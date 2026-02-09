RSS Facebook Twitter

Zimní škůdci ovocných stromů: Kdo na ně útočí v zimě, i když se zdá, že nic nežije

Úno 2609 Autor: Claudie Kornelová

Zima na zahradě má takový klidný klam. Člověk se projde kolem stromů, všude je ticho, nic se nehýbe, a tak nějak samozřejmě předpokládá, že když rostliny spí, spí i škůdci. Jenže opak je pravda. Leden je období, kdy se toho kolem ovocných stromů děje víc, než bychom si přáli — jen to není vidět na první pohled.

strom

I když se může zdát, že v zimních měsících škůdci nejsou, opak je pravdou. Zdroj foto: Pixabay.com – RandyBennett

Většina „zimních útoků“ probíhá v tak malé míře a tak skrytě, že si toho všimneme až na jaře, když je škoda hotová. Že se najednou neotevírají pupeny, že strom slábne, že některé větve zůstávají holé. A pak teprve hledáme viníka. Takže tady je přehled toho, co ovocné stromy ohrožuje právě teď v lednu, i když to na první pohled vypadá, že v zahradě není živá duše.

Housenky přezimující v puklinách kůry

Možná byste tipovali, že housenky jsou aktivní jen v létě. Ale některé druhy se na zimu doslova „uklidí“ do kůry. Najdou si puklinu, záhyb nebo šupinu na větvi a tam čekají. Nehýbou se, nezakuklí se — jen čekají na teplejší dny. A jakmile přijde únorový nebo březnový „falešný jarní den“, probudí se a začnou se živit mladými výhony.

Poznáte je tak, že:

  • v kůře jsou jemné pavučinky,
  • při doteku někdy vypadnou malé hnědé váčky,
  • na jaře se objevují okousané zelené výhony velmi brzy po rašení.

Tihle nenápadní zimní návštěvníci dokážou slabší strom zpomalit na několik měsíců dopředu.

Larvy pilatek – neviditelné, ale nebezpečné

Pilatky známe hlavně díky jejich žravým larvám na listech rybízů a jabloní. Ale málokdo ví, že velká část jejich životního cyklu probíhá právě v zimě.

Larvy přezimují:

  • v půdě přímo pod stromem,
  • někdy i v kůře starších větví,
  • velmi často těsně pod povrchem mulče.

A to je problém. Když je půda dlouho mokrá a nezmrzne, přežije jich daleko víc.
V březnu nebo dubnu pak může přijít invaze, které by se dalo předejít jen tím, že člověk ví, co pod stromem vlastně zimuje. Jedním z nenápadných signálů je i to, když ptáci nečekaně často „šmejdí“ kolem kořenů stromu. Ti totiž dobře vědí, kde se přes zimu schovává hmyz.

Mšice v zimních vajíčkách – malý detail, obrovský vliv na jarní růst

Mšice v zimě nepřežívají jako dospělci. Ale zato velmi úspěšně přežívají jako vajíčka.
A ta jsou tak nenápadná, že si jich většina lidí nikdy nevšimne.

Kde bývají?

  • na spodní straně větviček,
  • u spících pupenů,
  • v místě větvení,
  • v trhlinách staré kůry.

Když se pozorně podíváte, mají barvu od černé po tmavě hnědou a drží pevně jako přilepené. Vajíčka mšic jsou extrémně odolná proti mrazu — mnohem víc než samotné mšice. A přesně proto se jich na jaře objeví tolik. Pokud někdo říká, že měl na jaře „mšic jak naseto“, většinou je důvod právě zimní snůška.

mšice

Mšice se v zimě připravují na jarní/letní útok na vaše rostlinky. Zdroj foto: Pixabay.com – Jannis

Hlodavci a zajíci – nejviditelnější zimní škůdci

Zatímco housenky a vajíčka mšic jsou neviditelné, hlodavci a zajíci dělají škody, které se nedají přehlédnout. Zima je pro ně těžké období, takže hledají cokoliv jedlého — kůra ovocných stromů je pro ně lahůdka.

Co hledají nejčastěji?

  • mladé kmeny jabloní a hrušní,
  • broskvoně a meruňky,
  • spodní větve které se dotýkají sněhu.

Když je kůra okousaná dokola celého obvodu, říká se tomu prstencové poškození — a to může strom i usmrtit. Proudění mízy se přeruší a na jaře se strom už „neprobudí“. Zajíci a hraboši jsou nejaktivnější po sněhové pokrývce, kdy se dostanou výš a dosáhnou až k nižším větvím.

A pak je tu ještě jeden „škůdce“ – vlhkost

Není to hmyz, ale dělá podobné škody. Když je leden dlouho teplý a vlhký, může u kořenů začít hniloba nebo plísně. Strom to neukáže hned — projeví se to až na jaře slabším růstem, žloutnutím listů nebo usycháním letorostů.

Tohle se děje hlavně:

  • u stromů vysazených v těžké půdě,
  • tam, kde zůstává sníh dlouho nahrnutý,
  • u mladých stromků s nepropustným mulčem.

V zimě se s tím moc dělat nedá, ale je dobré o tom vědět — a na jaře strom zkontrolovat.

Co se dá dělat v lednu, aby byly stromy na jaře v lepší kondici?

Nic radikálního — ale pár drobností má obrovský efekt:

  • zkontrolovat kůru, jestli nejsou vidět vajíčka nebo pavučinky,
  • odstranit starý, hutný mulč, aby kořeny měly víc vzduchu,
  • zkontrolovat ochranné pletivo proti zajícům,
  • u mladých stromků utáhnout chránič kmene, pokud povolil,
  • zlehka oklepat těžký sníh z větví, aby se nezlomily.

A hlavně — vědět, že i když zahrada spí, škůdci určitě ne.

mulč

Nezapomeňte odstranit starý a hutný mulč. Zdroj foto: Pixabay.com – Brittany88

Zima na zahradě není klid, je to příprava

Zimní hmyz a hlodavci pracují i ve chvílích, kdy člověk nečeká vůbec nic. A právě proto má smysl věnovat ovocným stromům chvilku pozornosti i v lednu. Škody, které vzniknou teď, se totiž naplno projeví až na jaře — a to už může být pozdě.

