atraktivní pro milovníky pěstování exotičtějších pokojovek. Pilea klame svým vzhledem. Vypadá sice jako tropická případně substropická rostlina, opak je ale pravdou. Je to sukulent a z toho plyne i to, jak je nutné rostlinu pěstovat.

Jak pěstovat pileu?

Na pěstování nepotřebuje příliš prostoru ani žádný extrémně velký květináč. Substrát musí být propustný, takový, který nezadržuje příliš vodu, s příměsí písku. Nutná je dobře odtékající nádoba. Rostlinka dobře poroste na světlém místě s rozptýleném světlem, ne však na přímém slunci.

Pro dobrý růst je nutné zvládnout zejména správnou zálivku. Jak je u sukulentů běžné, nesmí se to se zálivkou přehánět. Má sice ráda vlhko a rosení, rozhodně jí ale nesvědčí mokrý substrát. Zalévat je nutné vždy až poté, co substrát zcela vyschne. Nepřelévejte ji, zalévejte střídmě jednou týdně, v zimě zálivku ještě více omezte. Teplota vhodná pro pěstování je v létě 25 °C, v zimě o něco nižší, ne však méně než 14 °C. Od jara do podzimu je vhodné jednou za 14 dnů rostlinku hnojit běžným univerzálním hnojivem na pokojovky.

Jak množit pileu?

I když jsme obvykle jako pěstitelé podobných sukulentních pokojovek zvyklí na množení listy, tentokrát se vám to nepovede. Namnožíte ji pouze pomocí podzemních oddenků. Pokud je oddělíte s dostatkem kořínků, stačí je zasadit do nového květináče. Pokud je kořínků málo, nebo chybí zcela, nechte oddenek lépe zakořenit v nádobce s vodou. Až posléze zasaďte novou rostlinku do substrátu.

Pořiďte si pileu

Možná budete mít na nákup štěstí v některém zahradnictví či květinářství s pokojovkami. Určitě je ale lepší snažit se rostlinku koupit cíleně. Najdete ji v e-shopech s pokojovými rostlinami, nabízí ji i její velká propagátorka, Lenka Hrubá, která je známá svým projektem Zahrada na niti a organizuje i pěstitele, kteří si navzájem mění své výpěstky. Pilea je velice variabilní ve svém vzhledu zejména podle toho, jak ji necháte růst. Experimentujte s ní. Zkoušejte různé květináče, nebo ji dokonce pěstujte jako kokedamu.

Hledáte jiné podobné rostliny?

Pilea je natolik jedinečná, že v podstatě nemá alternativy. I proto je mezi pěstiteli nazývaná štafetovou královnou. Oddenky se předávají doslova od bytu k bytu, od domu k domu. Můžete se ale zaměřit i na další sukulenty vhodné pro pokojové pěstování. Oblíbenou je Crassula ovata i Crasula sunset. Ty se množí jednoduše zakořeněním lístků. Pokud naopak propadnete kokedamě, tedy způsobu pěstování, který je vhodný i pro pileu, můžete zamířit do jiných rostlin, jako jsou asparágus, kávovník, Nephrolepis exaltata či Peperomia rotundifolia.