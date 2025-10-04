RSS Facebook Twitter

Už nikdy víc plesnivé vlašské ořechy: Takhle je usušíte a uskladníte správně

Říj 2505 Autor: Claudie Kornelová

Podzim a vlašské ořechy patří neodmyslitelně k sobě. Když se projdete po zahradě a sbíráte čerstvě spadané ořechy, je to radost, ale také práce navíc. Jen máloco totiž dokáže potrápit tolik jako špatně uskladněné ořechy. Stačí trocha vlhkosti nebo špatný vzduch a během pár týdnů se na nich objeví plíseň, nebo začnou žluknout. A to je škoda, protože správně nasušené a uložené vlašské ořechy vydrží i celou zimu – a ještě déle.

ořech

S našimi tipy už ořechy plesnivět nebudou. Zdroj foto: Pixabay.com – SarahJones

Kdy a jak ořechy sklízet

První krok k úspěšnému skladování začíná už u sklizně. Vlašské ořechy jsou zralé, když jejich zelený obal začne praskat a ořechy samy padají na zem. To je signál, že je čas pustit se do sběru. Nenechávejte je ale ležet dlouho – vlhko, rosa nebo déšť podporují plísně a rychle se do nich pustí i hmyz.

Pokud některé ořechy zůstávají viset na stromě, můžete je opatrně setřást. Rozhodně se ale vyhněte trhání nezralých plodů – chuťově by nestály za nic a špatně by se skladovaly.

Očistit co nejdříve

Když ořechy sesbíráte, je potřeba je hned zbavit zeleného obalu. Slupka se totiž poškozuje a hnije, čímž se snadno přenese plíseň i na jádra. Ideální je očistit je hned tentýž den. Pokud to nejde, nenechávejte je ve velkých hromadách – zahřívají se a rychle se kazí.

Správné sušení je základ

Teď přichází ta nejdůležitější část – sušení. Ořechy rozložte v jedné vrstvě na rošty, síta nebo staré noviny. Hlavní je, aby k nim mohl vzduch ze všech stran. Vhodné místo je suché, větrané a chráněné před přímým deštěm. Skvěle funguje půda, garáž nebo přístřešek.

Nesušte je na přímém slunci – přílišné horko by mohlo narušit chuť a tuky v jádrech. Rozhodně je nedávejte ani do trouby na vysokou teplotu. Pokud chcete proces urychlit, dá se použít sušička ovoce nebo trouba, ale jen na velmi nízký stupeň (do 40 °C).

Sušení trvá podle podmínek jeden až tři týdny. Poznáte to jednoduše – skořápka musí být tvrdá a suchá a jádro se nesmí lepit na stěny. Když ořech rozlousknete, musí být křupavý, ne gumový.

ořechy

Nejlepší je ořechy rozložit na prodyšný rošt. Zdroj foto: Pixabay.com – MilaB12

V čem skladovat vlašské ořechy

Dobře usušené ořechy uskladněte tak, aby k nim mohl i dál proudit vzduch. Ideální jsou plátěné pytlíky, papírové krabice nebo dřevěné bedýnky. Nikdy ne igelitové sáčky! V nich se hromadí vlhkost a ořechy během pár týdnů začnou plesnivět.

Místnost by měla být chladná a suchá. Sklep, spíž nebo nevyhřívaná komora jsou ideální. Teplota kolem 10 °C je úplně nejlepší. Pokud máte větší zásobu, je dobré ořechy jednou za čas probrat a zkontrolovat, jestli se někde nezačíná tvořit plíseň.

Skladování jader

Pokud už ořechy vylouskáte, skladují se o něco hůř než ve skořápce. Jádra rychleji žluknou, protože jsou vystavená vzduchu a světlu. Proto je dávejte do uzavíratelných sklenic nebo krabiček a uložte je v chladu – ideálně v lednici. Tak vydrží několik měsíců. Pro delší uskladnění je nejlepší mrazák – jádra vydrží klidně i rok, aniž by ztratila chuť nebo výživovou hodnotu.

Nejčastější problémy

  • Plíseň – největší strašák. Vzniká ze zbytkové vlhkosti, proto je důkladné sušení absolutní základ.
  • Žluknutí – tuky v jádrech se kazí, pokud jsou vystavené teplu a světlu. Ořechy pak chutnají hořce.
  • Červivost – někdy už do ořechu stihne naklást larvy hmyz. Proto je lepší po sklizni co nejdříve usušit a uložit.

Malé tipy navíc

  • Pokud máte větší množství, rozdělte si ořechy do menších pytlíků. Snáze je tak zkontrolujete a neznehodnotí se vám všechny najednou.
  • Ořechy s prasklou skořápkou zpracujte co nejdříve – nevydrží.
  • Když si nejste jistí, jestli jsou dobře usušené, zkuste je rozlousknout. Gumové jádro = ještě potřebují čas.
  • A nezapomeňte: černé nebo plesnivé jádro raději vyhoďte. Plísně v ořeších mohou být zdraví nebezpečné.

Správné uskladnění vlašských ořechů není žádná věda, ale chce to dodržet pár zásad. Čisté, dobře usušené a uložené na suchu vám vydrží až do další sklizně. A pak si můžete celé zimní večery vychutnávat domácí cukroví, koláče nebo jen tak pár křupavých ořechů k čaji. A věřte, že ta práce navíc se opravdu vyplatí – rozdíl mezi vlastnoručně usušenými a špatně skladovanými ořechy poznáte na první ochutnání.

