Řez stromů v únoru: Na co se v zahradě vrhnout nejdříve?

Únor je ideálním měsícem k prořezávání stromů, a to jak zdravotním, tak i opravným prořezávkám. Důležité je ale prořezávat dřeviny co nejšetrněji, tak aby nedošlo k jejich poškození, například odlupování kůry. Je třeba řezat v místě větevního kroužku, právě tam se rány nejrychleji zacelují. Rány po větvích je také nutné zatírat stromovým balzámem či štěpařským voskem. Nenechávat pahýly, to je velká chyba. Pro výchovné, omlazovací a prosvětlovací řezy je ideální čas na konci února a během března.

Do bobulovin se pusťte jako první

Jaké dřeviny ale řezat během února? Vlastně prvními dřevinami, které je možné prořezávat v tomto měsíci, jsou bobuloviny. Ty totiž raší o poznání dříve než ostatní ovocné dřeviny. Podstatné je, aby řez proveden ještě předtím, než do větviček začne proudit míza. Směle tedy můžete vyrazit do zahrady a prořezat angrešt, rybízy, maliníky, ostružiníky i kanadské a kamčatské borůvky, brusinky a rovněž vinnou révu. Především angrešty a rybízy je třeba prostříhat co nejdříve, jinak hrozí vylamování už narašených pupenů.

Vyřežte tříleté a starší dřevo

U angreštů a rybízů není prořezávka nijak náročná. Podstatné je, aby během prořezávky teplota neklesala pod –5 °C, aby nepršelo ani nemrzlo. Příjemné suché počasí je k akci ideální. Rybízy a angrešty chtějí prořezat všechno starší dřevo než tříleté. Plodí na dvouletém dřevě, takže toho je třeba ponechat nejvíce. Kmínkové rybízy a angrešty si žádají vzdušnou korunu bez vlků, tam je možné uplatnit úplně stejná pravidla řezu jako u stromů.

U jádrovin tvarujte korunu

V případě maliníku je důležité odstranit příliš husté mladé výhony, výhony zmladit, zkrátit ještě nevyzrálé části. Ostružiníky chtějí zregulovat počet výhonů. U mladých rostlin na max. 2-3, u starších rostlin na 4-5. Dále je vhodné v únoru prořezávat jádroviny, a sice hrušně, jabloně, kdouloně. Opět pryč s nemocnými, suchými, poškozenými větvemi, pryč s vlky. Tvarujte vzdušnou, prosvětlenou korunu. Stejně tak se můžete pustit do průklestu u lísky obecné. Pozor ale: Peckoviny ne! Ty se prořezávají až po sklizni.

S vinnou révou je to náročné

O poznání složitější je prořezávka vinné révy. Zde je nutné nechat na výhonu 1-2 očka a řezat tzv. na čípek, což znamená, že za očkem necháte ještě kousek dřeva. Není od věci, když vám řez vinné révy ukáže zkušený zahradník, než se do toho pustíte sami. Při řezu vinné révy se odstraňují slabší výhonky, nechává se pouze silnější dřevo. Jestliže řez vinné révy podceníte, nebo ho úplně vynecháte, možná, že bude sice hroznů dost, ale jejich kvalita bude mizerná. Proto je důležité řez provést pečlivě, chcete-li se dočkat opravdu kvalitních hroznů.