Rosení oken a průvan: 7 signálů, že je čas na servis
Rosení skel nebo pocit „táhne od okna“ není jen nepříjemnost. V praxi to znamená vyšší tepelné ztráty, horší komfort a často i start problémů s plísní v rozích. Dobrá zpráva: ve spoustě případů pomůže správné seřízení a servis oken. Pokud jste z Prahy, Středočeského nebo Královéhradeckého kraje, vyplatí se to řešit včas.
7 signálů, že okna volají po servisu
- Klika jde ztuha, okno drhne nebo „nesedí“ v rámu.
- Okno nedovírá, v horní části je vůle, nebo při větru slyšíte pískání.
- Táhne v místě rámu, parapetu či kování.
- Roste kondenzace na skle (hlavně ráno) a vlhkost se drží v rozích.
- Těsnění je ztvrdlé, popraskané nebo se místy odlepuje.
- Zhoršil se hluk zvenku – často je to známka nízkého přítlaku.
- Okno se samo překlápí / špatně drží polohu ventilace.
Co můžete zkusit hned
• Udělejte „papírový test“: přivřete okno s papírem. Když jde vytáhnout bez odporu, přítlak je nízký.
• Zkontrolujte těsnění a vyčistěte drážky (prach a nečistoty umí udělat divy).
• Pokud je problém dlouhodobý, nečekejte – drobná závada se často časem prodraží.
Co řeší profesionální servis
Typicky jde o seřízení kování (přítlak, dosed), promazání, dotažení, kontrolu těsnění a případnou výměnu poškozených dílů. Správně provedený servis dokáže vrátit těsnost, zlepšit ovládání a snížit riziko rosení.
