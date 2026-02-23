RSS Facebook Twitter

Rosení oken a průvan: 7 signálů, že je čas na servis

Úno 2623 Autor: Komerční sdělení

Rosení skel nebo pocit „táhne od okna“ není jen nepříjemnost. V praxi to znamená vyšší tepelné ztráty, horší komfort a často i start problémů s plísní v rozích. Dobrá zpráva: ve spoustě případů pomůže správné seřízení a servis oken. Pokud jste z Prahy, Středočeského nebo Královéhradeckého kraje, vyplatí se to řešit včas.

Foto: oknamistr.cz

7 signálů, že okna volají po servisu

  1. Klika jde ztuha, okno drhne nebo „nesedí“ v rámu.
  2. Okno nedovírá, v horní části je vůle, nebo při větru slyšíte pískání.
  3. Táhne v místě rámu, parapetu či kování.
  4. Roste kondenzace na skle (hlavně ráno) a vlhkost se drží v rozích.
  5. Těsnění je ztvrdlé, popraskané nebo se místy odlepuje.
  6. Zhoršil se hluk zvenku – často je to známka nízkého přítlaku.
  7. Okno se samo překlápí / špatně drží polohu ventilace.

Co můžete zkusit hned

• Udělejte „papírový test“: přivřete okno s papírem. Když jde vytáhnout bez odporu, přítlak je nízký.
• Zkontrolujte těsnění a vyčistěte drážky (prach a nečistoty umí udělat divy).
• Pokud je problém dlouhodobý, nečekejte – drobná závada se často časem prodraží.

Co řeší profesionální servis

Typicky jde o seřízení kování (přítlak, dosed), promazání, dotažení, kontrolu těsnění a případnou výměnu poškozených dílů. Správně provedený servis dokáže vrátit těsnost, zlepšit ovládání a snížit riziko rosení.

Podrobnosti k pravidelnému servisu oken najdete na stránce „servis oken“ (https://oknamistr.cz/servis-oken/).
Další tipy a kontakt na Oknamistr.cz (https://oknamistr.cz/).

